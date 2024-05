TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố ông Mai Tiến Dũng; nguyên Bí thư Ninh Thuận rút đơn tố cáo

Khởi tố nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Như Dân Việt đã thông tin: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Mở rộng vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, ngày 30/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.



Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

"Khi lãnh đạo ban chuyên án đã báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đồng chí đã khen ngợi lực lượng công an và yêu cầu Bộ Công an quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VGP

Ông Mai Tiến Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11, 12, từng làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ông giữ vị trí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, sau đó về nghỉ chế độ.



Tháng 3/2023, ông Mai Tiến Dũng bị Thủ tướng cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Trước đó, hồi giữa tháng 1/2023, ông Mai Tiến Dũng bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Ban Bí thư xác định ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, và để một số cán bộ cấp dưới nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng "đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan hành chính nhà nước".

Nguyên Bí thư Ninh Thuận rút đơn tố cáo

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Đô – Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết, ông Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận (nhiệm kỳ 2006 - 2010) đã rút đơn tố cáo về hành vi của một nhóm người tham gia trong đấu giá lô đất ở thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn huyện Ninh Sơn.

Cụ thể, ông Nguyễn Đô – Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn xác nhận với PV Dân Việt việc ông Trương Xuân Thìn đã làm đơn rút lại toàn bộ nội dung tố cáo vào ngày 3/5.

Khu đất số 364, tờ bản đồ 79 nằm trên mặt tiền Quốc lộ 27 đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. Ảnh: Quang Đăng

Nội dung đơn ông Thìn nêu rõ: "Trước đây tôi có đơn (đề ngày 22/4/2024) tố cáo về hành vi thông thầu của những người tham gia đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ 79, xã Quảng Sơn do hội đồng đấu giá huyện Ninh Sơn tổ chức ngày 10/1/2020 (đơn được gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Bí thư huyện ủy Ninh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn). Nay tôi viết đơn này rút lại toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn (đề ngày 22/4/2024) nêu trên".

Liên quan đến sự việc nêu trên, trong ngày 4/5, PV đã gọi và nhắn tin vào số máy của ông Trương Xuân Thìn để làm rõ thêm thông tin liên quan đến việc ông xin rút tố cáo, nhưng không liên lạc được. PV nhắn tin, nhưng chưa nhận được hồi âm.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt ngày 3/5, ông Nguyễn Đô – Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn cho biết, có nhận được đơn tố cáo của ông Trương Xuân Thìn.

"Liên quan đến nội dung tố cáo nói trên, lãnh đạo huyện Ninh Sơn cũng đang cho cán bộ rà soát lại, các ngành chức năng của UBND huyện đang kiểm tra…", ông Đô cho hay.

Trước đó, ông Trương Xuân Thìn - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận đã gửi đơn tố cáo những người tham gia trong đấu giá đất ở huyện Ninh Sơn. Đơn này cũng gửi đến lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ninh Sơn và lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, kèm theo đơn là những giấy tờ liên quan.

Khu đất liên quan đến vụ đấu giá mà ông Trương Xuân Thìn tố cáo. Ảnh: Quang Đăng

Theo đó, ông Thìn tố cáo về hành vi của những người tham gia đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 do Hội đồng đấu giá huyện Ninh Sơn tổ chức đấu giá vào ngày 10/1/2020.

Trong đơn, ông Trương Xuân Thìn nêu: "Sáng 10/1/2020, tôi có đến Trung tâm đấu giá hợp doanh Hải Đăng để theo dõi phiên đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79.

Tại đây, tôi chứng kiến khoảng 20 người tham gia đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79, bàn tính để vào đấu giá lô đất này. Cuộc bàn tính kéo dài từ 7 giờ 30 phút đến gần 10 giờ cùng ngày do bà Võ Thị Ngọc chủ trì, trước khi phiên đấu giá bắt đầu.

Tôi còn nhớ giá khởi điểm thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 là hơn 900 triệu. Sau khi bàn tính xong, họ thống nhất bỏ giá thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 cao nhất là 1,2 tỷ đồng; sau đó sẽ bán lại cho ông H.A với giá 2 tỷ đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, những người tham gia đấu giá yêu cầu ông H.A viết giấy nhận nợ bà V.T.N số tiền 880.000.000 đồng (gửi kèm giấy mượn nợ).

Bên trong khu đất hiện đang là xưởng cơ khí mà ông Trương Xuân Thìn từng tố cáo việc đấu giá vi phạm. Ảnh: Quang Đăng

Đến khoảng hơn 10 giờ ngày 10/1/2020, phiên đấu giá diễn ra và y như kết quả của việc thỏa thuận trước đó. Ông H.VT, ở thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn) là người trúng đấu giá lô đất này với giá khoản 1,2 tỷ đồng như đã bàn tính trước đó.

Ngay sau phiên đấu giá vài phút, ông T. viết giấy thỏa thuận bán lại thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 cho ông H.A với giá 2 tỷ đồng. Ông H.A đưa trước 200 triệu đồng cho bà V.T.T.T. (người trong nhóm đấu giá) nhận số tiền này (gửi kèm giấy đặt cọc)".

"Tôi viết đơn này tố cáo hành vi của những người tham gia đấu giá đã có hành vi thông thầu, vi phạm Luật Đấu giá làm thất thoát tài sản của Nhà nước… - nội dung đơn ông Thìn nêu rõ - Trước đây khi làm việc với Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn - ông Đoàn Văn Hùng (nay đã chuyển công tác), tôi đã nhiều lần phản ánh hành vi này nhưng UBND huyện chưa giải quyết triệt để".

Liên quan đến việc trên, trước đó ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo "nóng" về việc đấu giá trên.

Cụ thể, ông Trần Quốc Nam đã giao UBND huyện Ninh Sơn chủ trì, mời các ban ngành chức năng và một số cơ quan nội chính, bảo vệ pháp luật họp tư vấn hỗ trợ cho huyện Ninh Sơn thống nhất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan bán đấu giá đất khi chưa giải phóng mặt bằng hoàn tất theo quy định của pháp luật mà báo chí phản ánh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Ninh Thuận.

Đánh "con nợ" tử vong vì mâu thuẫn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Khấu Văn Thum (còn tên gọi khác là Vũ, SN 1986, quê Kiên Giang) và Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hòa Thành) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h10 ngày 28/4, Thum và Cường đến nhà anh H. ở khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân để đòi nợ.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Tại đây, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong quá trình xô xát, Thum và Cường dùng cây gỗ, búa rìu đánh vào đầu anh H. rồi tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, gia đình anh H. đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận tin báo, Công an thị xã Hòa Thành đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ chủ trì tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền vận động gia đình kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 30/4 và 2/5, 2 đối tượng lần lượt đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Phạm Bé - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Hành vi trên của ông Phạm Bé được xác định khi còn là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng có mặt tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nơi làm việc của ông Phạm Bé) để thực hiện khám xét nơi làm việc của ông này.

Cũng với hành vi trên, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đinh Văn Đội - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam ông Phan Hoàng Vũ - Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cùng 4 bị can khác để điều tra về tội "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ"...

Cơ quan chức năng khám xét nhà Phan Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng vào tháng 4/2023.

Bốn bị can trên gồm: Phạm Tấn Tấn (Phó phòng Kiểm định), Hồ Tấn Phương, Huỳnh Ngọc Hiệp (đăng kiểm viên) và Phùng Văn Hồng - Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin diễn biến mới nhất vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn

Như Dân Việt đã thông tin: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

"Đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng", ông Xô cho hay.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trước đó, tại họp báo thường kỳ hôm 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đến nay, trong vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD của các bị can nộp lại; đồng thời phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đơn vị liên quan.

Ngày 26/2, C03 đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Cùng ngày, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng, Phó giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á Group; và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy, Phó giám đốc Sở GTVT, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật và chất lượng Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; và ông Phạm Ngọc Cương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ.



Gần đây, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Chu Quốc Hải, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Phúc; ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá thuộc Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất (Bộ TN-MT) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư (thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Phúc) và ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty thẩm định giá Nam Hà, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.