TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết người rồi bỏ thi thể dưới chân cầu; xét xử vụ hoán đổi "đất vàng" ở TP.HCM

Bắt nghi phạm sát hại nam thanh niên, bỏ thi thể dưới chân cầu

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 5/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại người tên S. (ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) rồi bỏ thi thể dưới chân cầu Cần Thơ.

Kim Văn Khải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Nghi phạm bị bắt giữ là Kim Văn Khải (18 tuổi, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Kim Văn Khải bị bắt khi lẩn trốn tại ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, chiều ngày 2/10, người dân phát hiện một thi thể dưới chân cầu Cần Thơ (khu vực thuộc ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) nên trình báo cơ quan công an.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh tung tích để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có 6 vết thương được gây ra bởi vật sắc nhọn. Nguyên nhân tử vong do bị sốc mất máu cấp.

Về phía đối tượng Kim Văn Khải sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Khải thừa nhận đã thực hiện hành vi giết người.

Xét xử vụ hoán đổi "đất vàng" ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), Nguyễn Thành Tài (70 tuổi, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) và đồng phạm trong vụ sai phạm hoán đổi “đất vàng” 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

Cụ thể đầu giờ chiều, khi phiên tòa đang diễn ra, thư ký phiên tòa đã thông báo tạm dừng phiên tòa với lý do sức khỏe chủ tọa không đảm bảo. Dự kiến, sáng mai (6/10) phiên tòa tiếp tục.

Trước đó, sáng 5/10 bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được 2 bác sĩ chuyên khoa tâm thần thăm khám, theo dõi xuyên suốt tại phiên tòa. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tại phiên tòa sáng nay, HĐXX triệu tập bác sĩ khám, điều trị cho bị cáo Diệp. Theo vị bác sĩ này (Khoa Tim mạch - Bệnh viện 30 Tháng 4), bị cáo Diệp nhập viện được 3 ngày thì có cảm giác mệt, hồi hộp, lo lắng. Bệnh viện không có chuyên khoa tâm thần nên đã mời bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đến hội chẩn cho bị cáo Diệp. Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần TP.HCM qua khám, đánh giá và ghi chẩn đoán bị cáo Diệp bị trầm cảm nặng, hoảng loạn.

Do Bệnh viện 30 Tháng 4 không có chuyên khoa tâm thần nên xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện, đến ngày 9/6/2022 có giấy chuyển viện cho bệnh nhân qua Bệnh viện Tâm thần TP.HCM điều trị.

HĐXX đã triệu tập 2 bác sĩ chuyên khoa tâm thần để thăm khám về chuyên môn và theo dõi sức khỏe cho bị cáo Diệp xuyên suốt phiên tòa. Sau đó, phiên tòa đã tạm dừng để 2 bác sĩ thăm khám sức khỏe chuyên môn cho bị cáo Diệp.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho HĐXX biết bị cáo Diệp ý thức tốt, sự tập trung chú ý có suy giảm. Bệnh nhân đủ điều kiện tham dự phiên toà.

Trước đó, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với phần liên quan đến công ty. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) kháng cáo đề nghị sửa phần nội dung bản án liên quan tài sản "đất vàng" 185 Hai Bà Trưng.

Xét xử sơ thẩm (tháng 11/2021), HĐXX tuyên bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bị cáo Nguyễn Thành Tài 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Rum 4 năm tù. Ngoài ra, 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của UBND TP.HCM bị tuyên từ 3 năm, nhưng cho hưởng án treo, đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bắt 2 đối tượng nhậu liên tục 12 giờ liền rồi lái xe, chống người thi hành công vụ

Chiều 5/10, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi “chống người thi hành công vụ” trên địa bàn.

Hai đối tượng Hận và Nhí tại cơ quan công an. Ảnh: ANNT

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Hận (SN 1987) và Trần Văn Nhí (SN 1993), cùng trú thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải).

Trước đó, sau 3 chầu nhậu kéo dài từ 11 giờ trưa đến 23 giờ đêm 1/10, Nguyễn Hận điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra Công an huyện Ninh Hải phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng này rồ ga, bỏ chạy.

Khi bị CSGT truy đuổi và dừng phương tiện, Hận và Nhí có lời lẽ thách thức, chửi bới tổ công tác. Sau đó, 2 đối tượng còn dùng đá đập xe mô tô và ném vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ gây cản trở việc xử lý vi phạm.

Lực lượng công an đã khống chế Trần Văn Nhí, riêng Nguyễn Hận bỏ chạy khỏi hiện trường, sáng hôm sau mới đến cơ quan công an trình diện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 350/QĐ-CSKT, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân (nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá, SN 1965, số nhà 80 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bà Đinh Cẩm Vân (nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá) bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, bắt giữ các bị can Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa (khi bị bắt giữ bị can Hùng đang giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Thanh Hóa) và bị can Văn Xuân Hùng (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa.

Theo đó, năm 1993, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển giao quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa quản lý và kinh doanh, với tổng diện tích hơn 7.400m2. Vị trí khu đất thuộc khu nhà ở số 1, 2, và 3 đường Phan Chu Trinh.

Đến năm 2009, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá giao đất thu tiền sử dụng đất tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty Sông Mã (P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) để triển khai dự án đầu tư và khai thác. Diện tích đất giao thu tiền sử dụng đất là 2.706m2, với tổng số tiền sử dụng đất giao của cả khu đất mà Công ty Sông Mã phải nộp cho ngân sách Nhà nước là 56,826 tỷ đồng, tương ứng 21 triệu/m2.

Đến năm 2013, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh tăng diện tích đất của dự án Hạc Thành Tower từ hơn 2.706m2 lên hơn 2.900m2, nhưng tiền sử dụng đất Công ty Sông Mã phải nộp lại giảm từ hơn 56,826 tỷ đồng xuống hơn 48 tỷ đồng.

Năm 2013, Công ty Sông Mã mới hoàn tất việc điều chỉnh mặt bằng quy hoạch và được bàn giao đất thực địa vào năm 2014. Tuy nhiên, từ năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 15 tầng Hạc Thành Tower cho Công ty TNHH Huy Hoàng (chủ đầu tư cấp 2).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nam sinh bị kẻ cướp xe máy đâm nhiều nhát

Nghi phạm Hoàng Văn Vũ. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Zing

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/10, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đang lấy lời khai Hoàng Văn Vũ (sinh năm 2001) để làm rõ hành vi cướp xe máy của một học sinh lớp 11.

Theo lời khai, chiều 4/10, Vũ nhờ H. (sinh năm 2006, ở cùng quê) chở đến khu vực đền Bắc Lệ, huyện Hữu Lũng. Đến đoạn đường vắng, Vũ rút dao kề cổ tài xế để cướp xe máy. Khi H. chống cự, Vũ đâm một nhát vào đùi nạn nhân.

Sau đó, Vũ đâm thêm 5 nhát vào vào đùi và mạn sườn của H. nhưng chỉ ảnh hưởng phần mềm, không nguy hiểm tính mạng.

Trong tình trạng bị thương, nạn nhân xin Vũ cho đi cùng. Đến chỗ đông người, H. nhảy xuống tri hô khiến nghi phạm bỏ chạy.

Chưa đầy 1 giờ sau khi gây án, nghi phạm bị công an bắt giữ.