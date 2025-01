Công an điều tra, làm rõ đối tượng tạt mắm tôm, nước sơn vào đại lý nước ngọt

Chiều 30/1 (Mùng 2 Tết), Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đã mời lên làm việc đối tượng Bồ Hữu Phụng (39 tuổi, quê Bến Tre, hiện ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An), đại lý nước đá khu lô 2 ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), là người trực tiếp tạt mắm tôm vào của nhà đại lý bia, nước ngọt của hộ kinh doanh cùng nghề.

Hiện trường trước cửa nhà, địa lý bia, nước ngọt đầy nước sơn, mắm tôm do đối tượng ném vào ấp 5, xã Nhị Thành. Clip: Thiên Long

Khoảng 3 giờ 15 ngày 29/1 (Mùng 1 Tết), đối tượng Phụng điều khiển xe máy, mang túi nylon bên trong chứa nước sơn và mắm tôm chạy đến trước cửa đại lý buôn bán nước ngọt, nước đá của ông Bùi Văn Đực Nhỏ (62 tuổi, khu vực Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành) ven quốc lộ 1 rồi ném vào cửa nhà đầy chất bẩn. Thực hiện hành vi này xong, đối tượng chạy xe máy thẳng theo hướng quốc lộ 1 về TP.Tân An.

Đối tượng Bồ Hữu Phụng (39 tuổi, quê Bến Tre, hiện ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) khai nhận là thủ phạm. Ảnh: Thiên Long

Theo lời khai, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa đối tượng Phụng và ông Đực Nhỏ. Một năm trước đây, đối tượng thuê nhà của ông Đực Nhỏ để bán nước đá, đến tháng 2/2024, ông chủ này đột ngột tăng giá thuê lên gần gấp hai lần. Không đồng ý, đối tượng Phụng trả lại nhà, tìm điểm khác gần đó để mở đại lý nước đá.

Hiện trường trước cửa nhà, địa lý bia, nước ngọt đầy nước sơn, mắm tôm do đối tượng ném vào tại ấp 5, xã Nhị Thành. Ảnh: Thiên Long

Quá trình mua bán, giữa ông Đực Nhỏ và đối tượng có một số vấn đề phát sinh do cùng giao nước đá cho điểm ăn uống khải khát. Bực tức, đối tượng nảy sinh ý định trả thù bằng cách ném chất bẩn vào nhà.

"Đối tượng Phụng là một công dân bình thường, không có tiền án, tiền sự", Công an huyện Thủ Thừa khẳng định. Do có hành vi vi pham, cơ quan chức năng lập hồ sơ để xử lý hành chính.

Dân Việt đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng ngày 29/1 đại lý bia, nước ngọt và nước đá của ông Bùi Văn Đực Nhỏ (62 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) bị tạt sơn, mắm tôm đầy cửa nhà, nơi chất bia, gây phẫn nộ trong dư luận.

Chủ cơ sở cho rằng, gia đình kinh doanh ở địa phương này hơn 20 năm, chưa hề mâu thuẫn với bất kỳ ai, đồng thời chẳng hề nợ nần ngoài xã hội.