TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án cháu sát hại bà nội; lời khai nghi phạm vợ và con gái vụ giết chồng

Nghi án cháu học cấp 3 sát hại bà nội ở Hưng Yên rồi bỏ thi thể xuống ao, phóng hỏa đốt nhà

Ngày 19/3, Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Nghi phạm được xác định là cháu ruột của nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Minh, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của một cụ bà 73 tuổi bốc cháy. Hàng xóm cố gắng liên lạc với nạn nhân nhưng không nhận được hồi âm. Khi ngọn lửa được dập tắt, người dân tìm thấy thi thể cụ bà dưới ao trong khuôn viên nhà.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh và cảnh sát địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định nghi phạm là cháu trai nội của nạn nhân, hiện đang là học sinh lớp 10. Theo lãnh đạo xã Bình Minh, nam sinh này nghiện game và có mâu thuẫn với bà nội vào tối hôm trước. Cơ quan chức năng nhận định, nghi phạm có thể đã dùng hung khí sát hại bà rồi phóng hỏa căn nhà.

"Cảnh sát đã bắt được thanh niên này tại một quán game trên địa bàn xã và đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc, đồng thời xác định liệu có đồng phạm hay không", lãnh đạo xã Bình Minh cho biết.

Được biết, trong căn nhà chỉ có hai bà cháu sinh sống, bố của nghi phạm hiện đang làm việc tại Nhật Bản.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời khai của người vợ và con gái - nghi phạm sát hại chồng tại nhà ở Thanh Hóa

Vụ việc chấn động xảy ra tại thôn Viên Khê 2 (xã Đông Khê (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khi ông L.A.T. (43 tuổi) tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu. Cơ quan công an đã lấy lời khai của nghi phạm là vợ nạn nhân – bà Nguyễn Thị Gái (39 tuổi) và con gái ruột L.N.H.T. (16 tuổi).

Theo người dân địa phương, gia đình ông T. thuộc diện kinh tế ổn định nhờ kinh doanh dược phẩm. Hai vợ chồng sống cùng con gái trong ngôi nhà khang trang, hiếm khi xảy ra xích mích công khai. "Trước đây, họ luôn hòa thuận. Vụ việc khiến cả xóm sốc vì không ai ngờ bạo lực âm ỉ tồn tại sau cánh cửa im lặng", một hàng xóm chia sẻ.

Nghi phạm Nguyễn Thị Gái, tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, bà Gái khai nhận thường xuyên bị chồng bạo hành do ghen tuông vô cớ. Sáng 17/3, sau khi bị ông T. đánh đập, bà đã dùng quả tạ tấn công chồng trong lúc tự vệ. Trong khi đó, con gái L.N.H.T. thừa nhận đã "hỗ trợ" mẹ bằng cách trùm chăn lên mặt bố để ngăn cản, vô tình khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 16/3, Công an xã Đông Khê phát hiện ông T. chết tại nhà với nhiều vết thương bất thường ở đầu. Nghi vấn người phạm tội là trong gia đình được đặt ra khi các dấu vết cho thấy xung đột dữ dội. Chỉ sau 24 giờ, cơ quan chức năng xác định hai mẹ con bà Gái là nghi phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ án đang được điều tra theo hướng giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ. Dù động cơ xuất phát từ bạo lực gia đình kéo dài, hành vi của hai người vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng nạn nhân không dám lên tiếng trước tình trạng báo lực. Bà Gái chịu đựng hành hung nhiều năm mà không tố cáo. Chính quyền địa phương cho biết, trước đây chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào về bạo lực từ gia đình này.

Hiện, hai mẹ con bà Gái đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt khẩn cấp kẻ quậy phá đám cưới, chém người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Tuân (36 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Con dao tang vật được lực lượng công an thu giữ. Nguồn: Báo Bình Thuận

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 15/3, VKT (20 tuổi, ngụ xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đi dự tiệc cưới tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. Tại đây, T gặp nhóm thanh niên ngồi gần bàn và cho rằng nhóm này khinh thường mình nên bỏ về.

Trên đường về, T gặp Phạm Hoàng Tuân và kể lại sự việc bị một số người tại đám cưới coi thường. Lập tức, Tuân dùng xe máy chở T quay lại đám cưới gặp những người trên để nói chuyện. Tại đây Tuân, T có hành vi quậy phá đám cưới và gây gổ với nhóm thanh niên trên nhưng được nhiều người trong đám cưới can ngăn nên Tuân chở T về.

Sau đó, Tuân lấy 1 con dao từ nhà đi ra cầu Lương Bình, thị trấn Lương Sơn với mục đích chặn đường nhóm thanh niên trên. Tuân đã dùng hung khí tấn công anh N.M.V khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hiện nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Lương Sơn đã mời Tuân về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Tuân đã dùng tay đập vỡ bảng hiệu của Công an thị trấn Lương Sơn.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi của Phạm Hoàng Tuân có dấu hiệu của tội phạm cố ý gây thương tích. Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.

Cháu vác rựa chém chú trọng thương vì không đòi được 200 nghìn đồng tiền góp ăn nhậu

Ngày 19/3, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Sang (SN 1969, trú tại thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, quận Thuận Hóa, TP.Huế) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 30/4/2024, Trần Sang cùng ông Trần Ngọc Tám (SN 1963, chú ruột của Sang) và Lê Viết Lương (SN 1992, cùng trú tại thôn Mậu Tài) đến chân cầu Thảo Long (thuộc phường Hương Phong, quận Thuận Hóa) để ăn nhậu.

Trần Sang bị TAND TP.Huế xét xử về tội Giết người. Ảnh: Ngọc Sáng.

Trong lúc ăn nhậu, Sang đưa cho ông Tám số tiền 200 nghìn đồng để góp trả tiền nhậu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Sang và ông Tám xảy ra mâu thuẫn. Sang muốn lấy lại số tiền 200 nghìn đồng đã góp nhưng ông Tám nói đã trả tiền ăn nhậu hết nên không còn tiền để trả lại.

Sau một lúc cãi nhau, Sang lấy ly ném về phía ông Tám nhưng không trúng. Thấy vậy, Lương vào can ngăn và đưa Sang về nhà. Sau đó Sang tiếp tục mua rượu, bia uống một mình tại nhà cho đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì đi ngủ.

Khoảng 3h ngày 1/5/2024, Sang thức dậy và nhớ lại việc ông Tám không trả tiền cho mình. Sang nên lấy cây rựa để dưới gầm giường đi bộ đến nhà ông Tám với ý định nếu ông Tám không trả tiền thì sẽ chém ông Tám.

TAND TP.Huế tuyên phạt bị cáo Trần Sang 7 năm tù về tội danh Giết người. Ảnh: Ngọc Sáng.

Sang đi vào cửa chính và thấy ông Tám đang nằm ngủ ở giữa nền nhà. Sang đi đến dưới chân ông Tám và nói: "Chú Tám dậy trả tiền cho con". Ông Tám ngồi dậy và nói: "Tau hai trăm, mi hai trăm chơ có tiền mô nữa mà trả".

Sang tức giận, không nói gì thêm, cầm rựa chém hai nhát vào người ông Tám. Ông Tám được người thân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương ở vùng ngực, bụng trái, tay trái và vai trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57%.

HĐXX TAND TP.Huế tuyên phạt bị cáo Trần Sang 7 năm tù về tội danh Giết người.

Hẹn người phụ nữ tại nhà nghỉ, ông lão bị giật mất nhẫn vàng

Lực lượng chức năng tỉnh đang phối hợp với Công an phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều tra đối tượng Trần Thị Xuân (47 tuổi, ngụ phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Trần Thị Xuân tại cơ quan công an. Nguồn: Báo Bình Dương

Theo điều tra: Xuân hành nghề bán vé số dạo. Trưa 6/3, ông P.M.Q. (78 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) hẹn gặp Xuân để "tâm sự" tại một nhà nghỉ, thuộc phường Tương Bình Hiệp.

Tại nhà nghỉ, ông Q. đang đeo chiếc nhẫn kim loại màu vàng trên tay thì bất ngờ bị Xuân giật lấy, chiếm đoạt rồi bỏ chạy. Sau đó, ông Q. đến Công an phường Tương Bình Hiệp để trình báo sự việc.

Qua thời gian truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Thị Xuân đưa về trụ sở công an để làm việc. Khai thác nhanh, Trần Thị Xuân thừa nhận hành vi cướp giật tài sản, sau đó đem bán nhẫn vàng trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.