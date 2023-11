TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố tài xế tăng ga bỏ chạy lao vào CSGT; triệt phá đường dây đẻ thuê

Khởi tố tài xế xe tải tăng ga bỏ chạy lao vào CSGT

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Duy về tội "Chống người thi hành công vụ", tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Lái xe tải Đinh Văn Duy tăng ga bỏ chạy khi lực lượng CSGT kiểm tra. Clip: Mạnh Việt

Trước đó, vào đêm 30/10, đang tuần tra, kiểm soát cơ động tại Km 96+800 Quốc lộ 2, thuộc xã Chân Mộng (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ), Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe ô tô tải BKS 22H-003.97 có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng quy định.



Hình ảnh tài xế xe tải tăng ga lao vào CSGT. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh cho lái xe tải dừng phương tiện để kiểm tra. Khi Tổ công tác đang tiến hành kiểm tra thì tài xế Đinh Văn Duy bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đẩy 1 thành viên trong Tổ tuần tra là cán bộ CSGT ra sau. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, cán bộ CSGT này buộc phải nhảy lên cản trước, bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm va.

Sau đó tài xế lái xe tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh Tuyên Quang.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang chặn được xe ô tô vi phạm trên tại địa bàn xã Vĩnh Lợi (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Hai chị em cầm đầu đường dây mang thai hộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Bích Thuận (47 tuổi) và Trần Thị Bích Vân (40 tuổi, cùng ở quận Đống Đa) về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Nhà chức trách cho biết, Vân đã có 1 tiền án về tội danh trên.

Hai bị can Trần Thị Bích Vân và Trần Thi Bích Thuận. Ảnh: L.N

Tại cơ quan công an, chị M. cho biết mình quen Thuận qua mạng xã hội. Do có nhu cầu kiếm tiền, chị M. liên hệ với Thuận và được bị can này trả 280 triệu đồng/lần mang thai hộ. Số tiền được chia thành nhiều đợt theo giai đoạn phát triển của thai nhi.

Chị M khai mang thai hộ giúp vợ chồng anh T. ở Nghệ An. Ngày 11/4, chị M. được Thuận đưa đi cấy phôi thai ở bệnh viện. Sau khi thành công, chị M. được Thuận trả 50 triệu đồng.

Cảnh sát đã mời vợ chồng anh T. đến trụ sở làm việc. Họ cho biết do đã lớn tuổi, không có khả năng mang thai, nên đã liên hệ với Trần Thị Bích Vân.

Vân hướng dẫn vợ chồng anh T. đến bệnh viện tạo phôi và lưu trữ phôi. Toàn bộ hồ sơ, thủ tục về việc lưu trữ phôi được giao lại cho Vân với chi phí trọn gói là 800 triệu đồng. Số tiền này được chia thành nhiều đợt chuyển cho Vân qua tài khoản ngân hàng.

Đến thời điểm bị phát hiện, vợ chồng anh chị T. đã chuyển khoản cho Vân 500 triệu đồng.

Giống trường hợp trên, Công an quận Đống Đa đã mời vợ chồng anh D. (ở Thanh Xuân, Hà Nội) đến làm việc. Anh D. cho biết vợ chồng anh thỏa thuận với Vân để tìm người mang thai hộ với giá 1 tỷ đồng/thai đơn và 1,5 tỷ đồng/thai đôi. Anh D. đã chuyển cho Vân 200 triệu đồng để tiến hành cấy phôi cho người phụ nữ nhận mang thai hộ.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Bích Vân và Trần Thị Bích Thuận quanh co, chối tội, bất hợp tác. Tuy nhiên, với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định 2 bị can này có hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.



Bắt đối tượng có hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với P.Đ.H (SN 1994, thường trú tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) về hành vi "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam P.Đ.H. Nguồn: ANTĐ

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm có hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng xảy ra tại thành phố Hà Giang.

Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Hà Giang được biết khoảng thời gian từ tháng 7/2023, P.Đ.H sử dụng mạng xã hội nhắn tin làm quen, rồi dụ dỗ nạn nhân (chưa đủ 16 tuổi) trên địa bàn thành phố Hà Giang để quan hệ tình cảm. Vụ việc đã được các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, P.Đ.H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua sự việc trên, khuyến cáo các bậc cha mẹ, phụ huynh quan tâm hơn nữa và có biện pháp quản lý, giáo dục, kiểm soát con em mình trong việc sử dụng, tham gia mạng xã hội để tránh tình trạng bị các đối tượng sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi xâm hại, gây ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự và nhân phẩm của trẻ em.

Công an Quảng Ninh bắt giữ tài xế lùi ôtô tốc độ cao bỏ trốn chốt nồng độ cồn khi truy đuổi đến Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến thông tin "Tài xế lùi xe tốc độ cao bỏ chạy như trong phim khi gặp "chốt" đo nồng độ cồn ở Quảng Ninh", lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã truy đuổi và tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17 giờ 15 ngày 11/11, Đội CSGT đường bộ số 1 đã bắt giữ được tài xế lùi xe bỏ chạy khỏi chốt kiểm tra nồng độ cồn khi chiếc xe này đang di chuyển trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân thì tài xế này tên là Vạn Đức Tr (trú tại phường Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh). Kết quả kiểm tra nhanh, tài xế này không có nồng độ cồn, ma túy…

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế điều khiển ô tô đi lùi để bỏ chạy, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh truy đuổi tới TP.Hải Phòng thì bắt được. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11/11, tại Km77+770 trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Yên Thanh, TP.Uông Bí (Quảng Ninh), Đội CSGT số 1 thực hiện nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Thời điểm trên, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế điều khiển ôtô BKS 14A-549.03 dừng xe để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế xe 14A-549.03 đã điều khiển xe lùi với tốc độ cao, lạng lách qua hàng loạt phương tiện đang lưu thông, sau đó bỏ trốn. Hành vi này gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác và lực lượng làm nhiệm vụ.

Tài xế lùi xe bỏ chạy với tốc độ cao khi gặp chốt đo nồng độ cồn ở Quảng Ninh đã bị lực lượng chức năng chặn bắt khi đang di chuyển trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Tại thời điểm trên, để đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã bố trí một xe tuần tra kiểm soát để truy tìm và dừng phương tiện. Song, phải đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác mới tạm giữ được tài xế, phương tiện nêu trên khi đang lưu thông tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Clip: Tài xế lùi xe tốc độ cao như trong "phim hành động" bỏ chạy khi gặp chốt đo nồng độ cồn ở Quảng Ninh được người dân ghi lại.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp điều tra, làm rõ hành vi để xử lý tài xế này theo quy định của pháp luật.

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh huy động hơn 1.200 tỷ đồng để trồng sâm Ngọc Linh bằng hình thức đa cấp

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, người địa phương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Phạm Mỹ Hạnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ảnh: CA Hà Nội

Theo nhà chức trách, nữ bị can này dùng thủ đoạn huy động vốn bằng hình thức đa cấp.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh quảng cáo công ty đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và Quảng Nam; kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền góp vốn, hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm.

Hạnh thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc và lãi cho người đã góp vốn trước.

Bước đầu, nhà chức trách làm rõ Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng. Số còn lại, Hạnh dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản.

Ngoài ra, còn một lượng tiền khác Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được mục đích.

Làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định công ty này không có dự án đầu tư nào.