TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Kẻ đồi bại hiếp dâm bé gái 2 tuổi; cứu cháu bé bị bố ruột dọa ném xuống biển

Kẻ đồi bại hiếp dâm bé gái 2 tuổi lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa (xử kín) xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi) và tuyên án 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Lâm khi bị công an bắt giữ vào ngày 18/4/2021. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, chị H. (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) đi làm thuê nên quen biết vợ chồng Nguyễn Quốc Lâm ở thị trấn Liên Hương. Do hoàn cảnh khó khăn, chị H. phải thường xuyên ngủ vạ vật ở vỉa hè, hành lang nên thỉnh thoảng mang con gái là bé V. (sinh tháng 2/2019) gửi ngủ nhờ ở nhà vợ chồng Lâm.

Tối 16/4/2021, sợ con bị lạnh nên chị H. ôm con đến gửi cho vợ Lâm xin cho ngủ nhờ dưới nền nhà còn mình ngủ ở hành lang Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cách đó 500m. Đến 6 giờ sáng hôm sau, Lâm thức dậy và thấy cháu V. đang nằm ngủ trên nền nhà gần tấm nệm vợ chồng Lâm đang ngủ nên Lâm đã thực hiện hành vi đồi bại với đứa bé mới 2 năm 2 tháng 10 ngày tuổi.

Khi nghe tiếng bé V. khóc thét, vợ Lâm thức dậy phát hiện và đẩy Lâm ra khỏi người cháu bé. Cùng thời điểm, chị H. cũng vừa đến nhà Lâm để đón con thì nghe tiếng khóc của bé V. nên xô cửa xông vào thì thấy người con có nhiều vết máu nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định bé V. bị xâm hại rất nghiêm trọng nên chị H. đến cơ quan công an tố cáo.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Quốc Lâm buộc vợ cùng mình đón xe khách đi Bà Rịa-Vũng Tàu trốn và thuê phòng trọ nghỉ qua đêm. Đến sáng 18/4/2021, khi người vợ thức dậy không thấy Lâm nên đón xe về lại Tuy Phong rồi đến Công an thị trấn Liên Hương trình báo toàn bộ sự việc.

Riêng Lâm bỏ trốn vào TP.HCM rồi liên lạc và nhờ em rể là Lìu Gia Siêu (ngụ Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) giúp tìm chỗ ở và cho mượn tiền. Trưa cùng ngày, Lâm hẹn gặp Siêu tại quán cà phê gần Bệnh viện Bình Tân nhờ Siêu tìm giúp chỗ ở, nhưng do vào chiều hôm trước, Siêu đã được vợ cho biết, Lâm đã phạm tội hiếp dâm trẻ em ở Liên Hương nên Siêu không giúp Lâm. Thay vì trình báo công an nhưng Siêu đã không tố giác Lâm mà con cho Lâm mượn 5 triệu đồng để Lâm tiêu xài trong thời gian bỏ trốn.

Ngày 18/4/2021, Nguyễn Quốc Lâm bị Công an Bình Thuận giữ trong trường hợp khẩn cấp. Thời điểm bị bắt, công an phát hiện Lâm viết sẵn thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ. Lâm khai đang chuẩn bị đi Phú Quốc để tìm cách sang Campuchia lẩn trốn. Riêng Lìu Gia Siêu sau đó đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú về hành vi che giấu tội phạm.

Tại phiên xử, bị cáo Nguyễn Quốc Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định của pháp luật liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Lâm 20 năm tù giam. Về phần dân sự, mẹ của Nguyễn Quốc Lâm đã tự nguyện bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của Lâm gây ra số tiền 70 triệu đồng. Chị H. mẹ của cháu bé đã nhận tiền và có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lâm.

Bị cáo Lìu Gia Siêu sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. Tòa đã tuyên phạt Siêu 6 tháng 4 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam và trả tự do tại phiên tòa. Đối với người vợ của Lâm, biết việc Nguyễn Quốc Lâm giao cấu với cháu V. nhưng sau khi sự việc xảy ra Nguyễn Quốc Lâm đã buộc phải bỏ trốn cùng mình đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, người này đã bỏ về lại Tuy Phong và đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Lâm. Xét thấy hành vi của vợ Lâm chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra không khởi tố.

Cứu cháu bé bị bố ruột mang lên cầu dọa ném xuống biển

Thông tin với Dân Việt, một cán bộ Đội CSGT số 2 Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào hồi 22h10 ngày 17/3, trực ban Đội CSGT số 2 nhận tin từ chị V.T.B.T. (SN 1997, trú tại phường Minh Thành, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) báo tin chồng cũ của chị là anh Trương Quốc L. (SN 1986, trú tại phường Cẩm Thạnh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô mang BKS 14B-036.72 trên xe chở con chung của hai người đi theo hướng Tuần Châu - Cẩm Phả.

Sau khi vận động và bị khống chế, hai bố con được đưa về trụ sở an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin chị T. cung cấp, anh L. chở theo cháu nhỏ và đe dọa bế cháu nhỏ lên cầu Bãi Cháy.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 đã thông báo cho các tổ công tác trên tuyến kiểm tra.

Đến hồi 22h15 cùng ngày, tổ công tác số 14 phát hiện đối tượng và cháu nhỏ đang đứng sát thành cầu Bãi Cháy. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận đưa đối tượng và cháu nhỏ về trụ sở Đội CSGT số 2.

Anh L. cũng khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do anh L. và chị T. mâu thuẫn sau khi ly hôn.

Đội CSGT số 2 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời giao lại cháu nhỏ cho chị T và gia đình chăm sóc.

Bắt giam bị can hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Khánh (SN 1978, trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, An Giang) về tội Hiếp dâm.

Đối tượng Bùi Văn Khánh. Nguồn: congan.angiang.gov.vn

Vụ án xảy ra trước đó tại ấp Tân Vọng (xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn). Nạn nhân trong vụ việc là em P.T.K.H. (con gái của bạn Khánh).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6/3, Bùi Văn Khánh điều khiển xe mô tô đến cơ sở bong bóng cá “Duy Nhất” tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn gặp P.T.K.H. Khánh nói với H: “Ba con không rước con được nên kêu chú rước con giùm”.

Trên đường về, đến bờ kênh thuộc tổ 1, ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, lợi dụng đoạn đường đồng vắng người qua lại, Khánh dùng lời nói hăm dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm H.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đưa H về nhà, H kể lại cho mẹ ruột của mình nghe. Gia đình nạn nhân đã đến Công an xã Vọng Thê tố giác hành vi của Bùi Văn Khánh.

Xôn xao clip nữ sinh bị đánh dã man ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/3, trên mạng xã hội Facebook xôn xao trước một clip dài 1 phút 44 giây ghi lại cảnh nhóm nữ sinh tụ tập đánh dã man 1 nữ sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, nhưng không ai can ngăn.

Nữ sinh bị đánh dã man ở Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ghi lại 2 nhóm nữ sinh đi trên nhiều xe máy điện, sau đó 2 nữ sinh mặc áo đen, mang khẩu trang nhảy vào túm tóc rồi dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu, dùng chân lên gối vào mặt bạn nữ mặc áo hoa. Khi bạn nữ áo hoa nằm xuống đất thì dùng chân đạp vào mặt, trước sự chứng kiến của nhiều nữ sinh khác...

Ngoài ra, nhóm nữ sinh này còn dùng nhiều lời lẽ thô tục, vô văn hoá để chửi nhau.

Sự việc được cho là xảy ra ở trên địa bàn xã Tú Sơn (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng).

Sáng 18/3, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ cho biết có sự việc xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm nữ sinh trên tuyến đường liên xã Tú Sơn - Tân Phong thuộc địa bàn thôn 3, xã Tú Sơn. Qua xác minh ban đầu, nữ sinh bị đánh là học sinh một trường học ở phường Hoà Nghĩa (quận Dương Kinh), còn nhóm nữ sinh đánh bạn là học sinh một trường học ở quận Đồ Sơn.

"Đúng là có sự việc 2 nhóm nữ sinh đánh nhau trên địa bàn xã Tú Sơn. Hiện nay cơ quan công an đang điều tra xác minh làm rõ vụ việc" - vị lãnh đạo xã Tú Sơn cho biết.

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Tiến Chinh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, Sở đã nắm được vụ việc 2 nhóm nữ sinh đánh nhau và đang yêu cầu làm rõ.

Nhóm đối tượng xịt hơi cay 2 thiếu nữ, cướp tài sản táo tợn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/3, Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang tạm giữ Mai Văn Vũ (17 tuổi), Dương Văn Hà (24 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (16 tuổi, cùng ngụ phường Đức Long, TP.Phan Thiết) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản", "Trộm cắp tài sản".

Bắt nhóm xịt hơi cay 2 thiếu nữ, cướp tài sản táo tợn ở Bình Thuận. (Video: A.X). Nguồn: Dân Trí

Các đối tượng liên quan đến vụ xịt hơi cay cướp tài sản và trộm hàng loạt xe máy bị công an bắt giữ. (Ảnh: A.X). Nguồn: Dân Trí

Cơ quan công an cũng đang truy tìm đối tượng tên Huy (chưa rõ lai lịch, hiện đang bỏ trốn).



Trước đó, em T.M.T. và L.T.V. đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né) thì bị 4 đối tượng điều khiển xe máy áp sát, dùng bình xịt hơi cay khống chế, cướp 2 điện thoại di động, 4 triệu đồng.

Xác định tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng, Công an TP.Phan Thiết đã xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt nhóm cướp. Nhiều trinh sát được phân công phối hợp với công an các địa phương sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Ngày 8/3, khi phát hiện em T. và V. đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì nhóm này khống chế, cướp tài sản của nạn nhân.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Phan Thiết xác định, nhóm của Mai Văn Vũ còn thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Điển hình, trong lúc đang làm việc, anh Nguyễn Văn D. để xe máy trên một con đường thuộc hẻm A229 Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến), khi quay lại thì chiếc xe đã bị lấy mất.

Tương tự là trường hợp của anh Đỗ Văn T. và chị Nguyễn Thị Xuân T. cũng bị kẻ gian lấy trộm xe máy khi gửi ở nơi làm việc.

Qua truy xét, trích xuất camera an ninh nhà dân quanh khu vực xảy ra các vụ trộm, công an đã tóm gọn nhóm "đá xế" chuyên nghiệp gồm Mai Văn Vũ, Dương Văn Hà, Nguyễn Văn Hậu.