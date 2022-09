Nam thanh niên đâm chết người sau khi bị đánh hội đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/9, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Nhà hàng Sơn Nguyên - nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an huyện Krông Pa

Theo thông tin ban đầu, H.V.Th (27 tuổi, trú tại thôn Hưng Phú, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) và Phạm Ngọc Sơn (23 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa) có mâu thuẫn từ trước.

Đến trưa 30/8, biết thông tin Th sẽ dự đám cưới tại nhà hàng Sơn Nguyên (buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) nên Sơn đã giấu một con dao thái lan ở túi quần khi đi dự đám cưới.





Đối tượng Phạm Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Krông Pa

Đến khoảng 12h20 cùng ngày, Sơn cùng bạn đang ngồi trước nhà hàng để xem cô dâu, chú rể chụp hình thì H.V.Th đi đến dùng tay túm cổ áo kéo Sơn ra trước nhà hàng. Thấy vậy, N.Q.Tr (19 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm) và N.V.T (18 tuổi, trú tại thôn Hưng Phú, xã Ia Rsươm) đi cùng với Th.

Khi ra phía trước nhà hàng, T dùng tay đấm, dùng chân đá và lên gối nhiều nhát vào mặt Sơn. Tr và T đứng bên cạnh cũng lao vào đánh Sơn.

Lúc này, Sơn rút con dao giấu trong người ra đâm nhiều nhát vào vùng bụng, vai của Th. rồi vùng dậy cầm dao bỏ chạy. Sau đó Sơn đã bị một số người dân khống chế, đưa về cơ quan công an.

Th được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Ayun Pa. Đến khoảng 13h30 cùng ngày thì nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, Th bị đâm đứt động mạch tá tràng, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo xảy ra vụ án, Công an huyện Krông Pa đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ vật chứng, tạm giữ Sơn và bàn giao cho Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyên Chánh án tỉnh Hòa Bình “ra quyết định trái pháp luật”

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Hà Quang Dĩnh bị xác định khi giữ chức Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình đã cố ý làm trái quy định về xử lý vật chứng, ra quyết định trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

Nội dung được nêu tại thông báo kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình, ban hành ngày 31/8.

Theo thông báo, ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình, có vi phạm cần kỷ luật.

Ông Hà Quang Dĩnh. Ảnh: Báo Hòa Bình

Cụ thể, ông Dĩnh đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy trình của ngành toà án về xử lý vật chứng, ra quyết định trái pháp luật. Các khuyết điểm, vi phạm của ông Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đảng xem xét, xử lý kỷ luật cựu Chánh án Hà Quang Dĩnh theo thẩm quyền.

Cũng tại kỳ họp, UBKT xác định các ông Hoàng Đức Cương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình; Đỗ Mạnh Dũng - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường tỉnh, có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng bị UBKT xác định đã không kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, để tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp lãnh đạo quản lý, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Bắt giam nhân viên tín dụng tại ngân hàng lừa đồng nghiệp, chiếm đoạt tiền tỷ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thanh Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 9/2019, Quang làm ăn thua lỗ nên vay mượn hàng chục tỷ đồng của nhiều người nhưng mất khả năng chi trả. Thời điểm này Quang đang làm nhân viên tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng Bản Việt chi nhánh Đà Nẵng.

Đến thời hạn nhưng không có tiền, Quang nói dối đồng nghiệp là anh V.N.L (SN 1988, trú quận Sơn Trà) về việc đang huy động vốn để giúp một công ty tất toán và chuyển sang vay tiền tại Ngân hàng Bản Việt.

Số tiền vay vốn của công ty này là 25 tỷ đồng, Quang cũng cung cấp giấy tờ liên quan để chứng minh.

Tin tưởng đồng nghiệp, L đã cho Quang vay 2,5 tỷ đồng và thoả thuận lãi suất 0,2%/ngày.

Đến ngày 24/9/2019 với cùng thủ đoạn tương tự, Quang tiếp tục vay thêm 4,5 tỷ đồng của L và hứa hẹn 1 tuần sau sẽ trả tiền gốc lẫn lãi.

Tuy nhiên đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn. Anh L sau đó đã làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ.

Vụ “đào trộm” apatit: Bị can khai đưa tiền cho cán bộ Thanh tra Chính phủ

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Xây dựng Lilama vừa bị VKSND tỉnh Lào Cai truy tố về các tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Tại cáo trạng, phía kiểm sát còn truy tố 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Số này gồm Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc; Phạm Cao Khiêm, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ tịch HĐTV; Lương Văn Na, cựu Phó tổng giám đốc; Cao Văn Tham, cựu Phó phòng Kế hoạch thị trường; Nguyễn Văn Bình, cựu Giám đốc Xí nghiệp 3; Nguyễn Văn Chung, Phó phòng An toàn lao động, môi trường.

Khu đất nơi xảy ra tình trạng khai thác apatit trái phép. Ảnh: T.L.

Theo cáo trạng, Công ty Lilama được đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. UBND tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản cho phép phía Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit.

Lilama đã lợi dụng việc này, công khai đào quặng trái phép và "bán chui" cho Công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép.

Các ông Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Phía cảnh sát cho rằng, qua việc trên, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Apatit đã tự nguyện nộp lại 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Để hợp thức số lời bất chính nói trên, Nguyễn Mạnh Thừa mượn tài khoản từ 12 người để "chạy dòng tiền" trước khi rút ra sử dụng.

Liên quan vụ việc, cơ quan tố tụng xác định có vi phạm của nhiều cá nhân thuộc chính quyền Lào Cai nên khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra độc lập.

Các cựu cán bộ, lãnh đạo đã bị khởi tố gồm Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng, cùng nguyên nguyên Phó chủ tịch tỉnh; Mai Đình Định - nguyên bí thư Thành ủy TP.Lào Cai, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phan Văn Cương - nguyên Phó giám đốc Sở Công thương.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai từng đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành của tỉnh; một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ… Những hành vi này được xử lý trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nên viện kiểm sát không xem xét trong cáo trạng hiện nay.

Bắt nhanh đối tượng dí súng cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân, truy bắt thành công đối tượng cướp liều lĩnh, manh động, dùng vũ khí nóng cướp tài sản.



Nguyễn Tất Thảo đối tượng liều lĩnh dùng súng cướp tài sản. Ảnh: CANA.

Theo đó, vào khoảng 18h25' ngày 31/8, Công an xã Yên Sơn, Đô Lương nhận được tin báo của người dân về việc bị một nam thanh niên đi xe mô tô, dùng súng khống chế, cướp tài sản với số tiền khoảng 2.500.000 đồng. Ngay sau đó Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CANA.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng liên quan, chủ công là Công an huyện Đô Lương, nhanh chóng triển khai xác minh và truy bắt đối tượng. Quá trình truy bắt nhanh nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đã huy động lực lượng theo phương án đã được duyệt để truy bắt đối tượng. Khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đô Lương đã bắt thành công đối tượng gây ra vụ cướp táo bạo nói trên. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Tất Thảo (SN 1994, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng tự chế (bên trong có 1 viên đạn chì), 1 điện thoại di động, số tiền 2.570.000 đồng, 1 xe mô tô nhãn hiệu Wave 100 và một số tài liệu có liên quan. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tất Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đang khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.