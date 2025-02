TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ bị bỏng nặng; tin mới vụ 7 người chết ở Nam Định

Anh trai phóng hoả đốt nhà em gái khiến mẹ ruột bị bỏng nặng

Ngày 31/1 (mùng 3 Tết), cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ phóng hoả đốt nhà dân, khiến 3 người bị thương.

Ảnh minh hoạ.

Chính quyền xã Hoà Thành (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), người dân phát hiện nhà của bà P.M.C. (ngụ xã Hòa Thành) bị cháy do có người bên ngoài đổ xăng rồi châm lửa đốt.

Vụ hoả hoạn làm cho bà C. và người chị ruột bị bỏng nhẹ, riêng bà L.K.A. (72 tuổi - mẹ ruột của bà C.) bị bỏng nặng được chuyển lên bệnh viện ở TP.Cần Thơ điều trị.

Hung thủ sau đó được xác định là P.T.S. (45 tuổi, anh của bà C.), cũng là con ruột của bà L.K.A.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết tại Nam Định

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 08/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết tại Nam Định.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định và công an các đơn vị điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 7 người chết ở Nam Định.

Nội dung công điện nêu rõ:



Vào hồi 15 giờ ngày 30/1/2025 trên Quốc lộ 21, đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do ô tô biển kiểm soát 30G-156.67 lao xuống mương nước, hậu quả làm chết 7 người, bị thương 2 người. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Nam Định và lực lượng công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh:

Bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên Quốc lộ 21 và các tuyến quốc lộ có điều kiện tượng tự, tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực cầu cống nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Xử phạt người đàn ông để 20 con trâu đi vào đường cao tốc

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang xử phạt ông T.V.L ở thị xã Việt Yên vì để 20 con trâu đi vào đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Theo đó, trưa 31/1, trên mạng xã hội xuất hiện clip một đàn trâu khoảng 20 con đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong clip, đàn trâu đi vào đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang tại Km 124+800m thuộc địa phận phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi có phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đưa đàn trâu ra khỏi đường cao tốc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và vào cuộc xác minh, xử lý.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: TPO

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT đã xác định chủ đàn trâu trên là ông T.V.L (phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành làm việc với chủ đàn trâu. Ông L khai nhận, ông có thả đàn trâu tại khu ruộng gần đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang thuộc tổ dân phố 7, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên. Sau đó, ông L vào nhà người thân chơi, do không chú ý chăn, dắt nên đàn trâu đã đi vào đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L về hành vi vi phạm “để vật nuôi đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông”.

Công an đã khởi tố 35 vụ án, với 53 bị can, thu hồi 3 khẩu súng trong ngày mùng 3 Tết

Theo Bộ Công an, ngày 31/1, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 52 người. So với ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn năm 2024 giảm 18 vụ (-24,32%), giảm 2 người chết (-5,71%), giảm 11 người bị thương (-17,46%).

Xảy ra 15 vụ cháy tại 8 địa phương, không gây thiệt hại về người. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.

Công an phá một sới bạc tại Tây Ninh.

Công an các đơn vị, địa phương khởi tố 35 vụ, 53 bị can. Trong đó: Tội phạm về trật tự xã hội 23 vụ, 27 bị can. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ 2 vụ, 3 bị can. Tội phạm ma túy 8 vụ, 22 bị can. Vi phạm các quy định về an toàn giao thông 2 vụ, 1 bị can. Bắt 42 vụ, 207 đối tượng đánh bạc; vận động, thu hồi 3 khẩu súng. Lực lượng công an cấp xã phát hiện, xử lý 13 vụ, 40 đối tượng vi phạm pháp luật.

Còn vào ngày mùng 2 Tết (30/1), công an các đơn vị và địa phương đã khởi tố 48 vụ án, bắt 64 bị can. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội chiếm 26 vụ với 36 bị can, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ có 9 vụ với 8 bị can, tội phạm ma túy xảy ra 6 vụ với 16 bị can, tội phạm sử dụng công nghệ cao có 1 vụ. Các vi phạm về an toàn giao thông được xử lý 6 vụ với 4 bị can. Lực lượng công an đã bắt 46 vụ đánh bạc với 173 đối tượng, bắt giữ 3 đối tượng truy nã và thu hồi 4 khẩu súng. Công an cấp xã đã phát hiện và xử lý 22 vụ vi phạm pháp luật, bắt 119 đối tượng.

7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, gần 600 người khám, cấp cứu do thức ăn tự chế biến, say bia, rượu

Báo cáo công tác y tế ngày 31/1 tức mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho biết, đến sáng 31/1 có 118.812 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Trong vòng 24 giờ, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 62.520 người. Tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu trong 7 ngày Tết Nguyên đán từ 25-31/1/2025 là 478.069 người.



Trong khi đó, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú 24h qua là 31.977người, nâng tổng số trường hợp nhập viện trong 7 ngày từ 25-31/1/2025 là 160.423 người.

Chỉ trong 24 giờ từ ngày 30-31/1, các y bác sĩ đã tiến hành 2.438 ca phẫu thuật là, trong đó số trường hợp phẫu thuật cấp cứu là 443 ca. Tổng số ca phẫu thuật trong 7 ngày từ 25-31/1/2025 là 16.713 ca, trong đó 2.887 ca phẫu thuật cấp cứu.

Bộ Y tế cho hay, trong 7 ngày nghỉ Tết từ 25-31/1/2025, các bác sĩ đã phẫu thuật 16.713 ca, trong đó 2.887 ca phẫu thuật cấp cứu. Nguồn: SKĐS

Bộ Y tế cũng cho hay, chỉ trong 24 giờ đã có 2.340 ca đỡ đẻ, mổ đẻ thành công tại bệnh viện, nâng tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ thành công trong 7 ngày từ 25-31/1/2025 là 14.044 ca.

Về tình hình khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông, Bộ Y tế thông tin trong 24 giờ, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.684 trường hợp. Tổng số ca khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết từ 25-31/1/2025 là 20.700 người trong đó 8.309 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, số lượng tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người.

Về tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Bộ Y tế cho hay từ sáng mùng 2 - sáng mùng 3 Tết ghi nhận có 33 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 8 trường hợp khám, cấp cứutai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, từ 25-31/1/2025 có 456 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 44 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Bộ Y tế cho hay, trong 24 giờ từ mùng 2 - mùng 3 Tết, số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 99 người, trong đó 73 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Trong 7 ngày từ 25 - 31/1/2025 có 584 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 369 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, đến 12 giờ ngày 30/1 trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm 12 giờ ngày 31/1, Bộ Y tế không nhận được phản ánh về việc thiếu thuốc, tăng giá thuốc và chất lượng thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực đầy đủ. Chưa ghi nhận nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong, tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024. Khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ giảm so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024...