Nam thanh niên sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/6, Công an huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.



Nhà chức trách cho biết, Nguyễn Văn Th. (SN 1990) và chị Vũ Hoàng Nhật T. (SN 2004) có quan hệ tình cảm.

Nam thanh niên sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Quá trình yêu nhau, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Th. nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Rạng sáng 27/6, 2 người hẹn nhau tại nhà nghỉ Bình An ở xã Ngọc Hồi. Tại đây, Th. dùng dao đâm chị T. rồi cũng dùng dao để tự sát.

Nghe tiếng hét, chủ nhà nghỉ trên cùng nhân viên lên kiểm tra phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng.

Chị T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sức khỏe của Th. đã hồi phục.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng trốn lệnh truy nã

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Hà Duy Phương (SN 1981, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa). Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đối tượng Hà Duy Phương và CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Hà Duy Phương là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ. Do nghiện game và nợ nần nên trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019, Hà Duy Phương đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của chính ngân hàng nơi Phương làm việc rồi bỏ trốn.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 18/3/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương.

Sau khi có thông tin về một công dân mang CMND tên là Nguyễn Hải Tùng (SN 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đang xin tạm trú tại một nhà dân ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có khuôn mặt và hình thể giống Hà Duy Phương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã cử một tổ công tác do trung tá Hà Đình Nam làm tổ trưởng trực tiếp vào Khánh Hòa để xác minh, phối hợp truy bắt đối tượng.

Tại thành phố Cam Ranh, sau khi xác định chính xác đối tượng mang CMND tên là Nguyễn Hải Tùng chính là Hà Duy Phương, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt gọn đối tượng và di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Hà Duy Phương khai nhận sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ, Phương đã lên mạng xã hội đặt mua một CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng (SN 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Được bạn gái trên ứng dụng hẹn hò rủ đi ăn trên phố Tạ Hiện, nam thanh niên “ngậm ngùi” trả hóa đơn “trên trời”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/6, chỉ huy Công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tham mưu, phối hợp với UBND phường xác minh, xử lý một quán ăn trên phố Tạ Hiện có dấu hiệu "chặt chém" khách.

Trao đổi với Dân Việt, anh T. (30 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh quen một bạn nữ qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội. Sau vài ngày nói chuyện, cô gái rủ anh đến nhậu tại quán ăn nói trên trên phố Tạ Hiện.

"Mình đến thì bạn nữ này đã ngồi ở quán. Sau đó, bạn này gọi đồ rồi ngồi ăn được một lúc thì lấy lý do ra ngoài gửi đồ cho bạn rồi biến mất", anh T kể.

Bill thanh toán của 2 nam thanh niên được "bạn gái" rủ đi ăn trên phố Tạ Hiện.

Nam thanh niên sau đó phải thanh toán hóa đơn hơn 3 triệu đồng. "Một con hàu nướng có giá 60 nghìn đồng, hai con cua hấp giá 1,1 triệu đồng, một con gà ủ muối giá 500 nghìn đồng. Tổng hóa đơn hết hơn 3.1 triệu đồng. Mình phải gọi người nhà chuyển tiền để trả quán", anh nói.

Anh T chia sẻ thêm, sau bữa ăn "cắt cổ", "bạn gái" anh quen thay đổi nick, anh không thể liên hệ lại.

Cũng tại quán ăn nói trên, anh Tr. (26 tuổi, cũng ở Hoàng Mai) đã gặp trường hợp tương tự. Anh cho hay, qua mạng xã hội có làm quen một bạn nữ, tự nhận tên Linh và được rủ tới quán ăn này.

Ngồi ăn được khoảng 30 phút, bạn gái tên Linh lấy lý do ra gặp người quen rồi rời đi. Anh chờ một lát, gọi lại thì được thông báo "Linh đang đi uống nước" ở nơi khác. Anh Tr. liền thanh toán cho quán ăn và cũng "té ngửa" với tổng hóa đơn hơn 3,3 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc nghi có yếu tố "chặt chém" khách, chỉ huy Công an phường Hàng Buồm cho biết, ngay trong sáng 29/6 đã chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh vụ việc. Vị này cho biết thêm, sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Dùng điện bẫy chuột làm chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Xuân Thịnh (SN 1948) ở thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn để điều tra về hành vi "Giết người".



Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 24/6, anh N.V.L (SN 1991) và anh N.V.Y (SN 1993) là 2 anh em ruột, đều ở thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đi đánh cá bằng kích điện ngoài cánh đồng của thôn.

Trong lúc đi đánh cá, anh L. và anh Y. đã vướng vào dây thép (loại có kích thước 1mm) được ông Đinh Xuân Thịnh ở cùng thôn giăng xung quanh ruộng lúa của gia đình để bẫy chuột.

Hậu quả, anh L. bị điện giật tử vong, anh Y. bị điện giật gây bỏng cấp độ 2 ở bàn tay phải, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nơi ruộng lúa của nghi phạm Đinh Xuân Thịnh giăng điện để bẫy chuột.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để ngăn chuột vào phá hoại lúa, ông Đinh Xuân Thịnh ở thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã dùng dây thép để giăng xung quanh khu vực bờ ruộng và cắm điện 220V vào 2 dây thép.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Xuân Thịnh để điều tra về hành vi giết người.

2 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại Đà Lạt

Sáng 29/6, nguồn tin của Dân Việt cho biết, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xác định được danh tính 2 nạn nhân trong vụ sạt lở bờ taluy tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP.Đà Lạt.

Cụ thể, 2 người bị vùi lấp dưới lớp đất đá là bà Nguyễn Thị Hồng V. (sinh năm 1978) và ông Phạm K. (sinh năm 1976), cùng thường trú tại Hoà Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Hai nạn nhân đều là công nhân ngủ lại để trông coi công trình đang xây dựng bên dưới bờ taluy.

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân trong vụ sạt bờ taluy nghiêm trọng tại TP.Đà Lạt và đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Văn Long

Theo cơ quan chức năng, vụ sạt lở bờ taluy xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 29/3 tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10 (TP.Đà Lạt). Theo đó, mưa lớn đã gây sập 1 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị nghiêng, 2 ngôi nhà bị vỡ tường và chôn vùi 2 người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, trong một ngôi nhà bị nghiêng có 2 người bị mắc kẹt, đến 4h30 cùng ngày đã được lực lượng chức năng tiến hành giải cứu ra ngoài an toàn. Còn 2 người khác trong vụ sạt lở là bà Nguyễn Thị Hồng V. và ông Phạm K. bị vùi lấp, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Các ngôi nhà còn lại tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở chưa có người sinh sống.

Nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị ảnh hưởng do vụ sạt lở đã được lực lượng cứu hộ đưa ra an toàn. Ảnh: Văn Long

Đến 9 giờ 50 sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân, tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, xác định vị trí người bị nạn để tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn theo quy định và tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ thiệt hại do vụ sạt lở trên gây ra.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm 2 nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Văn Long

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ vào để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, do bờ taluy cao, khối lượng đất, bê tông sạt xuống rất lớn nên đang gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lượng đất đá quá nhiều gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Văn Long