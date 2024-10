TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án giết bạn gái sau màn cầu hôn; thi thể 2 nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử

Nghi án sát hại bạn gái sau màn cầu hôn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Màn cầu hôn gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: MXH

Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là P.V.M (27 tuổi, trú thôn 2, Kon Lập, Kon Rẫy, Kon Tum).

Ngày 14/10, M. đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.B (khu vực trước Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Sau đó, M. đi ra ngoài. Khoảng 23 giờ ngày 15/10, M. quay lại phòng cùng với chị Y. H. (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, Kon Tum).

Đến 11 giờ ngày 16/10, M. rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, chủ nhà nghỉ thấy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm ra phòng. Lúc này, chủ nhà nghỉ tá hỏa phát hiện chị H. đã tử vong nên báo công an.

Sau khi gây án, M. rời khỏi hiện trường và hiện đang ở trụ sở Công an xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh màn cầu hôn của một cặp đôi ở Đà Nẵng. Sự việc khiến nhiều người bất ngờ khi có thông tin sau màn cầu hôn, chàng trai đã ra tay sát hại bạn gái, bạn bè của cô gái cũng lên tiếng xác nhận vụ việc.

Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử ở Hòa Bình

Chiều 17/10, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Việt - Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Chi Nê (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc 2 nữ sinh nghi nhảy xuống sông Bôi và bị đuối nước.

Theo Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Chi Nê, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 2h ngày 17/10. Đến khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện Lạc Thủy và thị trấn đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh tại chân cầu thị trấn Chi Nê. Sau đó, đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tìm kiếm 2 nữ sinh. Ảnh: Người dân cung cấp.

2 nạn nhân được xác định là cháu N.H.D và P.T.T, cùng sinh năm 2011, trú tại thị trấn Chi Nê. 2 cháu là học sinh lớp 8A3, Trường THCS thị trấn Chi Nê.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Chi Nê, vào khoảng 1h50 ngày 17/10, một nhóm thiếu niên nhìn thấy 2 bóng người đi trên cầu cứng thị trấn Chi Nê đi xã Khoan Dụ. Khoảng 10 phút sau, khu vực này phát ra tiếng "ùm", mặt sông có gợn sóng.

Nghi có người tự tử, một nhóm thiếu niên đã đến hiện trường thì phát hiện 2 đôi dép, 1 khẩu trang và một thùng carton, ghi địa chỉ nhận hàng là bà N.T.S (bà ngoại cháu D, địa chỉ khu 9, thị trấn Chi Nê). Ngay sau đó, nhóm thiếu niên này đã đến địa chỉ trên để báo sự việc.

Cùng thời điểm trên, bà S cũng không tìm thấy cháu D ở phòng ngủ, kiểm tra phòng phát hiện một lá thư, có nội dung liên quan đến việc cháu gái bà đi tự tử.

Làm việc với cơ quan chức năng, người nhà của nhà hai cháu D và T cung cấp, hai cháu không có bất kỳ mâu thuẫn gì trong quá trình sinh sống tại gia đình và không có biểu hiện bất thường gì khác.

Chi tiết mức án tuyên các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Chiều 17/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 và các đơn vị liên quan.

Nhóm bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Rửa tiền

- Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): Chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển trải phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung: Chung thân.

- Bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 11 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tải sản; 2 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung: 16 năm tù.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: X.H.

- Bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen): 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 5 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung: 15 năm tù.

- Bị cáo Trương Khánh Hoàng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 8 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung: 23 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyến trái phép tiền tệ qua biên giới

- Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc ngân hàng SCB): 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 5 năm tù về tội Vận chuyển chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung: 17 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Square Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Windsor): 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Vận chuyển chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung: 12 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (nguyên Tổng Giám đốc SCB): 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Vận chuyển chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung: 9 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: X.H.

- Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB): 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Vận chuyển chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung: 10 năm tù.

- Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng SCB): 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 7 năm tù về tội Vận chuyển chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung: 14 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor): 5 năm tù.

- Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10 năm tù.

- Bị cáo Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land): 7 năm tù.

- Bị cáo Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn): 5 năm tù.

- Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 5 năm tù.

Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: X.H.

- Bị cáo Trương Thị Kim Lài (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông): 4 năm tù.

- Bị cáo Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 5 năm 6 tháng tù.

- Bị cáo Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World): 5 năm tù.

- Bị cáo Trần Thị Thúy Ái (Kiểm sát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù.

- Bị cáo Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula): 5 năm tù.

- Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (cựu phó Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm tù.

- Bị cáo Phan Chí Luân (Nhân viên văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 5 năm tù.

- Bị cáo Trần Văn Tuấn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra): 5 năm tù.

- Bị cáo Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP HCM (Setra): 3 năm tù.

- Bị cáo Trần Đình Hưng (cựu Phó giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận): 5 năm tù.

- Bị cáo Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận): 3 năm tù.

- Bị cáo Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World): 6 năm tù.

- Bị cáo Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Sunny World): 3 năm tù.

- Bị cáo Lý Quốc Trung (Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C): 3 năm tù.

- Bị cáo Phạm Hoa Đăng (Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C): 2 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Rửa tiền

- Bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square): 2 năm tù.

Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: X.H.

- Bị cáo Bùi Văn Dũng (Lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù.

- Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (Thư ký bà Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù.

- Bị cáo Trần Xuân Phượng (Thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

- Bị cáo Tô Thị Anh Đào (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.

Nữ công nhân bị chồng cũ đâm tử vong

Ngày 17/10, lãnh đạo UBND xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị T.T.N (SN 1983, trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu). Chị N là công nhân làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn xã Diễn Trường.



Xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Google Map

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 19h30' ngày 16/10, chị N tan ca và đi về nhà. Khi chị N ra đến quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Trường thì bị một người đàn ông cầm dao đâm tử vong. Người đâm chị N là chồng cũ.

Được biết, chị N lấy chồng ở Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, đã có 2 người con. Sau đó, hai vợ chồng ly hôn.

Sau khi đâm vợ cũ, người đàn ông bắt xe đi vào hướng TP.Vinh (Nghệ An) nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Khởi tố thầy giáo phụ trách đội dâm ô học sinh lớp 6

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Lương (SN 1993, ngụ phường Tân Bình, TP.Dĩ An) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Lương là giáo viên phụ trách công tác đội của Trường THCS Võ Trường Toản trên địa bàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An.

Văn Đình Lương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bình Dương.

Trong quá trình làm việc, Lương đã nhiều lần có hành vi dâm ô đối với một nữ sinh (SN 2012) của trường và bị gia đình của bị hại tố cáo đến cơ quan chức năng.



Làm việc với cơ quan chức năng, Lương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó một tài khoản đã đăng tải trên mạng xã hội với những lời lẽ rất bức xúc như: "Xin phép mọi người, tôi muốn tố giác giáo viên của... về hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên.

Các hành vi đồi bại của người giáo viên này phải được đưa ra trước ánh sáng. Tôi quá bức xúc khi vụ việc này bị ém lại, gây nên nỗi đau không thể xoá nhòa cho các em học sinh.

Nếu như vụ việc này bị ém xuống, tôi không mong chỉ vì vợ thầy làm trong Viện Kiểm sát mà lại dung túng cho con người bại hoại như thầy!".

Dưới bài viết, đã có hàng trăm lượt bình luận chia sẻ trở thành một chủ đề nóng, gây xôn xao mạng xã hội. Phần lớn đều bày tỏ sự bức xúc trước vụ việc, thậm chí, có nhiều tài khoản cho rằng sự việc này đã xảy ra từ rất lâu trước đó.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Dĩ An đã tạm giữ đối tượng Văn Đình Lương để điều tra, làm rõ.