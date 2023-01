Điều tra vụ 5 người trong một gia đình tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/1, UBND huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ có dấu hiệu án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Tân Lập, xã Trung Hòa khiến 5 người tử vong.

Theo tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, chính quyền nhận tin báo về một vụ cháy nhà dân ở thông Tân Lập. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình đã tử vong.

Bước đầu xác định, người vợ và 3 con nhỏ tử vong do vụ cháy còn người chồng chết chưa rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Công an tạm giữ người con tạt xăng đốt cha

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/1, Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) cho biết đơn vị này vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (tự Lượm, 31 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ) để điều tra làm rõ hành vi dùng xăng tạt vào người cha rồi bật quẹt đốt bỏng nặng, buộc phải đưa ông đi bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lên (54 tuổi, cha ruột Hiếu), cùng ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn.

Đối tượng bỏ trốn khỏi gia đình, sau đó đến bệnh viện điều trị vết thương và bị bắt giữ.

Cổng đi vào nhà của nạn nhân Lên. Ảnh: Thiên Long

Theo gia đình, hiện ông Lên đã chuyển ra khoa Ngoại của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và đang hồi phục sức khỏe khá tốt, vài tuần nữa có thể xuất viện về nhà.



Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28/12, ông Lên đi nhậu với bạn bè, trở về nhà ngà ngà hơi men. Sau đó, ông và con trai Nguyễn Minh Hiếu (tự Lượm, 31 tuổi) cự cãi lớn tiếng khá lâu.

Hiếu bỏ đi tìm bạn để uống rượu. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hiếu về nhà nghe tiếng cha đang cãi nhau với mẹ. Hiếu dọa sẽ lấy xăng đốt nhà cùng tài sản. Ông Lên vừa từ trong buồng bước ra, lập tức, Hiếu cầm chai xăng tạt vào cha ruột rồi bật quẹt đốt.

Ông Lên chụp con dao chém trúng Hiếu vào vai gây thương tích. Sau đó, ông ra sân cởi đồ đang bốc cháy ném xuống nền gạch rồi bất tỉnh. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Vụ bắt Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân: Lãnh đạo 2 Sở nói gì?

Liên quan đến việc Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về tội "nhận hối lộ", qua mở rộng điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31/12/2022, PV Dân Việt đã liên lạc với lãnh đạo 2 Sở là Y tế và VHTT&DL về những vấn đề liên quan.

Lực lượng y tế Quảng Nam lúc phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.H

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, số liệu về "chuyến bay giải cứu" bên sở không nắm, bên nắm rõ nhất là Sở Y tế, bên Sở VHTT&DL chủ yếu phối hợp với các cơ quan kiểm tra các cơ sở lưu trú nào đủ điều kiện để cho công dân về cách ly.

"Khi đưa công dân về nước, họ sẽ tốn kinh phí cách ly tại các khách sạn. Còn kinh phí, giá cả bao nhiêu đã được niêm yết giá và thỏa thuận giữa cơ sở lưu trú với đơn vị đưa người về. Còn bên sở không can thiệp về số liệu của công dân, bên nắm rõ số liệu là Sở Y tế, vì bên đó là đầu mối quyết định cho ai vào và số liệu bao nhiêu…", ông Hồng nói.

Trong khi đó, đại diện Sở Y tế thì Sở Y tế lại cho rằng phía Sở VHTT&DL nắm rõ về số liệu chuyến bay giải cứu. "Riêng việc này tôi không nắm rõ, bên y tế chỉ có việc đảm bảo về y tế thôi", đại diện Sở Y tế Quảng Nam nói.

Liên quan đến việc “chuyến bay giải cứu”, tại Quảng Nam đã có một Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Trong khi đó, các sở là Y tế, VHTT&DL tỉnh lại cho rằng không nắm rõ được số liệu công dân được “giải cứu”. Ảnh: CTV

Trước đó, để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát, kiểm tra và cung cấp tiếp thông tin, tài liệu đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Trước việc này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản giao Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin, tài liệu sau khi nhận đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ảnh: T.H

Tối 31/12/2022, Bộ Công an thông tin, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về tội "nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.



Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tổ bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2 anh em ruột bị đâm thương vong trong đêm cuối năm

Chiều 1/1, ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ án mạng khiến hai anh em ruột bị đâm thương vong.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 31/12/2022, tại khối bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Lúc này, 2 anh em Lương Văn H. (22 tuổi) và Lương Văn B. (20 tuổi) ra can ngăn thì bị một đối tượng trong 2 nhóm này dùng hung khí đâm.



Người em trai Lương Văn B. bị đâm tử vong tại chỗ, còn Lương Văn H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương sâu ở bụng. Đối tượng gây án sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, công an đã bắt được nghi phạm. Bước đầu, đối tượng khai là người ở Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Công an cũng triệu tập một số đối tượng đi cùng để lấy lời khai, phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an huyện Quế Phong phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.

Án mạng từ mâu thuẫn hát karaoke đêm cuối năm

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2000, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Nghĩa. Nguồn: Zing

Theo điều tra, Nghĩa đang làm công nhân tại xưởng bánh kẹo thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP.Thuận An.



Chiều 31/12/2022, sau khi hết giờ làm, Nghĩa cùng 3 người khác tổ chức ăn nhậu, hát karaoke bằng loa thùng di động. Đến khoảng 21h, 2 người về trước, Nghĩa và Danh Minh Nguyên (SN 1984, quê Sóc Trăng) tiếp tục ở lại nhậu và hát karaoke.

Cùng lúc này, Lý Hoàng Giang (SN 1988), Thạch Mai (SN 2001, cùng quê tỉnh Sóc Trăng) và 3 thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu, hát karaoke bằng loa thùng di động ở phòng trọ gần đó.

Đến khoảng 23h30, cho rằng nhóm của Nghĩa và Nguyên đốt pháo nổ và mở nhạc to hơn, nên nhóm của Giang, Mai cầm theo vỏ chai bia đi vào xưởng đánh Nghĩa và Nguyên. Trong lúc xô xát, Nghĩa dùng dao đâm làm Thạch Mai tử vong, Lý Hoàng Giang bị thương tích nặng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.