Tai nạn 4 người chết ở Phú Yên: Thương vong trên đường hái dưa thuê

Đêm 3/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên cho biết, khoảng 9h cùng ngày, tại Km3+700 đường ĐT643 (đoạn qua thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết và 5 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải 73H-009.42, do lái xe Hoàng Ngọc Anh (SN 1991, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lưu hành hướng Tây - Đông, đến đoạn đường trên thì tự đâm vào vách núi làm xe bị lật ngửa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Tường

Sau vụ tai nạn, 4 người đã tử vong, 5 người đang bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.



Bà Nguyễn Thị Lành (quê tỉnh Quảng Nam, người đi thu mua dưa hấu) cho biết: "Những người bốc dưa thuê chủ yếu ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình. Sáng 3/4, mọi người bắt đầu hái dưa ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) từ lúc 1h30; đến khoảng 7h30 thì xong. Lúc đó còn quá sớm nên 6 người đi hái dưa thuê xin đi theo xe tải xuống quốc lộ 1 để đón xe về quê, đến đoạn đường trên thì gặp nạn".

Đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhận thân nhân, ông Bùi Văn Lợi (ở TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định; cháu của nạn nhân Nguyễn Văn Lĩnh) nói: "Tôi đọc thông tin vụ tai nạn trên Facebook, thấy có đoàn xe của cậu tôi gặp nạn nên vội chạy vô Phú Yên xem sao. Đến nơi mới biết cậu tôi và một người cùng quê nữa đã tử vong. Xóm cậu có 3 người cùng đi đoàn hái dưa thuê này thì 2 người chết".

Ông Bùi Văn Lợi nói tiếp: "Nhà cậu có 3 con, cháu lớn nhất được 8 tuổi, cháu nhỏ nhất chỉ vừa 4 tuổi. Cuộc sống trông chờ vào công việc làm thuê mỗi ngày của cậu. Nay cậu bị nạn, cả gia đình không biết nương cậy vào ai…".

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Văn Tường

Theo đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thời điểm bị nạn, trên xe có 9 người, gồm 2 lái xe và 7 người xin đi nhờ xe. Sau khi xe lật, có 3 người đã tử vong và bị kẹt trong cabin xe, lực lượng chức năng phải cắt đầu xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chăm lo cho người bị nạn và kịp thời cảnh báo, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Dân Việt đã thông tin, vụ tai nạn trên đã làm chết 4 người, gồm ông Hoàng Ngọc Anh (lái xe) và 3 người cùng trú TX.An Nhơn (tỉnh Bình Định) là Võ Thanh Tuấn (SN 1976), Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983), Thái Thị Việt Kiều (SN 1980).

5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, gồm: Phan Văn Dũng (SN 1978), Hoàng Công Dương (SN 1997), Nguyễn Văn Bảy (SN 1978), cùng trú TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Long Giang (SN 1990, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Bùi Thị Hòa (SN 1970, trú tỉnh Quảng Ngãi).