TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết người sau va chạm giao thông ngày Tết; phát hiện mẹ treo cổ, con tử vong trong máy giặt

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 12h25 ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Nguyễn Thanh Sang (SN 1997, trú tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) điều khiển xe ô tô BKS 20A - 176.xx đi hướng từ xã Minh Đức - Nghĩa Trung, trên xe có chở Bùi Thế Quang, Vũ Văn Lực (cùng SN 1997, trú tại xã Minh Đức, Việt Yên); Lê Thị H. (SN 2002, trú tại xã Quảng Minh, Việt Yên) và Nguyễn Thị H. (SN 1998, là vợ Sang).

Khi tham gia giao thông, xe ô tô của Sang có xảy ra va quệt với xe ô tô BKS 98A-443.xx do anh Thân Văn Tùng (SN 1984, trú tại xã Minh Đức, Việt Yên) điều khiển cùng chiều, trên xe chở vợ là Thân Thị N. (SN 1989).

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo chặn xe anh Tùng. Sang, Quang xuống xe có lời qua tiếng lại, xô xát với anh Tùng và vợ anh Tùng. Thấy vậy, Lực xuống xe đánh Tùng. Tiếp đó, Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đùi, bụng anh Tùng. Anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Việt Yên triển khai lực lượng, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; tổ chức truy xét đối tượng gây án. Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vận động và triệu tập được các đối tượng có liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Lực và các đối tượng có liên quan đã khai nhận rõ về diễn biến và hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Phát hiện người mẹ treo cổ, con gái tử vong trong máy giặt

Ngày 6/2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 mẹ con tử vong tại căn nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, tối 5/2, anh L.Q.B (SN 1991, quê Sóc Trăng) về nhà trọ trong hẻm đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) thì phát hiện cửa chốt trong. Anh B. gọi nhưng vợ không ra mở cửa như thường lệ nên anh phá cửa xông vào.

Khi vào nhà, anh B. tá hỏa phát hiện vợ mình là chị N.T.H.C (SN 1988, quê Sóc Trăng) treo cổ trong nhà, con gái trong máy giặt gần đó.

Lập tức, anh B. đưa vợ con ra để sơ cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Quá trình lấy lời khai, anh B. cho biết vợ mình có dấu hiệu trầm cảm sau sinh và có thể là nguyên nhân chính gây ra vụ việc.

Theo nhiều người sống trong khu trọ, vợ chồng anh B. từ Sóc Trăng lên TP.HCM kiếm việc làm. Ngày thường, anh B. chạy xe ba gác, còn chị C. đang ở nhà chăm con vì mới sinh.

Thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, anh B. dẫn con gái lớn đi chơi còn hai mẹ con chị C. ở nhà. Được biết, thời gian qua do dịch bệnh Covid-19 nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tạm giữ khẩn cấp nghi phạm đâm vợ tử vong trong ngày Tết vì nghi ngoại tình

Ngày 6/2, lãnh đạo Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, người chồng dùng dao đâm vợ tử vong tại khu vực thị trấn Thác Bà. Hiện Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Công an huyện Yên Bình điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu vụ đâm vợ tử vong, khoảng 22h ngày 5/2, tại tổ dân phố số 3, thị trấn Thác Bà, vợ chồng ông Vũ Văn T. (SN 1977) xảy ra mâu thuẫn do ông này nghi ngờ vợ là bà N.T.M.T. (SN 1977) có quan hệ bất chính với người khác. Ông T. đã dùng dao nhọn đâm vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi phạm và người làm chứng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ vật chứng là một con dao nhọn.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn T., tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Vặn T. vì tội Giết người.

Đối tượng phê ma túy tấn công 3 người bị thương

Ngày 5/2, Công an TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tạm giữ Tô Phát (25 tuổi, ở phường 2) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Phát và vợ là Nguyễn Thị Hậu (22 tuổi) thuê phòng trọ ở phường 1. Sáng 4/2, Phát sử dụng ma túy và có biểu hiện ngáo đá, sau đó đánh đập vợ trong phòng.

Ông Trương Ngọc Báu (72 tuổi, chủ nhà trọ) nghe tiếng la hét nên bước sang can ngăn. Hôm đó, Phát dùng dao tấn công khiến chủ nhà trọ phải chạy ra ngoài. Thanh niên 25 tuổi sau đó đuổi theo chém con gái của ông Báu đang ở gần đó.

Nhận được tin báo về việc Phát có biểu hiện ngáo đá chém 3 người bị thương, cảnh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường.

Lúc này, nghi phạm cầm dao chém loạn xạ. Cảnh sát đã khống chế Phát và đưa 3 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Bị đuổi đánh, nam thanh niên rơi từ bức tường cao 5m tử vong

Ngày 6/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của Nguyễn Văn Vương (22 tuổi, ở huyện Đại Lộc).

Khoảng 23h50 ngày 5/2, Vương cùng bạn uống nước tại quán trà sữa ở xã Đại Cường thì bị Lê Khắc Kỳ Dương (21 tuổi, ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cùng một số thanh niên kéo đến đánh.

Thấy vậy, Vương bỏ chạy ra sau quán thì nhóm của Dương mang hung khí đuổi theo chém và khiến nạn nhân rơi từ bức tường cao khoảng 5m xuống mương nước.

Rạng sáng 6/2, không thấy Vương quay lại nên người bạn ra sau quán nước tìm và phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phong tỏa hiện trường điều tra án mạng. Cảnh sát đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Khắc Kỳ Dương.