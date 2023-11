TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố "ma men" đánh CSGT; 2 vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng

"Ma men" đạp ngã mô tô, ném mũ bảo hiểm, đánh CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Cường (41 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, tối 8/11, 3 cán bộ thuộc Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường mà đơn vị đảm trách.

Xe mô tô chuyên dụng của CSGT bị đạp ngã. Ảnh cắt từ clip

Cường tại cơ quan công an. Ảnh: A.X

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, tại số 191 đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, CSGT phát hiện Cường lái xe máy chở theo 1 người khác có dấu hiệu say xỉn nên dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác đề nghị Cường xuất trình các giấy tờ liên quan, đồng thời thổi vào máy đo nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành mà cùng người ngồi phía sau lớn tiếng với tổ công tác.

Cường đã đạp ngã mô tô đặc chủng của CSGT, lao vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, lấy nón bảo hiểm ném vào CSGT.

Tổ CSGT đã báo cáo về ban chỉ huy Đội CSGT Chợ Lớn và liên hệ Công an phường 8, quận 5 có mặt hỗ trợ và đưa Cường cùng bạn về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở Công an phường, Cường đã chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.711mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản vi phạm hành chính với Cường và bàn giao cho Công an phường 8, quận 5 tiếp tục xử lý.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng nhờ các "dự án ma", hai vợ chồng bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với hai đối tượng là Nông Văn Âu (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk) và vợ là Nguyễn Thị Vinh (SN 1991, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Nhận tin báo, đơn thư của một số người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tố cáo ông Nông Văn Âu và bà Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xác minh vụ việc, cơ quan chức năng xác định, sau khi khi thành lập Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ.

Đối tượng Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Để có tiền, Nông Văn Âu và vợ là Nguyễn Thị Vinh sử dụng chiêu trò mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu, kêu gọi vốn vào các dự án bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn.



Vợ chồng Âu và Vinh tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả nhằm lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. Khi tiền của nhà đầu tư chuyển đến, hai vợ chồng Âu, Vinh đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà không thực hiện theo cam kết như hợp đồng và mất khả năng thanh toán

Thông tin ban đầu, vợ chồng Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh đã thu hút được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư, trong đó, riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng các đối tượng Âu và Vinh đã huy động được nhiều nhà đầu tư với số tiền trên 83 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định 2 các dự án được giới thiệu, kêu gọi thu hút đầu tư là các dự án không có thật, thông qua việc "vẽ" dự án, đối tượng Âu và Vinh đã chiếm đoạt trên 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan công an để làm việc, tuy nhiên cả hai đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được nơi ở của hai đối tượng khi cả hai đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Khám xét phòng ở, nơi làm việc của cặp vợ chồng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bắt một chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự ở Hải Phòng

Theo nguồn tin của Dân Việt từ ngày 8/9/2022 đến ngày 11/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an TP.Hải Phòng nhận được đơn tố cáo về các sai phạm của đấu giá viên thuộc Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô trong quá trình tổ chức bán đấu giá tàu Hải Thắng 18 (là tài sản bị kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Cơ quan điều tra VKSND đọc lệnh bắt đối với Hoàng Thị Vân Anh - chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền. Ảnh: HH

Quá trình điều tra nhận thấy, hành vi của Hoàng Thị Vân Anh ký hợp đồng với Công ty Đông Đô là công ty không đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá, đồng thời, ký hợp đồng với cảng không đủ điều kiện để neo đậu tàu Hải Thắng 18, không khảo sát giá thuê neo đậu. Thanh toán tiền thuê bến cảng để neo đậu tàu Hải Thắng 18 vượt quá số ngày so với hợp đồng và phụ lục hợp đồng (vượt 65 ngày) gây thiệt hại là 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Thị Vân Anh có những hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát trong quá trình Công ty Đông Đô tổ chức bán hồ sơ, đấu giá tài sản dẫn tới vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 3,98 tỷ đồng trong lần bán đấu giá tàu Hải Thắng 18 lần 1.

Theo cơ quan chức năng các hành vi của chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lương Minh Tuấn. Ảnh: HH

Ngoài Hoàng Thị Vân Anh, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao còn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lương Minh Tuấn (SN 1989, ở Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội “Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Đôi nam nữ cưỡng đoạt tiền của khách sau khi bán dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/11, Vũ Kim Nhung (31 tuổi) bị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội, khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cùng bị khởi tố tội danh trên, Nguyễn Khắc Hiền (32 tuổi) còn bị khởi tố thêm tội "Môi giới mại dâm".

Theo công an, Nhung và Hiền quen nhau qua mạng xã hội. Hiền có tình cảm với đối phương. Giữa tháng 7, Nhung bán dâm vì thiếu tiền tiêu xài.

Nhung và Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: L.N

Nhung đồng ý với đề nghị của Hiền là hỗ trợ tìm khách mua dâm. Hiền truy cập các trang mạng đăng các bài viết và bình luận: "Nhận massage tại nhà, dịch vụ từ A đến Z", kèm theo số điện thoại để khách hàng liên hệ.

Khi có khách liên hệ, Hiền và Nhung nhắn tin thỏa thuận giá cả và báo địa điểm để khách tới.

Trưa 6/11, anh T. (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thấy bài đăng của Hiền nên nhắn tin theo số điện thoại ở bình luận. Hiền báo giá cho anh T. 2 triệu đồng/lượt mua dâm, địa điểm tại phố Thái Hà, quận Đống Đa.

13h30 cùng ngày, tại địa điểm đã hẹn, Nhung và anh T. mua bán dâm. Trước khi quan hệ, Nhung yêu cầu vị khách thanh toán trước 2 triệu đồng. Sau khi "mây mưa, Nhung đòi anh T. thêm 3 triệu đồng nhưng người đàn ông không đồng ý.

Hiền và Nhung sau đó chửi bới, đe dọa, ép anh T. phải trả nốt 3 triệu đồng mới thả cho về.

Vì lo sợ, anh T. đã chuyển 3 triệu đồng cho Hiền và được thả về. Ngay sau đó, nạn nhân đến Công an phường Trung Liệt trình báo.

Ông Lưu Bình Nhưỡng sẽ bị tạm đình chỉ công tác

Ngày 16/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, các cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản khi đang là cán bộ đương chức.



Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh QH

Trao đổi với Dân Việt, một nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đối với cán bộ khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nào đó, người này sẽ bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác.

Còn với quy định của Đảng, tại điều 17, Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nêu rõ:

- Khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giữ, bắt, khám xét khẩn cấp, khởi tố bị can hoặc bản án có hiệu lực pháp luật đối với công dân là đảng viên thì chậm nhất là 3 ngày, thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên đó.

- Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán; không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật.

Sau khi có bản án hoặc quyết định của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán, nếu thấy cần thiết, tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật xem xét lại việc kỷ luật đảng đối với đảng viên đó.

Ông Lưu Bình Nhưỡng vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1987, khi đó ông mới 24 tuổi. Ông có học vị tiến sĩ, từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội). Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện vào tháng 9/2018.