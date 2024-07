Cơ quan an ninh vào cuộc, điều tra việc thuê người “xếp hàng mua vàng”

Tại họp báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 (tối 8/7), phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi xoay quanh tình trạng có một số doanh nghiệp, cá nhân thuê người "xếp hàng mua vàng" bình ổn tại các ngân hàng. Những người này có hành vi cụ thể ra sao, vi phạm điều luật gì?...

Có hiện tượng thuê người "xếp hàng mua vàng" thời gian qua. Ảnh minh họa.

Trả lời câu hỏi trên, đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết, đối với nhóm đối tượng nghi vấn được thuê xếp hàng để mua vàng từ các ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nên chưa thể nói chi tiết, khi có kết quả sẽ thông tin thêm.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung khẳng định, tất cả các cơ sở không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC có hành vi thuê người xếp hàng mua vàng tại các ngân hàng thương mại Nhà nước hoặc mua vàng miếng SJC trên thị trường với giá cao để tích trữ sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng đều vi phạm Nghị định số 89/2019.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hà Nội đã tổ chức lực lượng trinh sát, xác minh làm rõ; quá trình trinh sát, nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế đã xác định có một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố.

Bước đầu xác định có khoảng 4-5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.

Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.

Lực lượng công an theo dõi di biến động của các đối tượng chính và xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc.