TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tiếp tục truy tố cựu Phó Bí thư TP.HCM Tất Thành Cang; án mạng vì mâu thuẫn tại đám tang

Cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố

Ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM tiếp tục bị đề nghị truy tố do liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư (KDC) Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM), ông Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 28/2, nguồn tin của Dân Việt cho biết: Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) do Trần Công Thiện (sinh năm 1965, cựu Tổng Giám đốc) cùng đồng phạm thực hiện.

Trong vụ án này, ông Tất Thành Cang và 9 bị can khác tiếp tục đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, kết luận điều tra bổ sung cho biết: Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm sau trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả điều tra.

Đồng thời, truy thu số tiền hơn 21 tỷ đồng mà Công ty CP Quốc Cường Gia Lai nhận của Công ty Tân Thuận khi hai Công ty thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký ngày ngày 5/6/2017 và 3 phụ lục hợp đồng kèm theo khi chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển.

Theo kết luận điều tra bổ sung: Về trách nhiệm dân sự, do hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự vẫn chưa có kết quả định giá tài sản tại các thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5/2018 và thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông vào tháng 11/2017 và thời điểm khởi tố vụ án (tháng 12/2019) nên chưa có cơ sở đề xác định trách nhiệm dân sự cụ thể đối với các bị can trong vụ án tại các thời điểm này.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu tiếp tục điều tra bổ sung vụ án này. Viện KSND TP.HCM đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác định chính xác thiệt hại trong vụ án, xem xét làm rõ trách nhiệm của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai…

Trong kết luận điều tra lần đầu, Cơ quan điều tra xác định ông Tất Thành Cang có sai phạm trong việc chuyển nhượng 32ha đất ở xã Phước Kiển từ Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Quá trình chuyển nhượng hai dự án khu dân cư Ven sông và Phước Kiển với Công ty Quốc Cường Gia Lai, các bị can gây thất thoát 248 tỷ đồng.

Được biết, vừa qua, trong tháng 1, ông Tất Thành Cang đã bị TAND TP.HCM tuyêt phạt 10 năm tù do liên quan đến việc bán rẻ 9 triệu cổ phần của Công ty SADECO cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim gây thất thoát lãng phí cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng.

Án mạng vì mâu thuẫn tại đám tang

Như Dân Việt đã thông tin: Lãnh đạo xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: BVPL

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 27/2, ông Đoàn Tá Đ (SN 1969, ở thôn 4, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo) và ông Phạm Công V (SN 1962, trú cùng thôn) ăn cơm trưa tại một đám tang trên địa bàn thì xảy ra mâu thuẫn, mặc dù đã được nhiều người can ngăn nhưng không được.



Trong lúc nóng giận, ông V đã về nhà lấy dao đâm ông Đ hai nhát chí mạng vào vùng bụng và vùng ngực. Ông Đ đã được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vì mất máu cấp nên đã tử vong trên đường đi.

Còn ông V, sau khi gây án đã bị bắt và đưa về cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Bắt giữ nghi phạm 17 tuổi sát hại ông cụ hàng xóm dã man, cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản tại huyện Đầm Dơi.

Trước đó, đêm 24/2, Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin ông Nguyễn Văn Phuông (SN 1932, ngụ ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) tử vong bất thường. Sau vài giờ vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau làm sáng tỏ vụ giết người, cướp tài sản.



Quách Thành Luân tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, lúc 22h ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Mai Thảo về nhà thì phát hiện cha ruột là ông Phuông tử vong ở ngoài sân. Bà Thảo cùng người thân đưa ông Phuông vào nhà kiểm tra thì phát hiện có nhiều vết thương lạ.

Gia đình nạn nhân cho hay, thường ngày ông Phuông hay để tiền trong người, nhưng khi ông tử vong số tiền không còn. Từ những nghi vấn trên, gia đình trình báo Công an huyện Đầm Dơi.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đầm Dơi nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án trong thời gian ngắn nhất.

Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, ngay trong đêm, nghi phạm được xác định là Quách Thành Luân (SN 2005, đối diện nhà bị hại) nên đã mời làm việc.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, do là hàng xóm, Luân thường đến nhà chơi nên biết ông Phuông để tiền trong người.

Tối 24/2, thấy ông Phuông ở nhà một mình, Luân lẻn sang trộm tài sản thì bị ông Phuông phát hiện. Sợ bị người trong xóm phát hiện, Luân xuống nhà sau lấy khúc gỗ đánh vào đầu ông Phuông dẫn đến tử vong. Sau đó, Luân cướp số tiền 11.850.000 đồng đem về nhà cất giấu.

Từ lời khai của Luân, cơ quan công an khám xét khẩn cấp và thu giữ số tiền tang vật được Luân giấu trong ống nhựa trong nhà.

Sự thật bất ngờ về người đàn ông sống ở gầm cầu vượt đại lộ Thăng Long

Như Dân Việt đã thông tin: Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản xe ôm, xảy ra ở địa bàn.

Cụ thể, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) - nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản xe ôm, xảy ra ngày 14/2 tại Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đại lộ Thăng Long vào ngày 25/2 vừa qua.

Nguyễn Văn Sơn bị bắt khi đang sống lang thang dưới gầm cầu vượt ở đại lộ Thăng Long. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra đã xác định Nguyễn Văn Sơn là đối tượng nghiện ma tuý, sống lang thang, không nơi cư trú ổn định. Đối tượng này cũng đã có 4 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma tuý; Cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình gây án.

Theo lời khai của Sơn, khoảng 8 giờ 30 ngày 14/2, sau khi thuê ông N.V.T (SN 1959, Phú Đô, Nam Từ Liêm) chở đi từ đường Hoàng Minh Giám (Trung Hoà, Cầu Giấy) đến đoạn đường nối Trần Hữu Dực, Phạm Hùng, xe vừa dừng, đối tượng Sơn đã nhặt một viên gạch cạnh đường, đập liên tiếp vào vùng đầu người lái xe ôm và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamada Sirius, màu đỏ đen, biển kiểm soát 30Y7-0583.

Sau đó, Sơn mang xe bán cho cơ sở thu mua phế liệu ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm) với giá 900.000 đồng, tiêu xài cá nhân.

Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Bất ngờ đường dây mại dâm cao cấp ở Hà Nội: "Gà Tây" là người chuyển giới

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến đường dây mại dâm do Đặng Văn Nhân (SN 1989, trú tại xã Minh Quang, Kiến Xương, Thái Bình) điều hành vừa bị cảnh sát triệt phá, bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, một trong ba gái bán dâm bị bắt quả tang khi đang "mua vui" cho khách là người Philippines.

Đặng Văn Nhân thỏa thuận giá mua dâm "gà Tây" này là 5 triệu đồng/lượt "tàu nhanh", Nhân hưởng 500.000 đồng tiền công môi giới. Hai bên tự liên hệ và chọn "bãi đáp" là một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy.

"Gà Tây" chuyển giới (ngoài cùng bên trái) cùng Đặng Văn Nhân và 2 gái bán dâm bị cảnh sát bắt quả tang. Nguồn: Dân Trí

Đáng chú ý, cơ quan điều tra làm rõ, B.J. - "gà Tây" bán dâm trong vụ việc - thực tế là người chuyển giới. "Kiều nữ" này đã có thâm niên hoạt động mại dâm ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch.

Cùng thời điểm bắt quả tang vụ mua bán dâm người nước ngoài, một tổ công tác Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) kiểm tra, phát hiện 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại căn hộ ở một khu đô thị trên địa bàn xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) theo hình thức "sex tour" (gái bán dâm đi du lịch theo ngày cùng khách mua dâm).

Hai cặp đôi trên đều do Đặng Văn Nhân môi giới. Nhân thỏa thuận giá mua dâm là 15 triệu đồng/gái bán dâm/ngày. Với "tour du lịch" 3 ngày, hai nam thanh niên sẽ phải trả cho Nhân tổng số 90 triệu đồng. Sau khi chọn được "đào", Nhân yêu cầu khách chuyển khoản 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên "ảo" của mình để đặt cọc.

Đường dây môi giới mại dâm do Đặng Văn Nhân cầm đầu được xác định hoạt động từ đầu năm 2020. Đối tượng quản trị, điều hành trang web "daigiavakieunu…", đăng tải hình ảnh gái bán dâm là các cô gái xinh đẹp người Việt Nam và cả các thiếu nữ người nước ngoài như Philippines, Brazil… kèm các thông tin của gái bán dâm để khách lựa chọn.

Khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên hệ với số điện thoại được Nhân ghim nổi bật trên trang web. Số điện thoại này còn được đối tượng dùng để lập tài khoản zalo và telegram "Hà Nội chuyên cung cấp gái PGA và Gà Tây".

Trên website của mình, Đặng Văn Nhân "lăng xê" các "mỹ nhân" ngoại quốc rất hoành tráng, khiến nhiều gã trai hám "của lạ" sẵn sàng trả giá cao ngất ngưởng để được thử "cảm giác mới". Song, những "khách làng chơi" này không biết mình đã "vui vẻ" với người chuyển giới.

Theo điều tra, gái bán dâm chuyển giới trong đường dây của Đặng Văn Nhân đều "hành nghề" có thâm niên ở nhiều quốc gia trong khu vực. Các gái bán dâm tạo vỏ bọc hoàn hảo từ nước ngoài, sau đó sang Việt Nam bằng con đường du lịch và gia nhập đường dây mại dâm của Nhân.

Đặng Văn Nhân thỏa thuận giá mua dâm dao động từ 2,5-10 triệu đồng/lượt; qua đêm là 4-20 triệu đồng/đêm. Khách có nhu cầu đi "sex tour" trong 3-5 ngày phải trả trung bình 15 triệu đồng/gái bán dâm/ngày.

Nhân yêu cầu khách mua dâm chuyển khoản trước số tiền mua dâm qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp cho gái bán dâm. Sau mỗi lần mua bán dâm thành công, Nhân cắt lại 30% tiền công môi giới, tương đương khoảng 500.000 đồng đến 6 triệu đồng.

Đối với các gái bán dâm là người Việt Nam, để tuyển chọn, Nhân tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội để tiếp cận những cô gái trẻ đẹp, rồi trực tiếp đặt vấn đề môi giới mại dâm, tùy theo từng người mà đưa ra giá bán dâm khác nhau.

Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, Đặng Văn Nhân giao dịch với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhiều số điện thoại di động khác nhau, mỗi số Nhân sử dụng một điện thoại riêng kết nối 3G, mà không gặp trực tiếp. Đồng thời, Nhân lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội bảo mật cao để liên lạc, trao đổi, môi giới và xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn sau khi giao dịch thành công.

Đối tượng thường xuyên di chuyển chỗ ở, sử dụng thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng "ảo" để giao dịch chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, Nhân chuyển tiếp đến các tài khoản trung gian khác trước khi đến tài khoản của đối tượng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền rất kín.