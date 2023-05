TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cầm dao đe dọa hòng cưỡng hiếp; xét xử vụ Alibaba

Cầm dao đe dọa hòng cưỡng hiếp

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Phan Văn Cường chính là đối tượng đã dùng dao uy hiếp, đòi hiếp dâm nữ chủ shop thời trang ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong đêm 5/5.

Công an huyện Bình Xuyên khởi tố kẻ cầm dao uy hiếp, đòi cưỡng hiếp nữ chủ quán thời trang. Ảnh: L.T

Cũng theo lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long, Phan Văn Cương chưa lập gia đình, không có nghề nghiệp ổn định, đua đòi, nhiều lần gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long cũng bác bỏ thông tin Cương và nữ chủ shop thời trang từng có quan hệ yêu đương.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), Phan Văn Cương điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên hướng về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

Đến khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, Phan Văn Cương đi qua một cửa hàng thời trang ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ shop thời trang đang thử đồ, Phan Văn Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm. Khi xông vào trong cửa hàng, Cương đã dùng dao đe dọa chị H phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H đã giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Thấy vậy, Phan Văn Cương bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng nay (8/5), Nguyễn Thái Luyện chủ mưu trong vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba hầu tòa. Vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai vắng mặt vì đang mang thai, suy nhược cơ thể phải nằm viện.

Nguyễn Thái Luyện (hàng đầu, bên phải) cùng các đồng phạm hầu tòa phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 8/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Theo thông báo của HĐXX, vợ của chủ mưu vụ án Nguyễn Thái Luyện - Võ Thị Thanh Mai ngày 5/5 đã có thông báo xin hoãn phiên tòa lý do đang mang thai, cơ thể suy nhược, đang nằm viện.

Lúc hơn 8h, các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. An ninh của phiên tòa từ trong ra ngoài được thắt chặt.

Vợ của Nguyễn Thái Luyện - Võ Thị Thanh Mai vắng mặt trong phiên tòa này với lý do sức khỏe. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, hôm 27/3, phiên phúc thẩm được mở lại nhưng bị hoãn do nhiều bị cáo không có luật sư bảo vệ sẽ dẫn đến bất lợi. Vụ án này được xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của các bị cáo, khoảng 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, với hình thức phân lô, bán nền, vẽ ra các dự án "ma", Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa gần 5.000 người với số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rồi tự vẽ ra 58 dự án "ma" và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.

Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Khi đến hạn, hầu hết khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, trong khi đó, Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Đây là vụ án lừa đảo "khủng" tại Việt Nam và cũng là có số lượng hồ sơ rất lớn, lên đến khoảng 1 triệu bút lục; cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang. Đồng thời, có gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó có 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trưa 8/5, nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, ông T.Đ.H (SN 1965), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) vừa tử vong tại trụ sở cơ quan này.



Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án ở Đắk Lắk tử vong tại cơ quan. Ảnh: N.G

Theo nguồn tin, ông H. chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì lý do gì đó đã xin nghỉ việc. Nguyện vọng của ông H. đã được cơ quan cấp trên ra quyết định đồng ý. Sau khi nghỉ lễ, khi chưa kịp làm công tác bàn giao công việc tại cơ quan thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Theo nguồn tin, mấy ngày nay, tâm lý của ông H. cũng không ổn định. Tối 7/5, vị này đi nhậu và về trụ sở cơ quan. Khoảng 21h cùng ngày, mọi người phát hiện ông H tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà để xe.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân.

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Huyền Thanh, cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai (Hà Nội) và Lê Thị Hiệp, cựu kế toán đơn vị này cùng về tội "Tham ô tài sản", với khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 7/2016, nữ Giám đốc Thanh nói cần tiền để phục vụ "các hoạt động nhiệm vụ chính trị của huyện" và yêu cầu Hiệp soạn tờ trình đề nghị tổ chức học tập kinh nghiệm giải phóng mặt bằng tại TP.Lào Cai. Bà Lê Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai duyệt đồng ý việc này.

Nguyễn Thị Huyền Thanh sau đó không tổ chức cho 44 cán bộ đi tập huấn như được duyệt mà cùng chồng và một số người khác đi nghỉ tại Lào Cai, cáo trạng nêu.

Tại đây, Thanh nhờ ông Ngô Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Lào Cai ký, đóng dấu xác nhận nơi đến học tập kinh nghiệm cho mình.

Để hợp thức chứng từ thanh toán tiền chuyến đi Lào Cai trên, Thanh chỉ đạo Lê Thị Hiệp mua hóa đơn GTGT khống đầu vào, trị giá hơn 83 triệu đồng. Sau khi trừ phí mua bán, Hiệp còn giữ 77 triệu đồng và đã nộp cho nữ Giám đốc trung tâm, có sự chứng kiến của một thủ quỹ.

Khi giao nhận, Nguyễn Thị Huyền Thanh nói: "Sẽ sử dụng số tiền trên để phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện". Tuy nhiên đến nay, bị can này không có tài liệu chứng minh và cũng không có thông tin nào thể hiện số tiền được "chi cho huyện".

Cơ quan tố tụng cáo buộc, hành vi trên của Thanh và Hiệp là tham ô tài sản, gây thiệt hại 83 triệu đồng. Hiện tại, bà Thanh đã giao nộp số tiền này còn Hiệp được xác định không hưởng lợi.

Trong vụ án, ông Ngô Ngọc Hà – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Lào Cai cho hay đơn vị không tổ chức tập huấn chung với huyện Thanh Oai. Việc ông Hà ký xác nhận nơi đến, giúp bị can Thanh tham ô vì chồng nữ Giám đốc này đến gặp, nhờ nên đồng ý.

