Lập công ty "ma", gã đàn ông lừa đảo 400 triệu đồng

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam Phạm Xuân Việt (37 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài cá nhân, dù không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Phạm Xuân Việt mặc dù vẫn đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân Việt Thiện (trụ sở số 9 Hòa An 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) với ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đất đai.

Sau khi thành lập công ty, tự mình đảm nhận chức danh giám đốc kiểm đại diện pháp luật, Việt quảng cáo rằng công ty sẽ hỗ trợ, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhưng người có nhu cầu.

Đối tượng Phạm Xuân Việt. Ảnh: CACC

Tin tưởng công ty Việt thực hiện được các thủ tục này, một số người liên hệ và nộp tiền nhờ hỗ trợ.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020, Việt nhận tiền, chiếm đoạt của nhiều người với tổng cộng 400 triệu đồng.

Từ đơn tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố, bắt giam Việt.

Để thu thập thêm thông tin, chứng cứ nhằm mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê thông báo còn ai là bị hại của Phạm Xuân Việt, mời liên hệ Công an quận Thanh Khê (qua Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường), địa chỉ 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, số điện thoại 0236.3.712.856 - 0944.333.793) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.