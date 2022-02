Ròng rã 10 đêm theo dõi của trinh sát và cuộc vây bắt bất ngờ vào tụ điểm "bay", "lắc" giữa Thủ đô

Ông chủ khách sạn vì hám lời mà cho khách "bay", "lắc"

Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ và các vật chứng, tài liệu liên quan sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ bắt quả tang nhóm khách "bay", "lắc" trong khách sạn giữa trung tâm Thủ đô vào đầu tháng 7/2021.

Theo đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố 2 tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong đó, Nguyễn Văn Túy (SN 1991, Nam Trực, Nam Định), Đặng Tuấn Anh (SN 1990, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), Nguyễn Hoàng Cương (SN 1979, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, chủ khách sạn Calvin) bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Các bị can còn lại gồm Đỗ Hoài Nam (SN 1991), Nguyễn Quang Liêm (SN 1997), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000), Mai Việt Hiếu (SN 2001), Đỗ Thanh Tùng (SN 1993) cùng trú tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ) bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nguyễn Văn Túy và Đặng Tuấn Anh là những người chuẩn bị các công cụ như thẻ nhựa, đĩa sứ... để cho khách "bay", "lắc" trong khách sạn. Ảnh minh họa

Tài liệu điều tra thể hiện, Nguyễn Hoàng Cương là chủ khách sạn Calvin (địa chỉ 342C Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Từ năm 2019, Cương tuyển Túy và Tuấn Anh vào làm việc tại khách sạn, giao nhiệm vụ cho các nhân viên tổ chức cho khách "bay", "lắc" tại khách sạn.

Theo chỉ đạo của ông chủ, Túy và Tuấn Anh cho khách sử dụng ma túy tại tầng 8, tầng 9 (là những tầng cao nhất của khách sạn).

Khách sạn này cũng ra quy định khi khách đến khách sạn thuê phòng sử dụng ma túy mà đi nhiều người sẽ phải thuê thêm các phòng khách để tính tiền phòng.

Với phòng bay lắc, sử dụng ma túy trước 23 giờ hàng ngày, khách sạn tính giá gấp 1,5 lần giá niêm yết; sau 23 giờ tính giá như niêm yết.

Túy và Tuấn Anh là những người sẽ trực tiếp xếp phòng cho khách sử dụng ma túy, chuẩn bị công cụ để cho khách sử dụng ma túy (đĩa sứ, thẻ nhựa, hệ thống loa, đèn laser…).

Thời cơ chín muồi

Qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội đã nhận được thông tin về việc sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn do Nguyễn Hoàng Cương làm chủ.

Các trinh sát ngay lập tức vào cuộc để xác minh, nắm bắt phương thức hoạt động của tụ điểm này.

Trước thời điểm phá án, suốt 10 đêm các trinh sát của Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội đã liên tục nắm tình hình tụ điểm để nắm bắt thời cơ phá án.

Các đối tượng "bay", "lắc" thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang vào ngày 5/7/2021. Ảnh: CAHN

Đến ngày 5/7/2021, khi thời cơ đến, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng đã bất ngờ kiểm tra khách sạn trên, phát hiện, bắt quả tang nhiều khách đang "bay", "lắc", sử dụng ma túy trái phép tại khách sạn.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 10 khách gồm 5 nam, 5 nữ đang "bay lắc" sử dụng ma túy. Tại phòng 902 có các đối tượng gồm Nguyễn Quang Liêm, Nguyễn Huy Hoàng, Mai Việt Hiếu, Đỗ Thanh Tùng cùng 4 gái dịch vụ.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện sử dụng trái phép chất ma tuý cùng ketamine tại phòng này. Tại phòng 902, lực lượng phát hiện Đỗ Hoài Nam cùng 1 gái dịch vụ.

Tại khu vực lễ tân, lực lượng kiểm tra, tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Liêm, Nguyễn Huy Hoàng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Túy tại khách sạn Calvin, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc thực hiện hành vi phạm tội gồm loa, đèn và một số sổ sách.

Mở rộng đấu tranh, ngày 14/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Cương là chủ khách sạn, tuy nhiên lúc này Cương vắng mặt ở nơi cư trú, đến ngày 24/9/2021 thì đầu thú.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã thu giữ sổ sách ghi chép, theo dõi giờ khách ra vào khách sạn.

Trong sổ sách thể hiện từ ngày 3/5 đến ngày 1/7/2021 có 22 nhóm khách đến thuê phòng khách sạn để "bay", "lắc", sử dụng ma túy được nhân viên khách sạn bố trí "bay" tại phòng 902. Tổng số tiền thu được khoảng gần 100 triệu đồng.