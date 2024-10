TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lập 168 công ty "ma"; khởi tố kẻ sát hại bạn gái sau màn cầu hôn

Lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn, 2 người giúp sức bị công an truy tìm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ do đối tượng Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Công an TP.HCM triệt phá 1 đường dây mua bán hóa đơn trước đó. Ảnh minh họa.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Phi thành lập tổng cộng 168 công ty "ma" để thực hiện mua bán hóa đơn cho doanh nghiệp, các đơn vị khác nhau trên cả nước với chi phí dao động từ 1,8 đến 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Địa điểm Hoàng Phi tổ chức hoạt động tại căn hộ thuộc chung cư Happy One trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM).

Để hoạt động, Phi thuê nhiều người giúp sức trong việc soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa, lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT - PV) khống để bán cho khách hàng thông qua các Token của các công ty "ma" mà Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTTT khống cho khách hàng.

Ngoài ra, còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty "ma" theo yêu cầu của Hoàng Phi.

Công an xác định, các đối tượng tham gia giúp sức có Phan Tấn Trung (SN 1996, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Thị Anh (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung hãy liên hệ ĐTV Phạm Văn Hải (SĐT 0909.845.179) để làm rõ vụ án.

Trong thời hạn 30 ngày, các đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố nam thanh niên sát hại bạn gái sau màn cầu hôn

Chiều 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh (27 tuổi), trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về tội "Giết người".

Minh là đối tượng đã ra tay sát hại chị Y.H (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.



Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 10h ngày 16/10, tại phòng số 6, nhà nghỉ T.B (đường Nguyễn Viết Xuân, TP.Đà Năng), do mâu thuẫn tình cảm, Phan Văn Minh (mới từ tỉnh Kon Tum xuống Đà Nẵng vào ngày 14/10/2024) đã dùng 2 con dao đâm nhiều lần vào người chị Y.H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Phan Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi thực hiện tội phạm, Minh điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng sau đó đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành.



Sau gần 4 giờ tiếp nhận thông tin và tiến hành các hoạt động điều tra, truy tìm thủ phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan bắt giữ, đưa Phan Văn Minh đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Màn cầu hôn gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: MXH

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh màn cầu hôn của một cặp đôi ở Đà Nẵng. Sự việc khiến nhiều người bất ngờ khi có thông tin sau màn cầu hôn, chàng trai đã ra tay sát hại bạn gái, bạn bè của cô gái cũng lên tiếng xác nhận vụ việc.

Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 11 bị nhóm thanh niên chuốc rượu, hãm hiếp

Liên quan tới thông tin nhóm thanh niên nghi rủ nữ sinh lớp 11 đi nhậu rồi hãm hiếp xảy ra ở huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), nhà trường nơi nữ sinh theo học đã có báo cáo về sự việc.

Theo đó, nữ sinh Đ.T.T.H đang học lớp 11A2, Trường THCS&THPT Hóa Tiến (nằm trên địa bàn xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).



Báo cáo của nhà trường nêu: Ngày 14/10, trường nhận được tin em Đ.T.T.H. gặp tai nạn giao thông sau khi cùng bạn về chơi tại xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vào tối hôm trước (13/10).

Sau khi cùng nhóm bạn giao lưu, H. về nhà bằng xe máy và tự gây tai nạn giao thông trên địa bàn xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vào lúc tối muộn. Sau đó, H. được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau cuộc nhậu, nữ sinh ở huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) bị xâm hại tập thể. Ảnh minh họa

Đến sáng 18/10, nhà trường nhận được thông tin trước khi bị tai nạn, em H. bị nhóm bạn xâm hại sau khi ăn nhậu tại xã Trung Hóa.

H. bị nhóm nam thanh niên này đưa vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn và liên tiếp thực hiện các hành vi đồi bại.

Sau khi bị xâm hại, H. tỉnh dậy và hoảng loạn chạy về nhà thì không may gặp tai nạn.

Nhà trường đã liên lạc với gia đình để nắm tình hình của học sinh và gia đình khẳng định có sự việc em H. bị xâm hại tình dục sau cuộc nhậu với nhóm bạn.

Được biết, có ít nhất 2 nam thanh niên liên quan đến vụ việc đã được cơ quan chức năng triệu tập, điều tra liên quan đến sự việc trên.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đang tiến hành xác minh tin báo của người dân về việc một nữ sinh trên địa bàn có dấu hiệu bị xâm hại, hiếp dâm tập thể.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Lật xe bán tải, 3 người tử vong, 2 người bị thương

Rạng sáng 18/10, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông khi một xe bán tải lật ngửa dưới suối, làm 3 người tử vong và 2 người bị thương. Cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người bị nạn và đang điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng lật xe bán tải khiến 5 người thương vong xảy ra rạng sáng 18/10 tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe bán tải khiến 5 người thương vong.

Qua tra cứu thông tin phương tiện cho thấy, xe bán tải BKS 74C-109.16 nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2022, có niên hạn sử dụng đến hết năm 2047.

Kiểm định gần nhất của chiếc xe bán tải bị lật là ngày 27/5/2024 và lần kiểm định tiếp theo là 26/5/2025.

Danh tính ba nạn nhân tử vong gồm: Võ Ngọc Hà (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị), Đặng Nguyên (SN 1993, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Hồng Quân (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Nông). 3 nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Hai nạn nhân bị thương gồm, Trần Văn Quang (SN 1984, trú tại tỉnh Đắk Nông) và Đào Văn Thịnh (SN 1995, trú tại tỉnh Lâm Đồng), đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 18/10, người dân phát hiện xe bán tải 74C-109.16 bị lật nằm dưới suối tại cầu Nam Bình trên tuyến đường liên xã ĐH27, thuộc thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Tại hiện trường chiếc xe bị lật ngửa dưới suối, một nửa bị ngập trong nước. Việc mở cửa xe rất khó khăn do xe lật nằm giữa lòng suối hẹp, chảy xiết, nhiều cây cối hai bên. Đây là khu vực khá vắng người. Các cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày.

Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện. Còn chủ phương tiện được xác định là anh Võ Ngọc Hà, là một trong 3 nạn nhân tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Đắk Song đã đến hiện trường, thăm hỏi, hỗ trợ và động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe bán tải trên.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội lưu hành tiền giả

Trưa 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra vừa bắt thành công đối tượng Lê Chí Linh (27 tuổi, ngụ ấp 7, xã Bình Xuân, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đang bị truy nã về tội "Lưu hành tiền giả".

Đối tượng truy nã Lê Chí Linh (27 tuổi, ngụ ấp 7, xã Bình Xuân, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: CACC

Tháng 12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Long An quyết định khởi tố bị can đối với Lê Chí Linh về tội "Lưu hành tiền giả".

Quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an quyết định truy nã.

Lẩn trốn thời gian dài ở nhiều nơi, sau đó đối tượng Linh tìm về địa chỉ nhà thuê của mẹ ruột và em gái ở ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An hòng tránh truy bắt của lực lượng chức năng.

Nhiều năm, đối tượng Linh không đi làm bên ngoài, chỉ ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người cùng địa phương nên không ai phát hiện đối tượng này đang sinh sống nơi đây.