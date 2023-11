TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Nữ quái" lừa "đại gia" 88 tỷ đồng; tẩm xăng đốt người tình tử vong rồi tự sát

Bắt giữ "nữ quái" làm giả giấy tờ cấp chủ quyền đất, lừa "đại gia" 88 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/11, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Võ Thị Hà (SN 1978, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Các quyết định và lệnh bắt đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Võ Thị Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, bà H.T.H (SN 1950, ngụ quận 3, TP.HCM) trước đó đã gửi đơn tố cáo Hà lừa đảo đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Bà H cho biết, trước đó quen với Hà và được Hà hứa giúp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất.

Hà đã yêu cầu, hối thúc bà H đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà H.

Từ đó, bà H tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hà, tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện đúng thỏa thuận.

Sau đó, bà H yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả tiền và tìm cách né tránh nên bà H làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ Hà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án.

Trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất như thông báo nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên bản giải quyết thi hành án...

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 13/11, nguồn tin từ UBND phường 7 (TP.Tân An, tỉnh Long An) cho biết, hai nạn nhân tử vong ngụ cùng phường nghi có liên quan tình cảm và mâu thuẫn với nhau.

Người đàn ông bị tạt xăng và đốt, còn phụ nữ được cho là gây án rồi uống thuốc tự tử. "Hiện công an đang điều tra nhưng khả năng không khởi tố do nghi phạm đã chết", nguồn tin cho biết.



Đoàn xe tang đưa ông T.N.T (62 tuổi, ngụ phường 7, TP.Tân An, tỉnh Long An) đi an táng. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 20 giờ ngày 10/11, bà N.T.B (59 tuổi, ngụ đường 278, phường 7, TP.Tân An) đi đến nhà nghỉ Huyền Linh nằm trên đường Nguyễn Văn Trung do ông T.N.T (62 tuổi, ngụ khu phố Bình An 2, phường 7, TP.Tân An) làm chủ để gặp nói chuyện riêng tư.

Không lâu sau, cả hai bắt đầu cự cãi to tiếng. Sau đó ông T về phòng, còn bà B cũng vào một phòng trong khu nhà trọ ngủ lại đó.

Gần 2 giờ ngày 11/11, bà B tìm tới phòng ông T gõ cửa. Tưởng có khách vào thuê phòng, chủ nhà trọ ngồi dậy mở cửa bước ra. Lúc này bà B đang đứng chờ sẵn liền tạt xăng vào người ông T rồi châm lửa đốt. Khi lửa bốc cháy, nghi phạm cầm chai thuốc trừ sâu uống tự tử.

Ông T chạy ra ngoài cầu cứu, còn bà B chạy về nhà cách đó hơn 1km chốt khóa cửa lại cố thủ bên trong không cho ai vào.

9 giờ cùng ngày ông T tử vong do bỏng nặng, bà B được đưa cấp cứu nhưng tử vong lúc 15 giờ.

Do cả hai đều tử vong, công an bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời điều tra để làm rõ sự việc.

Ngày 13/11, Công an huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự đối với Châu Trọng Hiếu (SN 2003, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Châu Trọng Hiếu tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Theo kết quả điều tra, sáng 12/11, Hiếu đến tiệm vàng ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Hiếu giật lấy 1 chiếc nhẫn (5 chỉ), 1 chiếc lắc (5 chỉ) bằng vàng 24K, tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng, rồi chạy ra xe tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện Tháp Mười đã xác định được đối tượng gây án là Hiếu. Công an huyện Tháp Mười phối hợp với Công an xã Mỹ Đông đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà vợ ở xã Mỹ Đông.

Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp tài sản là chiếc lắc bằng kim loại màu vàng. Còn chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, Hiếu khai đã đánh rơi trên đường tẩu thoát.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên địa bàn.



Trí là người được xác định đã lái ô tô tông loạt ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Văn Tăng làm 1 người tử vong.

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy Trí có nồng độ cồn trong máu. Bước đầu, Trí khai vừa nhậu với bạn tại chung cư trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huệ Phong

Vụ tai nạn làm 1 người tử vong. Ảnh: Huệ Phong

Trước khi tông vào hàng loạt xe, tài xế này va chạm với một ô tô, không làm chủ được tốc độ.

Như Dân Việt đã thông tin, hơn 16h ngày 12/11, Trí lái ô tô biển số 51K-020.07 chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng, hướng từ đường Nguyễn Xiển về TP.Thủ Đức.

Khi đến gần đoạn giao với đường số 15, phường Long Thạnh Mỹ thì bất ngờ va chạm với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại.

Sau đó, xe này tiếp tục tông vào nhiều xe máy khác rồi lao qua bên đường, đâm sập hàng rào của người dân.

Vụ tai nạn khiến chị T.T.Y.N (18 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tử vong, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau phản ánh của Dân Việt, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) đã vào cuộc xử lý vụ khai thác cát trái phép

Mới đây, Dân Việt phản ánh về tình trạng khai thác đất cát trái phép trên địa bàn xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau đó, UBND huyện Thanh Ba đã lập đoàn kiểm tra thực tế, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện điều tra để xử lý.