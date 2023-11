Chở vợ con đi mua đồ, người đàn ông bất ngờ bị đâm tử vong

Đến khuya 15/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Thuận An (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Thạnh (TP.Thuận An) - theo PLO.

Thông tin cụ thể vụ người đàn ông bất ngờ bị đâm tử vong từ Lao Động: Vụ án mạng xảy ra khoảng 19h ngày 15/11 ở gần đoạn đường D1 giao nhau với N4 tại khu dân cư An Thạnh, phường An Thạnh, TP.Thuận An.

Nạn nhân tử vong được xác định ban đầu tên N.T.D, sinh năm 1995, quê ở An Giang.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh N.T.D điều khiển xe máy chở con nhỏ, đón vợ đi làm về rồi đi mua đồ.

Khi vào cửa hàng tạp hóa, anh N.T.D bất ngờ bị nam thanh niên khác đi từ nhà trọ đối diện dùng vật nhọn đâm vào phía gần ngực trái. Bị đâm bất ngờ, anh N.T.D nằm gục xuống đường.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nghi phạm đâm anh N.T.D rời khỏi hiện trường bỏ về nhà trọ. Lực lượng chức năng sau đó đã đến áp giải đối tượng về cơ quan công an để lấy lời khai.

Hiện trường vụ việc được cơ quan chức năng phong tỏa để thực hiện công tác khám nghiệm.

Được biết, nạn nhân và nghi phạm làm chung một công ty ở gần hiện trường. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, đến tối 15/11 thì xảy ra vụ việc.

Thông tin từ VOV: Theo người dân xung quanh, đối tượng gây án ở trọ gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc.