TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hiếp dâm mẹ của người tình; tin mới vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà trọ

Bắt giữ nghi phạm khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cho Công an thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Hà - nghi phạm khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản - tại cơ quan công an.

Theo xác minh ban đầu vụ khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản: Hà đã có vợ và 2 con ở tỉnh Gia Lai. Năm 2019, Hà đến tỉnh Bình Phước làm thuê và có tình cảm yêu đương, sống chung như vợ chồng với con gái bà T. (48 tuổi, ở trọ tại phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành). Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa Hà và người tình xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung với nhau.

Khoảng 1 giờ ngày 1/1, sau khi ăn nhậu say, Hà tìm đến phòng trọ thì thấy bà T. ở một mình. Tại đây, Hà nói bà T. nên khuyên nhủ con gái về tiếp tục sống chung với Hà.

Ít phút sau, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà T. nên lấy một chiếc đũa khống chế, đâm vào cổ nạn nhân. Sau khi hiếp dâm, Hà lấy một chiếc điện thoại của bà T. rồi bỏ trốn.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin từ Công an thị xã Chơn Thành về việc nghi phạm gây án đang lẩn trốn ở Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 8 giờ sáng 2/1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Hà tại một quán cà phê ở đường Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột).

Vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà trọ: Người đàn ông bị công an truy tìm dùng dao tự sát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, người đàn ông bị truy tìm trong vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà trọ bên cạnh con dao, xảy ra tại phòng trọ trên đường số 15 (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) đã dùng dao tự tử.

Người này là ông Phùng Quốc Thống (49 tuổi, quê Cà Mau).

Người đàn ông bị công an truy tìm trong vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà trọ bên cạnh con dao đã dùng dao tự sát, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguồn: Dân Trí

Theo công an, rạng sáng cùng ngày, ông Thống dùng dao tự đâm vào người tại một con đường gần khu vực phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Người dân phát hiện vụ việc đã báo cơ quan chức năng đưa ông Thống đi cấp cứu. Người này đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ cứu chữa.

Đối tượng Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau). Ảnh: CACC

Trước đó - tối 27/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra tại khu phố 1, phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, được phát hiện vào trưa cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng rúng động. Ảnh: NDCC

Phùng Quốc Thống bị tình nghi có liên quan đến vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà trọ trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Kiều N (SN 1976, quê tỉnh An Giang).

Trưa 27/12/2022, nhiều người dân tại căn nhà trọ trên đường số 15 ngửi mùi hôi thối bốc lên tại 1 căn phòng đang cho thuê.

Khi đến kiểm tra thì phát hiện thi thể bà N đang phân hủy mạnh nằm dưới nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có sống chung với đối tượng Phùng Quốc Thống.

Vui chơi đầu năm ở Vũng Tàu, 2 cha con bị đâm thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm liên quan vụ án mạng làm một người tử vong, một người trọng thương, xảy ra tại TP.Vũng Tàu.

Võ Minh Kha tại cơ quan điều tra. Nguồn: Dân Trí

Thông tin ban đầu, sáng 1/1, ông C. (SN 1970, ngụ TP.HCM) cùng người thân đến TP.Vũng Tàu vui chơi. Chiều cùng ngày, khi đang ăn uống tại một địa chỉ ở phường 10 (TP.Vũng Tàu), một người trong nhóm ông C. xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Võ Minh Kha (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương), dẫn đến hai bên xô xát.

Phan Anh Tuấn (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương, nhóm của Kha) cầm ghế, đá tấn công ông C.. Khi nạn nhân bỏ chạy, nhóm của Kha, Tuấn rượt theo dùng hung khí đâm ông C. nhiều nhát. Thời điểm này, con ông C. đến giải cứu cha cũng bị đâm trọng thương.

Hậu quả, ông C. tử vong, con ông C. bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm Kha, Tuấn rời khỏi hiện trường.

Phan Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Nguồn: Dân Trí

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 2/1, lực lượng công an đã bắt giữ Kha tại TP.HCM và nhiều nghi phạm liên quan. Bước đầu nhận định, Kha, Tuấn có dấu hiệu của tội Giết người, 4 nghi phạm khác có dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng.

Chủ tịch Quảng Nam lần đầu nói về việc ông Trần Văn Tân bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 2/1, liên quan đến việc ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) bị Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, PV Dân Việt đã liên lạc với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh về quan điểm của tỉnh cũng như tìm hiểu về việc liên quan đến ông Trần Văn Tân vừa bị khởi tố, bắt tạm giam và công tác đối với các "chuyến bay giải cứu".

Khi được hỏi những vấn đề trên, ông Lê Trí Thanh chỉ trả lời ngắn gọn: "Điều mới xảy ra là rất đau buồn, đầu năm tôi không muốn nói về việc này, cứ để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ".

Lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của Quảng Nam. Ảnh: T.H

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với các "chuyến bay giải cứu" đưa công dân về nước, Quảng Nam đón hơn 39.000 người, các công dân này đưa về được ở khách sạn để cách ly.

"Việc đưa công dân về, đây là chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh thực hiện theo sự chỉ đạo của trung ương. Việc đưa công dân về được làm theo quy trình nhằm giúp cho người dân, người lao động được về nước", ông Văn nói.

Khi được hỏi các văn bản để đưa công dân về nước, trong đó tại Quảng Nam ai là người ký, thì ông Nguyễn Văn Văn cho biết: "Việc ký các văn bản đưa công dân về là do anh Tân (ông Trần Văn Tân - PV) ký, vì anh Tân được phân công trực tiếp trong việc phòng chống dịch, nên anh Tân ký là phù hợp…".

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng bên phải) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ" liên quan đến "chuyến bay giải cứu". Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã thông tin, mở rộng điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Llệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân (SN 1979, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự..

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tổ bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ sát hại 2 vợ chồng thương vong ở Bắc Ninh: Nghi phạm đâm 14 nhát dao vào các nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: VKSND tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) về tội "Giết người".

Cơ quan kiểm sát cho hay, Mạnh học cùng cấp 3 với chị S (SN 1999, ở xã Mão Điền, Thuận Thành) nhưng gia đình cô gái phản đối mối quan hệ này.

Viện kiểm sát làm việc với Vũ Đăng Mạnh, nghi phạm giết người vì muốn ngăn cản đám cưới.

Cuối tháng 9/2022, chị S và Mạnh chia tay nhau vì gia đình chị S đã mai mối cho chị S với anh T. Anh T là con của ông Nguyễn Thế Giới, bà Nguyễn Thị Hợi, sống cách nhà Mạnh khoảng 50 mét.

Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 20 ngày, chị S nói với Mạnh về việc đồng ý lấy anh T và chuẩn bị cưới hỏi vì gia đình, còn thực tế chị không yêu anh T.

Nghe chị S nói, Mạnh không muốn "người yêu" đi lấy chồng nên nảy sinh ý định giết vợ chồng ông Giới, bà Hợi để ngăn cản đám cưới.

Khoảng 23 giờ ngày 29/12/2022, Mạnh mang theo một dao bầu và lấy 4 găng tay bằng nylon màu trắng cho vào túi áo khoác, đi về phía sau nhà ở của ông Giới, bà Hợi.

Anh ta trèo qua tường, lên mái tôn nhà ăn rồi bám vào dây chống sét trèo lên tầng 3, chui qua ô thoáng của nhà vệ sinh đột nhập vào trong nhà ông Giới. Để tránh bị phát hiện, Mạnh tháo giày thể thao để lại nhà vệ sinh tầng 3, đeo găng tay nylon vào hai tay rồi bật đèn pin trên điện thoại đi xem xét từng phòng trong nhà.

Mạnh và con dao hung khí.

Khoảng hơn 2h ngày 30/12/2022, Mạnh vào phòng ngủ của vợ chồng ông Giới. Bà Hợi tỉnh dậy và hô "cướp" nhưng bị anh ta dùng dao đâm 2 nhát nên bỏ chạy xuống tầng dưới.

Mạnh không đuổi theo mà dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Giới. Nạn nhân giật được con dao trên tay Mạnh và hai bên giằng co nhau nhưng Mạnh lấy lại được con dao và tiếp tục đâm đến khi ông Giới bất tỉnh.

Mạnh lập tức rời hiện trường, vứt con dao xuống giếng làng rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo. Sáng cùng ngày, nhận tin ông Giới đã chết và bà Hợi bị thương nặng nhưng Mạnh vẫn đi làm bình thường. Đến chiều, được sự vận động, thuyết phục của gia đình, Mạnh đầu thú.

Viện kiểm sát cho hay, ông Giới tử vong với 12 vết thương trên người, còn vợ ông dính 2 nhát dao, gồm một nhát sát tim, vẫn đang phải điều trị.