TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá sòng bạc "khủng" ngày mùng 2 Tết; ô tô lao xuống sông khiến 7 người chết

Phá sòng bạc "khủng" ngày mùng 2 Tết

Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Tang vật thu giữ. Nguồn: CAND

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 12h45' ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và Công an huyện Gò Dầu đột kích trường gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, tại ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: 488 triệu đồng, 1 ô tô, 140 xe máy, dụng cụ lắc tài xỉu, 25 con gà và nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan. Cơ quan công an đã bắt giữ và mời làm việc 72 đối tượng liên quan.

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận sòng bạc trên do Tiền cầm đầu, thu hút hàng chục con bạc đến sát phạt.

Ô tô lao xuống sông khiến 7 người chết

Chiều 30/1, tại Nam Định xảy ra vụ ô tô lao xuống sông khiến 7 người tử vong tại hiện trường, 2 người được đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tại km153+500 QL21 thuộc cầu Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Chiếc xe 7 chỗ BKS 30G-156xx thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị D (trú tại Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình, TP.Hà Nội), đang di chuyển theo hướng Cầu Vòi đi TP.Nam Định, do bị mất lái đã va chạm vào thành cầu, xe ô tô rơi xuống sông.

Clip từ camera giám sát hành trình ghi nhận thời điểm vụ tai nạn thương tâm, ô tô lao xuống sông khiến 7 người tử vong tại hiện trường. Nguồn: Facebook.

Trao đổi PV Dân Việt, anh Lê Văn Hùng (SN 1998, trú tại tổ 8, xã Nam Vân, Nam Trực, Nam Định) cho biết, vào khoảng 15h45, anh nghe tiếng động lớn ở ngoài đường. Khi anh Hùng chạy ra thì phát hiện chiếc xe ô tô lao xuống sông đang ngập gần hết trong dòng nước.

"Không khí lúc đó đầy căng thẳng, mọi người phải ngay lập tức tìm ra phương án cứu hộ nhanh nhất. Tôi và nhiều người dân nỗ lực tiếp cận, chạy đua với thời gian để giải cứu nạn nhân", anh Hùng nhớ lại.

Nhiều người dân tại khu vực xảy ra tai nạn ngay lập tức lao xuống nước trong thời tiết lạnh để mong cứu được các nạn nhân.

Anh Lê Văn Hùng (Nam Trực, Nam Định; bên phải ảnh), một trong người trực tiếp cứu hộ vụ ô tô lao xuống sông ở Nam Định chiều 30/1. Ảnh: M.T.

"Ngay khi phát hiện sự việc, tôi lập tức lao xuống nước với hy vọng có thể cứu được những người mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, lúc này, các cánh cửa xe đều đã bị khóa chặt, khiến tôi không thể mở ra để tiếp cận nạn nhân.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tôi cùng một số người dân xung quanh vội vàng tìm búa và các vật dụng cứng để phá cửa xe. Thế nhưng, do sức cản lớn của nước, việc đập vỡ kính hay cạy cửa gặp rất nhiều khó khăn", anh Hùng thuật lại lúc cứu nạn.

Trong khi anh Hùng và mọi người tiếp cận chiếc xe dưới nước đang nỗ lực tìm cách giải cứu, một số người khác nhanh chóng chạy đi tìm dây cáp rồi móc chặt vào xe, đồng thời ra hiệu nhờ một chiếc xe tải đi ngang qua hỗ trợ.

Tài xế xe tải lập tức dừng lại, phối hợp cùng mọi người để kéo chiếc xe gặp nạn lên bờ. Tất cả cùng chạy đua với thời gian, hy vọng có thể giải cứu những người bị mắc kẹt.

Sau khi phá được kính cửa sau bên phụ, anh Hùng bàng hoàng khi thấy có người nằm bất động bên trong xe. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người vẫn còn chút sức lực, cố gắng thò tay ra ngoài vẫy cầu cứu. Không chần chừ, anh Hùng và người dân lập tức lao vào, phối hợp kéo nạn nhân ra khỏi xe.

Nạn nhân là chị N.T.Q. Chị Q cho biết trong xe còn 8 người nữa. Anh Hùng và mọi người nhanh chóng quay trở lại cứu hộ.

Anh Lê Văn Hùng (mũi tên) cùng nhiều người dân đã lao xuống nước cứu hộ các nạn nhân trong ô tô bị đâm xuống nước. Ảnh chụp màn hình.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe nhưng nhiều người đã ngừng tim. Một cháu bé sau khi được kéo ra từ trong xe đã bất động. Sau khi được sơ cứu, cháu bé có nhịp thở trở lại và được đưa đi cấp cứu.

"Cả đám đông như vỡ òa, một số người nhanh chóng kiểm tra tình trạng của bé, trong khi những người khác vội vã gọi xe cấp cứu. Mọi người đứng xung quanh đều cầu mong bé sẽ được cứu sống", anh Hùng nhớ lại.

Vụ tai nạn thương tâm đang được Công an tỉnh Nam Định; Công an huyện Nam Trực giải quyết theo quy định. Cục CSGT đã cử tổ công tác đến hiện trường vụ việc.

6 con trâu của dân nghi bị kẻ gian sử dụng súng để bắn hạ, xẻ thịt trong dịp Tết

Chính quyền UBND xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc 6 con trâu của người dân địa phương bị giết trộm và xẻ lấy thịt.

Những con trâu bị giết trộm là của 3 hộ dân trú tại xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng), được nuôi thả trên đồi và thỉnh thoảng mới lên thăm.

Trưa 28/1, các hộ dân nhận được tin báo trâu của họ bị giết hại trên đồi. Khi đến hiện trường, người dân phát hiện 6 con trâu bị giết, phần đùi và thịt ở lưng bị xẻ lấy thịt, phần còn lại bị bỏ lại tại hiện trường. Tổng giá trị 6 con trâu ước tính từ 120 đến 150 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cách khu dân cư khoảng 15km đường rừng. Các chủ trâu nghi ngờ kẻ gian sử dụng súng để bắn hạ trâu, sau đó lấy thịt để bán trong dịp Tết.

Xử phạt tài xế ô tô dịch vụ che biển số để "né" phạt nguội

Ngày 30/1, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh T.Q.T, do có hành vi dán, che lấp chữ, số trên biển kiểm soát, tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý.

Tài xế T. và xe ô tô. Nguồn: TPO

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải bài viết về hình ảnh chiếc xe ô tô Hyundai Accent BKS 30E-2X2.73 với biển số bị dán băng dính, cộng đồng mạng đã lên án gay gắt hành vi vi phạm của tài xế.



Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, đã chỉ đạo đơn vị địa bàn nhanh chóng xác minh, làm rõ. Ngay trong ngày, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xác định được người điều khiển xe và yêu cầu đến làm việc.

Đến tối 30/1, anh T.Q.T (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội), người điều khiển chiếc xe nêu trên đã đưa phương tiện đến Đội CSGT đường bộ số 4 làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T.Q.T thừa nhận đã dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát, sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông. Chiếc xe được xác định mang BKS 30F-282.73

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh T.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm cũng sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe; đồng thời buộc thực hiện đúng quy định về biển số.

Theo cơ quan chức năng, hành vi che lấp biển số không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn gây ảnh hưởng đến công tác giám sát, xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong cao điểm Tết Ất Tỵ.

Khởi tố 48 vụ án, bắt 64 bị can trong ngày mùng 2 Tết

Theo thông tin từ Bộ Công an, qua thống kê trong ngày mùng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người và làm 50 người bị thương.

Cùng ngày cả nước đã xảy ra 53 vụ cháy tại 20 địa phương, làm 3 người bị ngạt khói. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.



Công an các đơn vị và địa phương đã khởi tố 48 vụ án, bắt 64 bị can. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội chiếm 26 vụ với 36 bị can, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ có 9 vụ với 8 bị can, tội phạm ma túy xảy ra 6 vụ với 16 bị can, tội phạm sử dụng công nghệ cao có 1 vụ. Các vi phạm về an toàn giao thông được xử lý 6 vụ với 4 bị can. Lực lượng công an đã bắt 46 vụ đánh bạc với 173 đối tượng, bắt giữ 3 đối tượng truy nã và thu hồi 4 khẩu súng. Công an cấp xã đã phát hiện và xử lý 22 vụ vi phạm pháp luật, bắt 119 đối tượng.

Công tác an ninh, trật tự tiếp tục được đảm bảo, góp phần giữ gìn an toàn cho người dân trong những ngày Tết.