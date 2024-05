4 năm mòn mỏi tìm con gái mất tích sau khi tới "Tịnh thất Bồng Lai"

Chiều 9/5, TP.HCM đổ mưa chuyển mùa xua đi cái nóng oi bức những ngày đầu tháng 5, phóng viên tìm đến nhà ông Võ Văn Thắng và vợ là bà Đoàn Thị Tuyết Mai nằm sâu trong con hẻm trên đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM).

Ông Thắng là cha cô gái Võ Thị Diễm My (SN 1999), liên quan vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Diễm My hiện bỏ trốn khỏi nhà và mất tích bí ẩn đến nay đã 4 năm. Ông Thắng, bà Mai nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái vẫn bặt vô âm tín.

Thương con gái

Trao đổi với phóng viên, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ Diễm My) rưng rưng nước mắt cho biết, Diễm My từ nhỏ đến lớn là đứa con rất ngoan hiền, vâng lời cha mẹ. Bà không thể lý giải vì sao sau khi tiếp xúc những người trong "Tịnh thất Bồng Lai", tính tình con thay đổi một cách lạ lùng.

Bà Mai và chồng chia sẻ về con gái. (Ảnh: An Huy)

Bà kể hơn 5 năm trước, gia đình bà cùng họ hàng đi thăm 10 cảnh chùa ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, Diễm My gặp, tiếp xúc nhóm người trong "Tịnh thất Bồng Lai". Những người này liên tục dùng những lời lẽ hấp dẫn mời Diễm My đến "Tịnh thất Bồng Lai" ở huyện Đức Hòa chơi.

Sau khi về TP.HCM, Diễm My cùng với chị em con dì ruột đến "Tịnh thất Bồng Lai" tham quan và thăm các bé. "Từ đó, Diễm My như bị một thứ gì lôi cuốn mãnh liệt đến mức trốn khỏi nhà để xuống đó ở, cạo tóc xuất gia. Vợ chồng tôi nhiều lần xuống tìm, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc mới đưa được con gái về", bà Mai nói.

Người mẹ kể tiếp, ngày 12/12/2019, với sự hỗ trợ của Công an huyện Đức Hòa, Diễm My đã được đưa về lại gia đình. Sau 6 tháng tịnh dưỡng, sức khỏe, tinh thần Diễm My hồi phục và xin cha mẹ đi học trở lại. Bà nghĩ con gái đã nhận ra lỗi lầm nên đồng ý cho Diễm My quay lại trường. Ngày 20/6/2020, Diễm My nhân lúc đi học đã bỏ trốn, mất tích đến nay.

Theo bà Mai, khoảng 1 năm sau ngày bỏ trốn, gia đình bà phát hiện Diễm My xuất hiện trên một clip Youtube đến Tịnh thất Bồng Lai mượn tiền ông Lê Tùng Vân. Gia đình bà nghi ngờ đây là clip dàn dựng, quay trước đó một thời gian rồi mới phát tán lên mạng.

"Vợ chồng tôi lập tức đến khu nhà ông Lê Tùng Vân dò hỏi cũng không nắm được thông tin con gái. Từ đó đến nay, ai báo tin nghi vấn có người giống Diễm My, vợ chồng tôi cũng tìm đến. Các điểm ông Lê Tùng Vân từng cư trú trước đó, gia đình cũng nhờ người hỏi thăm, xác minh nhưng không có kết quả", bà Mai nói.

Diễm My trong một lần lên mạng xã hội nói về gia đình. (Ảnh: Cắt từ clip)

Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết khi Diễm My bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội nói những điều sai sự thật về ông và gia đình, ông có làm đơn tố cáo con gái lên cơ quan chức năng. Phía công an cũng ra thông báo truy tìm Diễm My.

Thời gian sau, ông mới nhận ra rằng, những điều con gái vu khống có thể do những người trong "Tịnh thất Bồng Lai" dàn dựng kịch bản, khống chế và ép Diễm My thực hiện.

"Tôi nghĩ họ bày vẽ con gái vu khống cha mẹ như vậy, mục đích để gia đình từ mặt. Họ làm vậy để chúng tôi bỏ luôn con gái, rồi thực hiện chiếm giữ Diễm My. Bây giờ nghĩ lại, tôi thương con mình hơn. Tôi làm đơn tố cáo con gái đến công an mục đích cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm Diễm My. Tôi hiểu con gái là nạn nhân nên không ghét bỏ, oán trách một lời", ông Thắng bùi ngùi nói.

Theo ông Thắng, bị Diễm My vu khống những điều sai sự thật, ông và vợ liên tục bị cộng đồng mạng trong và ngoài nước thêu dệt câu chuyện, tấn công trong thời gian dài. Đỉnh điểm, vợ ông chịu không nổi áp lực đã đổ bệnh, nhập viện điều trị nhiều tháng.

Ông Thắng lưu rất nhiều hình ảnh con gái trên điện thoại. Mỗi lần nhớ con, ông lại mở ra nhìn. (Ảnh: An Huy)

"Mới đầu, nhiều người lên mạng xã hội chửi, mạt sát gia đình tôi dữ lắm vì họ tin những lời Diễm My nói. Họ xem cha con Lê Tùng Vân là thần tượng. Bây giờ, ông Lê Tùng Vân bị công an truy tố tội Loạn luân, mọi điều đen tối tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã phơi bày ra ánh sáng, không biết họ có nhận ra sai trái hay không", ba Diễm My nói.

Tìm con đến hơi thở cuối cùng

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai cho rằng Diễm My bị cha con ông Lê Tùng Vân dụ dỗ trong thời gian dài mới khiến con gái mê muội như vậy. Càng nghĩ về điều đó, bà thương con gái nhiều hơn.

Nhiều lần đến "Tịnh thất Bồng Lai" tìm con, bà bị ông Lê Tùng Vân dùng tay chỉ mặt bảo Diễm My đã trên 18 tuổi, có quyền quyết định cuộc đời, gia đình không có quyền đòi lại con.

"Nghe câu nói đó, tôi rất bức xúc. Nhiều đêm tôi suy nghĩ con mình sinh ra và nuôi ăn học trưởng thành, lại bị nhóm giả tu lừa đảo, dụ dỗ. Thấy con như vậy, không lẽ mình cam chịu hay sao. Tôi và chồng mới dùng mọi cách xông vào tịnh thất để cứu con, vụ việc khiến người thân không may vướng vào vòng lao lý thời gian qua", bà Mai nói rồi bật khóc.

Bà Mai cho biết từ khi gặp nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai", Diễm My thay đổi tính tình đột ngột. (Ảnh: An Huy)

Theo bà Mai, nhiều người trên mạng xã hội tung tin Diễm My đã có em bé, thực tế gia đình bà xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng, người dân địa phương và các bệnh viện nắm được con gái chưa có con. Bà nghi vấn Diễm My đang bị nhóm người trong tịnh thất giấu ở một nơi nào đó. Bà khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con đến hơi thở cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc.

Có thể trước đây, tội danh của cha con ông Lê Tùng Vân chưa đưa ra ánh sáng, Diễm My tin họ và oán trách gia đình. Đến nay, mọi chuyện đã sáng tỏ, bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận cái sai của mình và thức tỉnh.

Theo bà, nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã phá tan nát cuộc đời Diễm My. 5 năm qua, gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc. Mỗi ngày, bà hay ngồi ở cửa nhà nhìn ra đường trông ngóng con gái quay về trong vô vọng.

"Mẹ biết con nói những điều không hay về gia đình là do người xấu sai khiến. Ba mẹ nuôi con từ nhỏ nên rất hiểu, con không có tính tình như vậy. Gia đình không bao giờ bỏ con. Nếu con đọc được những lời này, mẹ mong con về nhà với gia đình, hào quang ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã kết thúc rồi", bà Mai nhắn nhủ con gái.

Vợ chồng bà Mai cho biết sau này, khi Diễm My quay về, ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ, sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình. Ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông Lê Tùng Vân đúng người, đúng tội.