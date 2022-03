TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ cắt "của quý" của chồng; diễn biến mới vụ đại tá công an bị tố quấy rối phụ nữ

Vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23 giờ tối qua (19/3), tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng.

Vào hồi 15 giờ 30 phút chiều nay (20/3), bà Hà Thị Mai, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn.

Hiện, lực lượng công an đang vào cuộc điều tra vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng xảy ra tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh minh hoạ: Tuệ Linh

Trao đổi với PV Dân Việt về vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng xảy ra trên địa bàn, ông Lò Đức Tiến - Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Hặc thông tin: "Theo thông tin tôi nắm được từ lực lượng công an, bà Hà Thị N đã có chủ mưu từ trước đó".

Theo đó, ông Nguyễn Văn H. đã nhiều lần có hành vi không tốt đối với con riêng của vợ là bà Hà Thị N. Con gái bà N đã nhiều lần kể với mẹ về hành vi của bố dượng. Tuy nhiên, do không có chứng cứ nên ông H không thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, bà N đã nhiều lần nói chuyện với ông H nhưng ông không nghe. Vì vậy, bà N đã mua camera đặt tại đầu giường của con gái.

Khoảng trưa 18/3, sau khi kiểm tra camera, bà N phát hiện chồng mình có hành vi không tốt đối với con gái. Tối 19/3, bà N dùng con dao mua trước đó cắt cụt "của quý" của ông H. Ngay sau khi thực hiện hành vi của mình, bà N đã đến trụ sở công an trình báo.

Như Dân Việt đã đưa tin, đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã ký quyết định thụ lý giải quyết tố cáo đối với đại tá Vũ Văn Cường – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai liên quan đến việc ông này bị tố cáo quấy rối phụ nữ.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giao Tổ xác minh thuộc Công an tỉnh Lào Cai xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Theo quyết định thụ lý giải quyết tố cáo, Tổ xác minh của Công an tỉnh Lào Cai sẽ xác minh có hay không hành vi của ông Cường được nêu trong đơn tố cáo của công dân ngày 10/2/2022 và ngày 14/2/2022, nếu có thì hành vi đó có vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy trình công tác của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình tiếp xúc với công dân khi thi hành nhiệm vụ, có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm không.

Ở diễn biến mới nhất, ngày 20/3, trao đổi với Dân Việt, chị V.T.H (Lào Cai, người tố cáo vị đại tá Công an Lào Cai quấy rối phụ nữ) cho biết, Tổ xác minh Công an tỉnh Lào Cai hiện sắp hoàn tất xác minh và có kết luận chính thức về sự việc.

Theo thông tin của chị H, khoảng cuối tháng 3/2022, Công an tỉnh Lào Cai sẽ có kết luận về những nội dung tố cáo của chị liên quan đến đại tá Vũ Văn Cường.

Chị H cho biết, trong đơn tố cáo, chị tố cáo ông Vũ Văn Cường ở 2 nội dung. Trong đơn tố cáo đề ngày 10/2/2022 mà chị H tố đích danh ông Cường nêu rõ, khi chị H làm thủ tục xin cấp lại hộ chiếu ở tỉnh Lào Cai, ông Cường xuất hiện, yêu cầu chị lên tầng 2 để ông hướng dẫn làm thủ tục.

Đại tá Vũ Văn Cường phản hồi rằng tin tưởng mình đã làm đúng quy trình công tác trước các tố cáo. Ảnh: PH

Sau khi chị H theo lên phòng riêng của ông Cường tại tầng 2, chị H tố cáo ông Cường đã chốt cửa trong, "sau đó ông Cường bộc lộ thái độ như đã thân quen với tôi, ra vẻ hỏi han, hướng dẫn cách viết đơn nhưng thực chất là tạo điều kiện tiếp cận tôi rồi động chạm chân tay với tôi".

"Sự việc diễn ra không chỉ một lần vì trong quá trình làm lại hộ chiếu, ông liên tục làm khó dễ để hẹn gặp những lần sau. Trong số những lần đó, có lần tôi đã ghi âm lại quá trình trong phòng làm việc của ông Vũ Văn Cường.

Tôi nhận thấy ông Vũ Văn Cường đã có hành vi lợi dụng chức vụ để quấy rối tình dục đối với tôi" – chị H tố cáo.

Ở nội dung thứ hai, chị H tố cáo ông Cường vi phạm một số quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Cụ thể, chị H tố ông Cường vi phạm quy tắc ứng xử chung tại Điều 4, Thông tư 27/2021/TT-BCA với hành vi sàm sỡ, gạ gẫm thể hiện lối sống phóng túng, không trong sáng, không lành mạnh…

Trao đổi với Dân Việt, chị H cho biết Tổ xác minh đã làm rõ 2 nội dung liên quan đến tố cáo của mình với đại tá Vũ Văn Cường. Với các nội dung tố cáo, chị đã cung cấp toàn bộ tài liệu là đoạn băng ghi âm để Tổ công tác xác minh, làm rõ.

Hiện chị H đang chờ kết luận chính thức về sự việc từ Công an tỉnh Lào Cai. Ở diễn biến trước đó, phản hồi trước các tố cáo liên quan đến mình, đại tá Vũ Văn Cường cho biết, ông "tin tưởng mình đã làm đúng theo quy trình công tác".

Vị đại tá Công an tỉnh Lào Cai nói không thể nhớ nổi về trường hợp của chị V.T.H bởi sự việc xảy ra quá lâu. "Khi tôi kiểm tra lại hồ sơ, tôi thấy mình đã làm đúng về quy trình" - đại tá Vũ Văn Cường nói.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giam thêm một bị can liên quan vụ "chi 20 tỷ đồng để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác".

Theo thông tin, liên quan trong vụ lừa đảo "chạy điều động" nhằm điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác, chiều tối 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, cư trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đào Ngọc Cảnh. Ảnh: CACC

Theo thông tin, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Trần Trí Mãnh (SN 1980, nơi cư trú số 95, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh), về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn.

Trong quá trình điều tra, bị can Trần Trí Mãnh đã khai báo ra nhóm đối tượng Đào Ngọc Cảnh; Ngô Văn Trọng (SN 1973, cư trú Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng); Vũ Văn Quý (SN 1991, cư trú quận 3, TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (SN 1967, cư trú huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến Mãnh.



Cụ thể, khoảng giữa tháng 1/2021, Mãnh đã liên hệ với Cảnh, Trọng, Quý, Tâm để thực hiện âm mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng. Chúng thống nhất Mãnh sẽ chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển, nếu không thực hiện được sẽ trả lại số tiền cho Mãnh.

Sau đó, Quý đã không thể thực hiện được âm mưu nêu trên, nên Quý, Tâm, Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh số tiền 7,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng bọn chúng nói đã chi phí cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển, nhưng thực chất số tiền này đã được chia chác để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định: Đào Ngọc Cảnh đã môi giới hối lộ cho Trần Trí Mãnh dùng số tiền 20 tỷ đồng hối lộ, để nhờ nhóm Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Vũ Văn Quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác và Mãnh đã chuyển trước số tiền 10 tỷ đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Tâm theo yêu cầu của Ngô Văn Trọng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/3, Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) cho biết, đã bắt giữ được nghi can chém đứt cổ người đàn ông ở xã Tân Thành vào sáng 19/3.



Nghi can bị bắt là Nguyễn Duy Cương (30 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), nạn nhân là anh Trần Minh Nguyệt (39 tuổi, ngụ cùng xã).

Nghi can Cương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 19/3, Cương đến nhà anh Nguyệt để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã xảy ra trước đó. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát nên Cương đã vớ dao rựa vung chém loạn xạ khiến anh Nguyệt bị đứt cổ, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cương bỏ trốn và bị bắt vào chiều cùng ngày. Công an huyện Bù Đốp đang củng cố hồ sơ và chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/3, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Minh Tâm (SN 2004) và Đặng Huỳnh Thanh Nhân (SN 2005, cả hai cùng ngụ phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



2 đối tượng Tâm và Nhân bị bắt giữ. Nguồn: NLĐO

Vào khuya qua (19/3), tổ công tác gồm lực lượng CSGT trạm ngã ba Thái Lan thuộc Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra trên quốc lộ 51.

Thời điểm này, tổ công tác nghe thấy tiếng tri hô "cướp" của người dân đã lập tức truy đuổi.

Lúc này, hai đối tượng Tâm và Nhân nhấn ga xe bỏ chạy về hướng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời khống chế bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 điện thoại iPhone, 1 xe máy là phương tiện để cướp giật và 1 con dao tự chế.

Qua điều tra bước đầu xác định, vào thời gian trên, nạn nhân điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 51 thì bị Tâm và Nhân bám theo sau, rồi dùng dao uy hiếp để cướp xe máy và điện thoại di động.

Hiện 2 nghi can cùng tang vật được bàn giao cho Công an huyện Long Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.

Giây phút bắt nóng 2 kẻ cướp giật. Nguồn: NLĐO