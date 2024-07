TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh bị khởi tố; án mạng vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Nguyễn Kim Thoại - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Kim Thoại - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú do có liên quan đến vụ án xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Ngoài ông Thoại, 3 bị can khác ở thị trấn Gia Bình cũng bị khởi tố cùng tội danh trên gồm: Nguyễn Xuân Trung (SN 1983, ở thôn Phú Ninh), Nguyễn Xuân Nghi (SN 1952, ở thôn Hương Vinh), Nguyễn Quang Kiên (SN 1979, trú thôn Hương Vinh).

Các bị can đều liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 bị can. Trong thời gian từ năm 2009 đến 2018, các bị can đã có hành vi giao đất trái quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Kim Thoại (SN 1963, trú tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) từng là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh kể từ ngày 16/7/2024.

Trước đó, ông Lê Tuấn Hồng - nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài cũng bị khởi tố do liên quan đến vụ án xảy ra tại thị trấn Gia Bình thời ông này còn làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Trước đó, ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra mở rộng vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.



Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 13/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tuấn Hồng (58 tuổi, ở thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Bị can Lê Tuấn Hồng - nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài, nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Gia Bình giai đoạn 2011-2019 bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, cơ quan công an cũng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội danh trên gồm:

(1) Nguyễn Văn Kiên, SN 1963 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(2) Lê Đình Xoan, SN 1955 ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình;

(3) Nguyễn Ngọc Minh, SN 1960 ở thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(4) Nguyễn Chí Sớm, SN 1962 ở thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(5) Nguyễn Đức Bàng, SN 1958 ở thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(6) Nguyễn Mạnh Diễn, SN 1955 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(7) Nguyễn Văn Thiệu, SN 1963 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(8) Nguyễn Ngọc Cường, SN 1969 ở số 90 đường Côn Nương, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(9) Đặng Tân Lộc, SN 1981 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(10) Nguyễn Xuân Quang, SN 1953 ở Số 89 đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Án mạng vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Ngày 20/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19/7, anh Nguyễn Văn Thanh (32 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và anh Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cùng 3 người bạn khác tổ chức ăn nhậu tại nhà một người quen của Thanh ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp.

Con dao đối tượng sử dụng đâm chết nạn nhân. Nguồn: VOV

Trong lúc ăn nhậu, giữa Hùng và Thanh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó, Hùng chạy vào nhà lấy 1 con dao nhỏ đâm vào người Thanh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thanh được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Biết không thể trốn thoát, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi dùng dao đâm chết người.

Bắt tạm giam một cán bộ Sở Tư pháp Gia Lai

Ngày 20/7, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam Lê Khắc Huy, chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh này để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, nơi Lê Khắc Huy làm việc.

Đồng thời, lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Huy thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Huy liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai; có vai trò "mắt xích" trong đường dây nhận làm hồ sơ đất đai, đưa và nhận hối lộ tại văn phòng này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Đỗ Minh Hiếu, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, lợi dụng vị trí công tác, Hiếu nhận tiền của hàng trăm người để làm hồ sơ, trình cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiếu đã nhận tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Lê Cảnh Phú giữ chức Trưởng phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. Hiếu khai số tiền nhận hối lộ đều đưa cấp trên và cá nhân liên quan.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra mở rộng.

Vụ tai nạn 4 người chết ở Hà Nội: Bắt thêm 1 đối tượng

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết ở Hoài Đức (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN 1986, HKTT: Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ Lê Văn Tiệp (SN 1981, trú tại Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, là Giám đốc công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng) có hành vi giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng, vi phạm Điều 262, Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết ở Hoài Đức, Công an huyện này đã bắt Lê Văn Tiệp - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng vì có hành vi giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng. Ảnh: CAHN

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp về hành vi "Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn", theo Điều 262, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức phê chuẩn.

Về diễn biến vụ việc, theo cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 88H-288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô tải BKS 29C-597.75. Sau đó, xe ô tô tải BKS 29C-597.75 văng vào xe mô tô do chị H (SN 1992; HKTT: Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển, chở theo 3 người con (1 con gái SN 2011, 1 con gái SN 2014 và 1 con trai SN 2016) và ép xe mô tô cùng 4 người trên xe vào thành cầu, ngay vị trí ngã tư.

Hậu quả, 4 mẹ con chị H tử vong tại chỗ; lái xe tải BKS 29C-597.75 bị thương, được đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe ổn định).

Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23h45' cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về Công an huyện Hoài Đức làm việc, khi đối tượng đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ, trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy.

Sạt lở đất khiến 2 người thương vong ở Lâm Đồng

Tối 20/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng như công an, quân đội tại địa phương vẫn đang tiếp tục dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng. Vụ sạt lở đất đã khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng huyện Đam Rông có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định, người tử vong là Nguyễn Quang Duyệt (sinh năm 1988, trú tại xã Đạ K’Nàng (phiên âm Đạ Cà Nàng), huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) và người bị thương là Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1982, trú tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). Hiện Nguyễn Văn Đồng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Cũng theo ông Đồng, trước đó, vào ngày 15/7, cơ quan chức năng xã Đạ K’Nàng đã tiến hành làm việc với gia đình ông Nguyễn Quang Long về việc căn nhà của gia đình ông này nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Căn nhà của ông Nguyễn Quang Long đã được chính quyền địa phương cảnh báo nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Qua tuyên truyền, ông Nguyễn Quang Long và bà Võ Thị Phương (vợ ông Long) đã ký cam kết di dời con người, tài sản đến nơi an toàn trong mùa mưa bão theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Theo đó, chính quyền địa phương yêu cầu gia đình ông Long phải di dời ra khỏi căn nhà trong khu vực trên trước 18 giờ ngày 15/7.

Xe cứu thương được huy động đến hiện trường vụ sạt lở.

Tuy nhiên, chiều 20/7, con trai ông Long là Nguyễn Quang Duyệt cùng Nguyễn Văn Đồng đã quay trở lại căn nhà để lấy đồ đúng thời điểm bờ đất cao hàng chục mét phía sau bị sạt lở. Hậu quả khiến Nguyễn Quang Duyệt tử vong.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 20/7, tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng đã xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp 1 căn nhà. Căn nhà bị vùi lấp là của ông Nguyễn Quang Long. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7) đã huy động 41 cán bộ, chiến sĩ, 1 xe cứu thương và nhiều phương tiện tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn với chính quyền địa phương.