TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt; nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An sa lưới

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Như Dân Việt đã thông tin: Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cụ thể, ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Ảnh: CATB

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê Thái Bình; ông là tiến sĩ Luật kinh tế. Trước đó ông là Đại biểu Quốc hội khóa 14. Trong quá trình công tác, ông từng là Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tháng 9/2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện.

Nghi phạm dùng dao cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An đã bị bắt giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/11, lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã truy bắt thành công nghi phạm vào trụ sở Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò, Nghệ An để cướp tài sản.



Diễn biến vụ việc cướp ngân hàng được camera ghi lại.

Theo đó, vụ việc do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, đã bắt giữ thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện đang trong quá trình điều tra nên thông tin về danh tính cũng như động cơ gây án của đối tượng chưa được công bố.

Chị Hoàng Thị Hằng, nữ nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò nhớ lại giây phút bị đối tượng khống chế. Ảnh: Thắng Tình

Chị Hoàng Thị Hằng (SN 1982), người bị tên cướp dí dao vào cổ thông tin với Dân Việt, thời điểm đó chị Hằng đang ngồi giao dịch bình thường thì từ phía sau có một người đột ngột dùng dao dí vào cổ. Người này vừa dí vào cổ vừa nói mở két. Đối tượng kéo chị Hằng ra, tay phải cầm dao dí vào cổ, tay trái với tới để mở két. Khi mọi người hô hoán, đối tượng đã bỏ chị Hằng ra rồi tháo chạy.

Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thắng Tình

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào khoảng 14h18' ngày 14/11, một đối tượng mặc áo phao màu đỏ, đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt đi vào trụ sở Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An). Đối tượng đi thẳng vào quầy giao dịch, dùng dao kề cổ khống chế một nữ giao dịch viên để thực hiện hành vi cướp tài sản. Lúc này, những người xung quanh đã tri hô nên đối tượng chưa thực hiện được việc cướp tài sản, thả nữ nhân viên ra rồi tháo chạy.

Bắt Kiên "tươi", trùm bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, tức Kiên "tươi", ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản. Kiên từng có 2 tiền án, 2 tiền sự.

Nhà chức trách cho biết từ năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện một nhóm tội phạm có tổ chức do Kiên "tươi" cầm đầu, hoạt động bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định Kiên chỉ đạo đàn em sử dụng SIM rác để gọi điện "nhắc nhở" chủ đầu tư các công trình xây dựng. Nếu chủ đầu tư không hợp tác, Kiên yêu cầu đàn em đỗ ôtô chắn trước cửa nơi xây dựng, với lý do xe hỏng. Thủ đoạn này Kiên nhằm để độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Nguyễn Trung Kiên (tức Kiên "tươi") vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ. Ảnh: Đ.X

Ngoài ra, cảnh sát thu thập được tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi cho vay nặng lãi của Kiên.

Theo cảnh sát, Kiên huy động tiền của một số đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, sau đó giao cho Lê Minh Nam (46 tuổi) mang đi "kinh doanh tài chính" với lãi suất 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Kiên chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên giao cho Lê Minh Nam quản lý.

Tại trụ sở điều tra, Kiên khai câu kết với Hải (46 tuổi) và thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tây Hồ Tây.

Sau đó, Kiên giao hơn 10 đàn em tự do dựng lều lán, đặt container ăn ở, sinh hoạt trên khu đất ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, mục đích dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp, để độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Nhà chức trách xác định, đây là khu đất nông nghiệp, nằm trong dự án giải phóng mặt bằng và quản lý xây dựng tường rào chống lấn chiếm.

Đối với hành vi cho vay lãi nặng, Kiên khai bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Trong số các khách vay của Kiên "tươi", có giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội.

Truy tìm hung thủ ném "bom xăng" vào nhà dân gây bỏng nặng cho bé trai 4 tháng tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/11, nguồn tin từ Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm hung thủ ném "bom xăng" gây bỏng cho 2 trẻ em, trong đó 1 bé trai 4 tháng tuổi bị bỏng nặng.





Cháu bé 4 tháng tuổi bị bỏng nặng. Ảnh: NL

Thông tin ban đầu cho biết, tối 14/11, trên địa bàn thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình đã xảy ra vụ việc một số đối tượng ném "bom xăng" vào nhà người dân khiến 3 người bị bỏng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định lúc 17 giờ ngày 14/11, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà Đ.T.Y (SN 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An), đối tượng L.T.M (thường gọi là "Tèo", SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) điều khiển xe mô tô (chưa rõ biển kiểm soát) đến trước nhà bà Y và ném 1 "chai bom xăng" vào nhà gây cháy.

Hậu quả vụ cháy đã gây thương tích cho 3 người, gồm ông V.A.L (chồng bà Y, SN 1989) bị bỏng nhẹ ở tay và chân hiện đang điều trị ngoại trú. Riêng cháu Đ.N.M.Q (cháu bà Y, SN 2022) bị thương nhẹ đang điều trị ngoại trú và cháu V.T.A (con ruột bà Y, mới sinh được 4 tháng tuổi) bị bỏng nặng.

Sau khi cháu bé 4 tháng tuổi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bỏng độ II, diện tích 28% vùng mặt, tay. Hiện cháu A. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hiện Công an huyện Bắc Bình đang triển khai xác minh, truy bắt đối tượng L.T.M, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Bắc Bình đề nghị người dân có thông tin của đối tượng liên quan đến vụ việc cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất để hỗ trợ cho công tác điều tra, giải quyết vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong tại làng Cù Lần: Phó giám đốc khu du lịch bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 15/11, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 người đang làm việc tại Khu du lịch làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người liên quan đến vụ Nước lũ về đột ngột, 4 nữ du khách Hàn Quốc bị cuốn trôi mà Dân Việt đã thông tin trước đó.

Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc KDL làng Cù Lần bị khởi tố để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Cụ thể 3 bị can bị khởi tố gồm: Ngô Thanh Nghĩa (55 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) - Phó Giám đốc KDL làng Cù Lần; Võ Lê Thái (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, tạm trú làng Cù Lần), là nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần; Võ Tân Bình (35 tuổi, quê quán tỉnh An Giang; tạm trú xã Lát, huyện Lạc Dương).

Võ Lê Thái - người lái xe U oát trong KDL làng Cù Lần chở 4 du khách - bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các bị can bị khởi tố vì qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị can có hành vi "Vô ý làm chết người", theo quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, đầu giờ chiều 24/10, trên chiếc xe U oát của KDL làng Cù Lần do Võ Lê Thái điều khiển chở 4 du khách người Hàn Quốc đi dọc con suối trong khu du lịch trên thì bất ngờ nước lũ đổ về, cuốn trôi cả xe và người.

Võ Tân Bình tại cơ quan điều tra.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương đã tiến hành tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nhưng cả 4 du khách trên đã tử vong. Võ Lê Thái may mắn thoát nạn, được đưa tới bệnh viện cấp cứu và mới được ra viện.