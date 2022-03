TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: “Giám đốc ảo” khoe lắm tiền nhiều của đi... cướp; truy tìm nghi phạm gây án 2 người thương vong

“Giám đốc ảo” lên mạng khoe lắm tiền nhiều của, đi cướp giật bị công an bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/3, Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Huỳnh Trọng Ngân (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội "Cướp giật tài sản".

Ngân là đối tượng thường xuyên lên mạng xã hội khoe mình là "giám đốc" của một doanh nghiệp và luôn tỏ ra là người lắm tiền, nhiều của.

Để có tiền tiêu xài, Ngân gắn biển số giả vào xe máy rồi đi cướp giật tài sản của người đi đường ở tỉnh Bình Dương.

Ngân thường lên mạng khoe mình là một giám đốc lắm tiền nhiều của. Ảnh: MXH

Khoảng 6h sáng 15/3, Ngân chạy xe máy mang biển số giả 70B1-304.64 rảo quanh khu vực TP.Dĩ An để tìm người sơ hở hòng cướp giật tài sản. Khi đến khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, Ngân ra tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ của một người phụ nữ đang đi bộ.

Gây án xong, đối tượng tiếp tục rảo quanh trên khu vực để tìm "con mồi" và giật sợi dây chuyền của một nạn nhân khác cách hiện trường cũ không xa.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã đạp ngã xe của Ngân. Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Tân Đông Hiệp đang làm nhiệm vụ gần đó đã vây bắt được đối tượng với sự hỗ trợ của người dân. Tang vật thu giữ gồm 2 sợi dây chuyền, 1 bình xịt hơi cay và 1 con dao.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật trong ngày.

Mở rộng điều tra, công an xác định Ngân còn gây ra 1 vụ cướp giật điện thoại tại phường Thuận Giao, TP.Thuận An và bán được 8,5 triệu đồng.

Ngân là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và ra tù năm 2017.

Truy tìm nghi phạm dùng dao tấn công 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sau khi đâm một người tử vong và một người khác bị thương nặng, Bùi Văn Đảng (SN 1990, trú thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 21/3, tại thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc

Theo nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, nghi phạm Bùi Văn Đảng (SN 1990, trú thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã dùng dao đâm vào phần bụng, khu vực gần lá lách bên trái anh B.V.C (SN 1981, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Tuy sau đó anh B.V.C chạy thoát, nhưng bị Bùi Văn Đảng đuổi theo và dùng dao cắt cổ họng. Hậu quả, anh B.V.C tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, nghi phạm Bùi Văn Đảng đi ra đường, gặp anh T.V.D (SN 1983, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) và tiếp tục dùng dao đâm anh D bị thương nặng. Hiện anh D đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Sau khi gây án, Bùi Văn Đảng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, truy tìm nghi phạm gây án.

Trao đổi với PV Dân Việt, một đại diện xã Minh Xuân cho biết, hiện đã xác định vị trí lẩn trốn của nghi phạm. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng truy tìm, vây bắt nghi phạm. Đại diện xã Minh Xuân cũng lưu ý người dân không ra khỏi nhà, khóa chặt cổng để đảm bảo an toàn.

7 người bị tạt axít sau cuộc cãi vã

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/3, ông Cao Đăng Long, Chủ tịch UBND phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thông tin về việc nhóm người bị tạt axít xảy ra tại khu vực gần chợ Hà Tu.

Vụ việc xảy ra tại gần chợ Hà Tu (chấm đỏ), phường Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Google Maps. Nguồn: Zing

Tối 19/3, ông Trương Đức Quang (57 tuổi, người địa phương) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với bà Nguyễn Thị Tuyên (58 tuổi) và 5 người trong gia đình bà Tuyên. Trong số đó có ông Lê Hồng Hải (41 tuổi, trú phường Hà Lầm).

Ông Quang vào nhà lấy hai ca chất lỏng nghi là axít tạt vào những người đang đứng ven đường.

Hậu quả 7 người bị chất lỏng bắn vào người, trong đó có ông T.Đ.Q. (62 tuổi) và bé Đ.A.M. (3 tuổi) là người đi đường bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực… phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

5 người còn lại bị bỏng vùng đầu và tay, trong đó ông Hải phải đi bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông Hải được người nhà đưa thẳng tới khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng bỏng axít độ hai 6% vùng đầu, mặt.

Ông Trương Đức Quang đang hôn mê cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ban đầu xác định đối tượng không có thương tích gì nhưng suy tim chưa rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng lừa bán nhà cho chủ nợ, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lã Thị Vân (40 tuổi, trú phường Yên Thế, TP.Pleiku) và lệnh khám xét để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, từ năm 2012 đến 2020, Lã Thị Vân có quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Nguyện (59 tuổi, cùng trú phường Yên Thế) nên đã nhiều lần nhờ bà Nguyện vay tiền để đầu tư làm ăn kinh doanh. Quá trình vay tiền, Vân đều trả tiền gốc và lãi theo cam kết. Đến đầu năm 2021, số tiền Vân còn nợ của bà Nguyện là 900 triệu đồng.



Ngày 16/9/2021, Vân cùng chồng là ông P.V.H. thỏa thuận bán căn nhà tại địa chỉ 17/26 đường Tôn Đức Thắng (phường Yên Thế, TP.Pleiku) cho bà Nguyện với số tiền 2,9 tỷ đồng (trong đó cấn trừ số tiền 900 triệu đồng đã nợ từ trước). Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà trên đang thế chấp vay tại một ngân hàng ở huyện Chư Sê nên phải rút bìa đỏ thế chấp mới sang tên được.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối tượng Lã Thị Vân. Ảnh: CACC

Đến ngày 11/10/2021, bà Nguyện đưa số tiền hơn 1,9 tỷ đồng cho ông P.V.H. để trả tiền vay ngân hàng, rút bìa đỏ sang tên theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi biết tiền được chuyển vào tài khoản, Vân đã chiếm đoạt số tiền trên rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn.

Sau khi biết Vân lừa đảo tiền đặt cọc mua nhà, bà Nguyện đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ 2 thiếu nữ đánh nhau dữ dội giữa đường ở Cà Mau: Một người là nữ sinh lớp 9

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến thông tin xác minh clip 2 thiếu nữ đánh nhau giữa đường ở TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau), ngày 21/3, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan công an đã mời 2 em lên làm việc. Một trong 2 em đánh nhau là nữ sinh lớp 9.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến 2 thiếu nữ đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Cụ thể, trước đó, N.T.N (16 tuổi, ngụ khóm 2, phường 4, TP.Cà Mau, nghề nghiệp làm nail) và D.K.C (15 tuổi, ngụ khóm 5, phường 2, là học sinh lớp 9 Trường THPT Hồ Thị Kỷ) có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Hai em khiêu khích gọi điện cho nhau, hẹn ra nói chuyện; nếu không giải quyết được thì đánh nhau tại đường số 9, khóm 4, phường 4.

Đến khoảng 17h45 ngày 20/3, N và C đến điểm hẹn để nói chuyện. Nhưng sau đó, 2 em xảy ra đánh nhau. Trong lúc đánh nhau có nhóm bạn của N và C đứng xung quanh chứng kiến. Cả N và C chỉ bị thương tích ngoài da.

Hai thiếu nữ đánh nhau dữ dội giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, Công an phường 4 vào cuộc xác minh, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực xảy ra vụ việc. Quá trình làm việc, N và C đã thừa nhận hành vi đánh nhau.

Như đã đưa tin, chiều tối 20/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 2 thiếu nữ đánh nhau.

Theo đó, đoạn clip dài 54 giây thể hiện 2 người nữ vật đánh nhau dữ dội. Hai người túm đầu đối phương đập xuống nền đường. Trong khi đó, xung quanh có nhiều người đứng xem, cổ vũ.

Hiện cả hai được đã được gia đình cam kết bảo lãnh về nhà và chờ xử lý của lực lượng chức năng.