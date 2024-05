TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cha đánh chết con gái 9 tháng tuổi; đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã

Cha ruột đánh chết con gái 9 tháng tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang tạm giữ Trần Lập Duy (29 tuổi, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu V. (9 tháng tuổi), con ruột của Duy.

Duy tại cơ quan công an. Ảnh: Tuyết Nhung

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h50 ngày 2/5, Công an xã Thành Long, huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu V. bị cha ruột đánh nằm bất động.

Công an xã Thành Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt phối hợp với Công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định Duy không có nghề nghiệp, đang nuôi 2 con nhỏ gồm 1 cháu trai 28 tháng tuổi và con gái là cháu V., 9 tháng tuổi.

Vợ của Duy bỏ nhà đi từ khi cháu V. mới 2,5 tháng tuổi. Trưa 2/5, Duy mua rượu về nhà uống một mình.

Khoảng 15h cùng ngày, cháu V. thức dậy thì Duy cho uống sữa và tắm nhưng cháu bé quấy khóc. Dỗ không được, Duy bực tức dùng tay tát vào mặt rồi tiếp tục đấm vào mặt cháu V. một cái nữa.

Sau đó, Duy thấy con gái sùi bọt mép nên gọi điện thoại báo cho cha ruột rồi đến công an đầu thú.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của cháu V. do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 8 giờ 20 phút sáng 3/5, Công an xã Vũ Bình (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) nhận được tin tố giác của bà Bùi Thị D (SN 1968, trú tại xóm Thóng, xã Vũ Bình) tố ông Bùi Văn Khượp (SN 1965, người cùng xóm) có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào ruộng nhà bà D.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vũ Bình đã phân công lực lượng gồm thiếu tá Quách Phúc Kín, Phó trưởng Công an xã Vũ Bình và đồng chí Bùi Văn Chức, công an viên bán chuyên trách đến gặp Bùi Văn Khượp để mời lên trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, Bùi Văn Khượp lấy lý do khóa cửa, rồi bất ngờ lấy dao đâm vào thiếu tá Quách Phúc Kín gây trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, còn đối tượng Khượp lẩn trốn vào rừng keo phía sau nhà.

Đối tượng Bùi Văn Khượp cùng hung khí. Ảnh: CACC.

Trước tình hình phức tạp, đối tượng manh động khi trốn vẫn mang theo hung khí dao nhọn, Công an xã Vũ Bình báo cáo Lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến; đồng thời tổ chức truy tìm, vây bắt đối tượng.

Với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, sau gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng Công an xã Vũ Bình đã tìm thấy và bắt được đối tượng khi trên tay vẫn đang cầm hung khí.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để thăm và động viên thiếu tá Quách Phúc Kín.

Nữ bị án trong vụ "Chuyến bay giải cứu" lại bị truy tố vì chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Bích Hằng (SN 1969, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vinamichi về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi gây ra vụ án này, ngày 28/7/2023, Hằng đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 20 tháng tù về tội “Đưa hối lộ” trong vụ “Chuyến bay giải cứu”.

Trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Hằng đã đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và chi hơn 12 tỷ đồng cho bị án Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần Thái Hòa) để Trần Minh Tuấn xin cấp phép “Chuyến bay giải cứu” giúp Hằng. Sau đó, Hằng bị Tuấn chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Phạm Bích Hằng bị áp giải đến phiên tòa trong vụ án "Chuyến bay giải cứu". Nguồn: CAND

Năm 1999, Hằng cũng đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị truy tố lần này, Viện KSND TP.Hà Nội xác định, năm 2009, Hằng thành lập Công ty cổ phần Vinamichi đứng danh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Công ty này kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh thuê xe ô tô dài hạn của nhiều người, sau đó cho người khác thuê lại để hưởng chênh lệch.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hằng đã bán những chiếc xe thuê cho người khác. Đến khi hết thời hạn thuê xe, Hằng không lấy lại xe ô tô để trả cho chủ xe mà tự ý bán 4 xe ô tô đi thuê của người khác với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 6/2022, chị Lê Thị N (ở Hà Nội) có chiếc xe Toyota Camry không sử dụng đến và cho Hằng thuê với giá 20 triệu đồng một tháng. Sau khi ký hợp đồng, chị N giao xe và giấy tờ xe cho Hằng.

Khoảng một tháng sau, do cần tiền chi tiêu nên Hằng đã tìm cách bán chiếc xe của chị N với giá 520 triệu đồng. Hai bên lập hợp đồng mua bán, phía người mua trả trước 350 triệu đồng và hẹn sau 15 ngày Hằng có trách nhiệm rút hồ sơ gốc, làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Hết hạn 15 ngày, không thấy Hằng làm thủ tục sang tên nên người mua liên hệ trả xe. Ngày 16/11/2022, người mua mang xe đến một quán cà phê ở Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để trả xe và nhận lại tiền. Ngay trong ngày, chiếc xe được bên môi giới bán cho người mua mới với giá 390 triệu đồng.

Hết thời hạn cho thuê xe, chị N liên hệ với Hằng để nhận lại xe nhưng không được. Do đó, chị N đã gửi đơn tới cơ quan công an tố cáo Hằng. Đến nay, người đang sử dụng chiếc xe này đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

Cũng với thủ đoạn trên, Hằng đã thuê chiếc xe Kia Sedona của chị Lê Thị Phương T (ở Hà Nội) từ năm 2019 với giá thuê 1,5 triệu đồng một ngày, 3 ngày thanh toán tiền thuê một lần. Sau khi nhận xe, Hằng cho một người khác thuê lại và yêu cầu họ đặt cọc 350 triệu đồng.

Tháng 9/2022, người thuê chiếc xe này từ Hằng mang trả xe và lấy lại tiền đặt cọc. Do không có tiền trả nên Hằng nảy sinh ý định bán xe cho người khác để lấy tiền trả tiền cọc.

Qua mối quan hệ xã hội, Hằng bán xe ô tô cho một người chuyên mua xe cũ với giá 620 triệu đồng và nhận trước 500 triệu đồng, sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ mới thanh toán nốt.

Tháng 10/2022, chị T không thấy Hằng trả tiền thuê xe như thỏa thuận nên liên lạc nhưng không được. Vì thế, chị T làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo Hằng.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Bắc Từ Liêm xác định, tổng giá trị 4 chiếc xe Hằng thuê rồi chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng.

Mâu thuẫn trong việc chạy xe chiếu đèn vào mặt, thiếu nữ 15 tuổi dùng "dao" đâm cô gái thủng phổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/5, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai của Trần Ái V. (SN 2009, ngụ huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ dùng hung khí tấn công người khác gây thương tích.

V. tại cơ quan công an. Ảnh: Bùi Tư

Tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Bùi Tư

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 1/5, V. đi bộ mua nước uống tại khu vực ấp Tân Khai, xã Tân Lập thì chị Nguyễn Xuân Th. (SN 2005, ngụ xã Tân Lập) lái xe máy ngang qua, đèn xe chiếu vào mặt V.

Lúc này, V. nói đèn xe sáng quá thì giữa 2 bên mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Một lúc sau, cả 2 đi về nhà và gọi điện gây gổ trên điện thoại rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Cả 2 gặp nhau rồi tiếp tục mâu thuẫn lao vào đánh nhau. Trong quá trình xô xát, V. dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người của chị Th. khiến nạn nhân bị thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa Th. đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thủng phổi trái và nhiều vết thương khác.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Biên đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời đưa V. về trụ sở công an làm việc.