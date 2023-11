Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện trong phiên phúc thẩm

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn Nguyễn Thúc Thùy Tiên (25 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021).

Họa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vướng ồn ào suốt thời gian dài trong vụ kiện đòi 1,5 tỷ đồng. Ảnh: M.X.H

HĐXX phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của bà Đặng Thùy Trang. Không chấp nhận yêu cầu đòi 1,5 tỷ đồng của bà Trang và yêu cầu bồi thường 14,9 triệu đồng thiệt hại về danh dự, nhân phẩm.

Theo đơn khởi kiện của bà Thùy Trang, tháng 6/2017, thông qua một số người, Hoa hậu Thùy Tiên biết bà Đặng Thùy Trang là bầu show, nên đã nhiều lần gặp, đề nghị vay 1,5 tỷ đồng làm chi phí tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ. Bà Trang nói Thùy Tiên cam kết sau khi thắng giải sẽ dùng cát-xê trả tiền vay cho bà Trang và để bà Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi nhận show.



Đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện bà Trang đưa ra bản gốc giấy nhận nợ. Cũng theo đơn của bà Trang, sau khi gặp nhau, Thùy Tiên đã xé giấy vay nhận nợ.

Vì vậy, bà Trang làm đơn khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu tòa án buộc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà số tiền 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, bồi thường một số tiền liên quan đến tổn thất tinh thần; yêu cầu Tiên đăng thông báo xin lỗi công khai trên 3 trang báo.

Tại phiên sơ thẩm vào tháng 5 vừa qua, TAND quận Gò Vấp - TP.HCM đã bác yêu cầu khởi kiện của bà Trang về việc yêu cầu Hoa hậu Thùy Tiên trả nợ vay 1,5 tỷ đồng.

Đi tìm dê, 2 vợ chồng mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 14/11, ông Hồ Văn Hanh - Phó chủ tịch UBND xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, khoảng 40 người gồm lực lượng quân sự, công an, ban phòng chống lụt bão xã tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích nghi do nước lũ cuốn.

Lực lượng tìm kiếm dọc suối Nguồn Rào, vùng rừng và nương rẫy của 2 vợ chồng từ 10h sáng cùng ngày nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: CACC

Người dân đã tìm thấy một áo mưa ghi tên người chồng ở bên bờ suối. Hiện, chính quyền và người dân Hướng Sơn có mặt tại nhà người mất tích để động viên người thân.

Ông Hanh cho hay do nước lũ còn cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 13/11, anh Hồ Xa Lăng (38 tuổi) cùng vợ là Hồ Thị Viên (37 tuổi, trú thôn Hồ, xã Hướng Sơn) lên rẫy tìm dê. Đến tối, 2 vợ chồng này trở về nhưng nước suối Nguồn Rào to nên không qua được. Cả hai ngủ lại nhà người quen ở bên này suối.

Đến 23h đêm 13/11, vợ chồng rời khỏi nhà người quen, mất tích cho đến nay. Anh Hồ Xa Lăng là thành viên trong đội xung kích của thôn Hồ.

Cô gái bị tát, một người thiệt mạng, nhiều người vào tù

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lô Thanh Hải (29 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) và Phạm Tùng Khánh (33 tuổi, trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án này còn có bị cáo Phạm Thục Khanh (30 tuổi, em gái Khánh và là dì của Hải) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng; Hồ Viết Quyền (27 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị truy tố tội Che giấu tội phạm.

Nguồn: Dân Trí

Vụ án xảy ra từ 4 năm trước. Theo cáo trạng, tối ngày 25/7/2019, do mâu thuẫn tại quán thịt chó ở thị trấn Kim Sơn, Thục Khanh bị anh L.M.H. (trú xã Tiền Phong, Quế Phong) túm tóc tát.

Được nhiều người can ngăn, cô gái này bỏ đi nhưng sau đó kể chuyện bị tát cho Khánh và Hải.

Hải cầm theo một con dao, một thanh kiếm và một cái phớ, cùng Khánh đi đến điểm hẹn với anh H. để "nói chuyện".

Gặp nhau, Hải dùng dao chém một nhát vào tay anh H. khiến anh này bỏ chạy. Thấy anh H. cầm dao chạy về hướng mình, Khánh nhặt viên gạch ném nhưng không trúng.

Khánh dùng dao chém anh H. nhưng nạn nhân tránh được. Hải chạy tới, chém liên tiếp vào người anh H. khiến anh này phải bỏ chạy.

Khi Hải và Khánh đuổi kịp, thấy nạn nhân nằm bất tỉnh bên đường. Hải nói Khánh đưa anh H. đi cấp cứu nhưng sau đó thấy anh này bị thương nặng nên rủ cậu bỏ trốn.

Cả hai được Hồ Viết Quyền chở rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hải đuổi Quyền về, còn hai cậu cháu dùng xe máy đi trốn.

Do hứng nhiều nhát chém, bị thương nặng nên nạn nhân H. tử vong sau đó.

Trong khi Thục Khanh và Quyền lần lượt bị bắt giữ thì Lô Thanh Hải và Phạm Trùng Khánh biến mất khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Hải và Khanh. Đến ngày 6/6, cả hai bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối hận, mong gia đình bị hại tha thứ. Bị cáo Hải đã tác động gia đình bồi thường cho phía nạn nhân 80 triệu đồng. Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Thanh Hải tù chung thân, Phạm Tùng Khánh 20 năm tù về tội Giết người.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc hai bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 270 triệu đồng.

Với tội Che giấu tội phạm, Hồ Viết Quyền bị tuyên phạt 2 năm tù. Phạm Thục Khanh bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo.

Hoạt động bí ẩn của 5 thanh niên chỉ ở trong phòng và sử dụng máy tính

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm này gồm: Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi), Lê Văn Tiến (19 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi, cùng trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà), Nguyễn Hữu Huy (22 tuổi) và Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, cùng trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, Hà Nội).

Qua công tác quản lý, phòng ngừa các loại tội phạm ẩn, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm thanh niên thuê căn hộ ở tầng 5, tòa chung cư ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát kiểm tra căn hộ của các đối tượng. Ảnh: L.N.

Nhóm này sử dụng nhiều máy tính để bàn, lắp thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet bằng sim điện thoại, không sử dụng mạng internet thông thường.

Quá trình xác minh, cảnh sát nắm được nhóm này đều quê huyện Ứng Hòa, không có công ăn việc làm, độ tuổi từ 18-20, hàng ngày không ra ngoài mà chỉ ở trong phòng sử dụng máy tính.

Ngày 10/11, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra căn hộ trên. Tại đây, cảnh sát phát hiện 5 đối tượng đang sử dụng 4 máy tính kết nối internet, thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Làm việc với cảnh sát, các đối tượng khai đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ trên rồi mua máy tính, thiết bị kết nối Internet. Tuấn bàn bạc với 4 đối tượng còn lại tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhóm này lên mạng xã hội mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook "ảo". Dũng, Tiến, Huy, Tuấn vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội, đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền.

Nhóm 5 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: L.N.

Với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời dùng tài khoản giả là người đã vay được tiền để "cò mồi" thu hút người vay, nhóm này "dụ" được nhiều người tham gia.

Khi tiếp cận được người có nhu cầu, nhóm này làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo "ảo" để nhắn tin. Khi bị hại đồng ý vay, những thanh niên này yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục như: Phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí bảo hiểm… Với mỗi loại phí, người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Toàn bộ số tiền lừa được, Tuấn rút tiền về tài khoản của mình và chia cho các đối tượng còn lại.

Quá trình giao dịch, nếu bị hại nghi ngờ, các đối tượng sẽ xóa toàn bộ dấu vết, cắt liên lạc.

Cảnh sát xác định nhóm trên đã lừa đảo được nhiều bị hại với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Công an quận Hà Đông cho biết ổ nhóm này chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi địa điểm chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng, nên gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra.

4 học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi khi tắm sông

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều tối 14/11, tin từ Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong số 4 học sinh bị nước cuốn trôi khi tắm ở bờ kè sông Ba thuộc thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 học sinh còn mất tích. Ảnh: Minh Minh



Trước đó, khoảng 14h15 cùng ngày, 6 em học sinh, gồm: Đ.H.L.M, B.Q.K, T.N.B.T, T.L.M.H, Đ.L.H và Tr. (cùng sinh năm 2013, là học sinh lớp 5C Trường Tiểu học xã Hòa Phú) đến trường học môn thể dục. Tuy nhiên do trời mưa nên nhà trường cho nghỉ, nhóm các em bèn đến khu vực bờ kè sông Ba để tắm.

Trong lúc tắm, 4 em đã bị nước cuốn trôi. 2 em đứng trên bờ liền tri hô mọi người đến cứu vớt. Thời điểm các em tắm, nước sông dâng cao, chảy mạnh.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng mới thấy thi thể 2 nạn nhân và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh còn lại.