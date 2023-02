Nghi phạm giết người ra đầu thú vì không chịu nổi muỗi đốt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/2, đại diện Công an TX.Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, sau hơn 3 ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân (45 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa) đã đến công an đầu thú. Thân được xác định là nghi phạm chém chết người vào đêm 8/2.

Nguyễn Văn Thân sau khi ra đầu thú. Ảnh: CACC



Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Thân lẩn trốn trong một căn nhà hoang ở địa phương, chờ đến đêm tối mới lần mò đi kiếm thức ăn.

Do không chịu nổi muỗi đốt, đêm 11/2, Thân đã nhờ người thân liên lạc với công an để ra đầu thú. Hiện tại, đối tượng đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên.

Theo điều tra ban đầu, khuya 8/2, Thân gọi điện, nhắn tin đòi tiền Trương Công Thử (36 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa). Sau dó, ông Thử cùng hai người bạn đến nhà Thân và xảy ra cãi vã.

Thân đã lấy dao chém nhiều nhát làm ông Thử tử vong.

Cháu trai đâm bác ruột tử vong vì nghĩ bị "nhìn đểu"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ án mạng - cháu trai đâm bác ruột tử vong tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Trần Văn Cao tại cơ quan công an.

Theo đó, trưa 11/2, tại nhà anh Trần Văn Thông (SN 1994) ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có liên hoan với sự tham gia của Trần Văn Cao (SN 1999), Trần Văn Dũng (SN 1999), Trần Văn Nam (SN 1988) và Trần Văn Việt (SN 1987). Những người này đều là anh em con chú, con bác.



Trong lúc những người này uống rượu, ông Trần Văn Đức (SN 1968) là bố đẻ Việt, Nam (bác ruột Thông, Cao, Dũng) đi qua nhìn vào nhà Thông nhưng không nói gì mà đi về nhà. Do có mâu thuẫn từ trước, Cao nghĩ ông Đức "nhìn đểu" mình.

Khi uống rượu xong, khoảng gần 14h Cao đi vào bếp lấy dao đến nhà ông Đức. Đến nơi, thấy ông Đức đang ngồi ở bàn uống nước, Cao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Đức gục tại chỗ, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ nghi can.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Một nhà báo ở Đà Nẵng bị đe dọa giết cả nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/2, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xác nhận đã nhận đơn trình báo của ông Hoàng Văn Quân (37 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) về việc anh này bị một người đàn ông đe dọa giết cả nhà.

Theo đó, anh Hoàng Văn Quân là nhà báo có bút danh Hoàng Quân đang công tác tại Chuyên đề Báo Công an TP.HCM. Vào lúc 15 giờ 49 phút tối hôm qua (11/2), khi anh đang ở nhà thì có số điện thoại 0917279..., giọng của một người đàn ông gọi đến số điện thoại của anh Quân.

Người đàn ông sau khi hỏi tên thì nhiều lần chửi tục tĩu, lớn tiếng đe dọa: “Tao giết cả nhà mày đó nghe Quân; tao đập chết mày như một con ch…; tao không đánh được mày thì tai nạn ô tô, xe máy với mày, mày sẽ tai nạn chết thôi, không mày thì con mày nhé”...

Trong đơn trình báo tại cơ quan công an, nhà báo Hoàng Quân cho hay, qua điện thoại, người đàn ông xưng là làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của bà T.T.H là một người liên quan trong bài viết “Vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng". Đây là bài anh viết theo đơn thư bạn đọc đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TP.HCM vào ngày 10/2/2023.

Nhà báo Hoàng Quân trình bày sự việc với cơ quan Công an Đà Nẵng sau khi bị một người đàn ông gọi điện dọa giết cả nhà. Ảnh: Lam Hàn

Trao đổi với PV Dân Việt, nhà báo Hoàng Quân cho hay: “Sau khi nghe cuộc điện thoại trên trong thời gian 7 phút 04 giây, bị người đàn ông liên tục chửi bới, dọa giết cả gia đình, gồm tôi cùng vợ và các con nhỏ thì tôi rất hoang mang, lo lắng. Vợ con tôi cũng hoảng loạn, lo lắng”.

Nhà báo Hoàng Quân khẳng định, bài viết của anh được thực hiện khách quan chỉ nêu lên sự việc trên hồ sơ, văn bản, tài liệu mà anh có được. Không hiểu vì sao đối tượng trên vẫn dọa giết dù anh đã rất từ tốn trình bày.

Hiện ngoài việc làm đơn gửi Công an phường Nại Hiên Đông, nhà báo Hoàng Quân cho biết đã có đơn trình báo và file ghi âm gửi lên Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thượng tá Phan Minh Mẫn – Trưởng Công an quận Sơn Trà và anh cũng trình báo sự việc với Ban biên tập để vào cuộc kịp thời bảo vệ gia đình anh trước những lời đe dọa nói trên.

Cảnh sát bắt nhóm đối tượng hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/2, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, khai thác cát trái phép và tàng trữ, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Đặng Hoàng Vũ (Vũ Tình, 52 tuổi, ngụ Tiền Giang) hiện sinh sống ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre); Nguyễn Văn Vui (Vui Bà Đằng, 38 tuổi), ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho; Phạm Thanh Hiền (Cu Đen, 29 tuổi), ngụ ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy; Trần Thanh Tuấn (Tuấn Bò, 45 tuổi), ngụ ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Minh Hùng (Mạnh, 23 tuổi), ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang).

Đặng Hoàng Vũ (52 tuổi, ngụ ở Tiền Giang, tạm trú tại tỉnh Bến Tre được xác định là đối tượng cầm đầu băng côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê 3 tỉnh giáp ranh, đang ký vào biên bản. Ảnh: CATG

Đây là nhóm côn đồ hoạt động liên tỉnh do đối tượng Hoàng Vũ cầm đầu và tổ chức các hoạt động thu tiền bảo kê ở Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Liên quan còn có 13 đối tượng tham gia hiện đang bị triệu tập phục vụ cho công tác điều tra.



Đặng Hoàng Vũ được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Khi test nhanh, có 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Theo lời khai ban đầu, Vũ và ông Nguyễn Kim Tiến (56 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang tranh chấp việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông. Vũ thuê Vui và Hiền đến tận nhà ông Tiến đòi tiền. Khi đi, Vũ hứa nếu đòi được 700.000.000 đồng từ ông Tiến sẽ trả tiền công mỗi đối tượng 50.000.000 đồng.

Để làm lộ phí, đối tượng Vũ chi 3.500.000 đồng cho đàn em đổ xăng và mua vào hộp nước sơn đem theo nhằm đe dọa.

Đối tượng Đặng Hoàng Vũ đang bị khám xét tại Bến Tre. Ảnh: CATG

Từ ngày 16/1, nhóm Vui, Hiền cùng một số tay em 5 lần đến nhà ông Tiến ném sơn, chất bẩn, xăng dầu, sau đó còn thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc ông Tiến đưa tiền. Vui yêu cầu ông Tiến chuyển cho đồng bọn 50.000.000 đồng, chúng sẽ không đe dọa để tiếp tục làm ăn.

Trước tình thế bị khống chế, ông Tiến chuyển 2 lần cho Vui 10.000.000 đồng. Từ chứng cứ cưỡng đoạt tài sản, trinh sát hình sự Tiền Giang phối hợp một số đơn vị chức năng bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây.

Khám xét nơi ở của đối tượng Vũ tại ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), công an thu giữ 18 dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 ổ tiếp đạn của súng Rulo, 2 quyển tập ghi chép việc vay nợ, 8 xe máy, 11 điện thoại di động...

Bước đầu, "đại ca" Vũ khai trực tiếp gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho các con nợ ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), 2 vụ cố ý gây thương tích ở tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Cảnh sát vào cuộc vụ tài xế ô tô Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt vào xe khác ở đường Vành đai 3

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/2, thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc tài xế ô tô Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt vào tài xế một xe khác ở đường Vành đai 3 trên cao.

Thanh niên rủ bạn phục kích đánh đồng nghiệp vì nghĩ bị nói xấu

Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, không rõ có mâu thuẫn gì mà tài xế chiếc xe ô tô Porsche đã chặn đầu 1 chiếc xe Hyundai Sonata đang di chuyển cùng chiều rồi lớn tiếng trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Mai Dịch đi Linh Đàm (TP.Hà Nội).

Clip được lan truyền thể hiện, người đàn ông áo tối màu đã chửi bới rồi nhổ nước bọt vào vị trí tài xế điều khiển xe Hyundai Sonata. Sự việc xảy ra đã khiến các phương tiện bị ùn tắc trên đường, di chuyển bị hạn chế.

Thông tin lan truyền cho rằng, tài xế xe ô tô Porsche đi vào làn khẩn cấp, khi đường tắc định vào làn xe trong nhưng tài xế xe ô tô Hyundai không cho vào nên đã xảy ra sự việc.

Đội Cảnh sát giao thông số 6 đang làm rõ các thông tin này.