Truy nã kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng" xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ "bảo kê" nên thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.

Đường dây buôn lậu xăng "khủng" bị triệt phá.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Hữu có ý định buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam nên hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc công ty lấy 4 tàu thủy Nhật Minh 06-09. Hữu biết Đào Ngọc Viễn (54 tuổi) đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc góp vốn cùng buôn lậu xăng.

Tiếp đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. Hữu liên hệ với chủ hàng bên Singapore (do Viễn cung cấp) thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng.

Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do đợi "lệnh". Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng. Khi về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước). Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của Tứ để chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An). Tứ vận chuyển xăng đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang... bán cho các đầu mối.

Để đối phó với các cơ quan chức năng, Hữu ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với Công ty TNHH Hải Minh Nhật (do Hữu lập, thuê Đinh Văn Đoàn làm giám đốc) giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.

Theo nhà chức trách, Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singapore, còn Đức lo tiêu thụ xăng. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ. Sợ bị phát hiện, tàu Khánh Hòa 03 chỉ cập cảng vào ban đêm, sau đó bơm xăng qua xe bồn của các đầu nậu.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc, đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Hùng Cường phạm tội buôn lậu với vai trò cầm đầu, tuy nhiên Cường đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.