An Giang: Chống người thi hành công vụ cả nhóm lĩnh án 110 tháng tù giam

Trưa 11/7, sau 2 ngày nghị án, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tuyên án đối với 10 bị cáo về tội "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tổng cộng 110 tháng tù giam.