TIN NÓNG 24 giờ QUA: Hiếp dâm nữ chủ nhà rồi cuỗm tài sản; mâu thuẫn đốt xe đối thủ

Bắt giữ nghi phạm khống chế, hiếp dâm nữ chủ nhà rồi cuỗm tài sản

Đối tượng Mai Văn Hiến tại cơ quan công an. (Nguồn: CAND)

Theo CAND: Ngày 30/10, thượng tá Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước - cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) và Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) bắt giữ được đối tượng Mai Văn Hiến (SN 1988, thường trú thôn Chấn Lữ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - nghi phạm khống chế, hiếp dâm một phụ nữ rồi cuỗm tài sản - khi đang lẩn trốn tại Bon RBut, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Theo Cơ quan điều tra, khoảng hơn 2h ngày 22/10, Mai Văn Hiến đột nhập một căn nhà tại thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Trong căn nhà thời điểm đó chỉ có chị N.Đ.H (SN 1994) và con trai là cháu Đ.M.K (SN 2013) ngủ trong nhà.

Đối tượng đã trói 2 mẹ con chị H và đe dọa sẽ giết cả 2 mẹ con nếu kêu cứu. Tiếp đó, Mai Văn Hiến đã hiếp dâm chị H và lục tìm tài sản trong nhà lấy đi 2 điện thoại di động, 16 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 lắc đeo tay rồi bỏ trốn.

Sau khi đối tượng bỏ đi, nạn nhân đã tự cởi trói và chạy ra ngoài báo với người thân ở gần đó để báo cơ quan công an. Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đăng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp điều tra truy xét đối tượng. Sáng 30/10, cơ quan công an đã truy bắt được Mai Văn Hiến.

Điều tra vụ đốt xe máy của đối thủ vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Ngày 31/10, Công an TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Khanh (SN 1989, quê An Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Chiếc xe máy bị đốt cháy rụi. Ảnh: C.A cung cấp

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h đêm 30/10, Khanh cùng nhóm bạn gồm Đỗ Văn Chín, Đỗ Út Mười, Hồ Xuân Dũng, Đỗ Văn Thụa và Sang (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại công trình xây dựng do Khanh đang quản lý tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lúc đang nhậu, Nguyễn Văn Sửu chạy xe máy đến và ngồi xuống nhậu chung. Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống thì Sửu xảy ra mâu thuẫn với Đỗ Văn Thụa dẫn đến cự cãi. Sau đó, được mọi người can ngăn nên Sửu bỏ về.

Khi đến đoạn đầu đường Bình Chuẩn 42 (phường Bình Chuẩn), Sửu và Thụa tiếp tục gặp nhau dẫn đến xô xát, ẩu đả. Thấy vậy, Dũng từ chỗ nhậu chạy đến can ngăn.

Lúc này, Thụa gọi điện thoại cho Khanh báo tin mình bị Sửu đánh. Khanh cùng những người còn lại chạy đến can ngăn, đồng thời lao vào đánh hội đồng Sửu.

Do bị nhiều người đánh nên Sửu đã bỏ chạy, nhóm người của Khanh tiếp tục quay lại đòi đánh Dũng nên người này cũng bỏ chạy.

Bực tức, Khanh đã lấy bật lửa rồi châm lửa đốt xe của Sửu và Dũng, sau đó rời khỏi hiện trường.

"Mất" 15 triệu đồng vì... đang cách ly tại nhà vẫn rủ người đến uống rượu

Công an lập biên bản xử phạt. (Nguồn: Tiền Phong)

Thông tin từ Báo Nghệ An: Ngày 30/10, Công an xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có 2 công dân vừa bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Các công dân vi phạm gồm: P.V.D (SN 1969) và H.P.H (SN 1983, cùng trú tại xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn).

Cụ thể, theo Tiền Phong: Trước đó, ngày 25/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh về việc có một số người tụ tập ăn uống trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà ở xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn, Ban Công an xã Lưu Sơn đã tiến hành kiểm tra xác minh.

Qua kiểm tra phát hiện tại nhà anh P.V.D (xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn) có 2 người đang tụ tập tổ chức uống rượu trong thời gian thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Anh D là công dân làm nghề lao động tự do tại tỉnh Bình Dương, vừa về quê ngày 22/10. Do đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 nên anh D được hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Căn cứ vào hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, UBND huyện Đô Lương đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp trên số tiền 15 triệu đồng .

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích vụ PGĐ Sở cùng nhóm người gặp nạn trên sông ở Quảng Trị

Sáng 31/10, Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã phát hiện thi thể ông Hoàng Đức Việt (47 tuổi) - chủ Công ty TNHH MTV Nguyên Hà (doanh nghiệp khai thác khoáng sản) đi cùng đoàn kiểm tra của Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị Trần Ngọc Sơn gặp sự cố trên sông Thạch Hãn.

Người dân, người thân chờ đón thi thể nạn nhân Việt. (Ảnh: N.V)

Thi thể nạn nhân Việt được phát hiện nổi trên mặt nước vào khoảng 6h30 sáng 31/10, cách con tàu bị mắc kẹt một đoạn ngắn. Người thân đã đến nhận dạng thi thể.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Theo phán đoán ban đầu, những ngày qua nước lớn, thi thể nạn nhân bị mắc kẹt dưới hốc đá, nay nước giảm, thi thể mới nổi lên.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 26/10, tàu chở đoàn công tác của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị gặp sự cố khi gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, trong đó có 4 cán bộ của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị (trong đó có ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở GTVT), 3 lái tàu và ông Hoàng Đức Việt - chủ Công ty TNHH MTV Nguyên Hà.

Truy vết ra F0 đi hát karaoke, chủ quán bị phạt “kịch khung”

Chiều 30/10, UBND TP.Pleiku đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đối với cơ sở kinh doanh Karaoke Paradise (địa chỉ số 15 đường Đống Đa, phường Ia Kring, TP.Pleiku).

Quán Karaoke Paradise (địa chỉ số 15 đường Đống Đa, phường Ia Kring, TP.Pleiku) "phớt lờ" quy định vẫn cho khách hàng hát "chui" (ảnh T.H)

Trước đó qua truy vết các trường hợp F0 và F1 liên quan tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp T.T.K.K. là ca F0 đi hát tại quán Karaoke Paradise.

Ngay sau đó, UBND TP.Pleiku đã chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra xác minh thông tin.

Theo kết quả xác minh, vào khoảng 22h00 ngày 24/10, cơ sở kinh doanh Karaoke Paradise do ông Phạm Đăng Hiền làm chủ, đã lén lút cho 13 người bạn của mình vào quán tổ chức sinh nhật và hát karaoke tại phòng số 524, thời gian hát kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Thời điểm này, tổ trật tự của phường Ia Kring có đi kiểm tra trên địa bàn nhưng do cơ sở đóng cửa, tắt điện, lén lút cho khách hát nên không phát hiện.

Đến ngày 30/10, UBND TP.Pleiku đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với cơ sở kinh doanh Karaoke Paradise về hành vi trên với mức tối đa là 40.000.000 đồng.