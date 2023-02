Nữ sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh trường

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 11/2, Phòng GDĐT quận 7 (TP.HCM) đã có thông tin về vụ đánh nhau xảy ra giữa hai học sinh nữ khối lớp 8 vào chiều 8/2 tại khu vực nhà vệ sinh Trường THCS Nguyễn Thị Thập.

Nữ sinh bị bạn đánh trong nhà vệ sinh Trường THCS Nguyễn Thị Thập, quận 7. Ảnh cắt từ clip

Theo Phòng GDĐT quận 7, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do học sinh do có mâu thuẫn cá nhân. Một trong hai học sinh có mâu thuẫn đã nhờ một học sinh khác dùng điện thoại quay và gửi lại cho mình để đăng lên Facebook cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 9/2, nhà trường đã yêu cầu học sinh viết tường trình, đồng thời mời giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của các học sinh có liên quan để thông tin vụ việc và phối hợp xử lý theo quy định.

Phòng GDĐT quận 7 cũng đã đã nghiêm khắc rút kinh nghiệm lãnh đạo nhà trường trong công tác quản lý học sinh.

Đồng thời, chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường phải xử lý nghiêm tùy mức độ về trách nhiệm các cá nhân (ngoài các em học sinh vi phạm) và các bộ phận liên quan đến vụ việc gồm giáo viên chủ nhiệm, quản sinh.

Phòng GDĐT quận 7 đề nghị nhà trường có báo cáo toàn bộ kết quả xử lý giáo viên, nhân viên, học sinh.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 10/2, đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị bạn dùng tay túm tóc, tát, đánh liên tiếp vào đầu và quay vòng vòng trong nhà vệ sinh gây xôn xao dư luận.

Theo hình ảnh từ clip, nữ sinh bị bạn túm tóc, tát liên tiếp vào mặt rồi kéo quay vòng vòng trong nhà vệ sinh, quật ngã xuống rồi dùng chân đá vào mặt. Trong khi đó, nữ sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu những trận đòn và nhiều lời lăng mạ.

Nạn nhân trong vụ việc là em Đ.C.A. (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Thị Thập). Người đánh Đ.C.A. là L.N.T.U, một nữ sinh lớp 8 học cùng trường.

Nhóm thanh niên xô xát bên trong động Hương Tích ở Chùa Hương

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội) xác nhận vụ việc xảy ra vào giữa sáng nay (11/2), hiện tại Công an huyện Mỹ Đức đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên dùng gậy gộc, vụt nhau bên trong động Hương Tích (Chùa Hương). Ngay sau khi video được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan của đông đảo cộng đồng mạng.

Ảnh cắt từ video.

Vụ xô xát xảy ra trong khoảng 1 phút.

Liên quan đến nội dung video trên, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý (BQL) khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, Ban quản lý đã nắm được thông tin.

"Có mấy người va chạm. Do họ đi ngược chiều, sau đó được người dân nhắc nhở thì xảy ra xô xát, ngay sau đó vụ việc đã được ngăn chặn", ông Hiển thông tin.

Trong khi đó một lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức xác nhận vụ việc xảy ra vào giữa sáng nay (11/2), hiện tại Công an huyện Mỹ Đức đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 15 giờ ngày 10/2, Công an thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: Báo Bắc Giang

Nạn nhân được xác định là anh T.T.L (SN 2001), quê ở xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, nạn nhân đã thuê phòng của nhà nghỉ từ 18 giờ ngày 8/2. Cả ngày 9/2 và 10/2 không thấy anh L ra ngoài, chủ nhà nghỉ lấy chìa khóa sơ cua mở thì anh L đã chốt trong.

Thấy có điềm chẳng lành, chủ nhà nghỉ nhìn qua khe cửa sổ thấy anh L đã tử vong trong tư thế treo cổ cùng chiếc khăn tắm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Công an thị trấn Nếnh thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã cử cán bộ đến bảo vệ hiện trường; phối hợp với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân huyện lập biên bản vụ việc.

Cùng ngày, thi thể của anh L đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê tổ chức hậu sự, mai táng theo phong tục địa phương.

Một ngày bắt 2 đối tượng trốn truy nã ẩn trong nhà người tình và khi đi uống trà sữa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, các lực lượng chức năng nghiệp vụ, liên quan thuộc Công an tỉnh đã bắt được 2 đối tượng có lệnh truy nã và các đối tượng này đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tối 10/2, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã bắt được bị can có lệnh truy nã từ 2 năm trước là Tạ Hoàng Lâm khi đối tượng đang ở quán trà sữa.

Bị can Tạ Hoàng Lâm sau khi bị bắt ở thị xã La Gi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an thị xã La Gi, bị can Tạ Hoàng Lâm (SN 1994, ngụ La Gi, Bình Thuận) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2021 và bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án.

Đến tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi ra quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Lâm và ra quyết định truy nã bị can này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 10/2, Công an thị xã La Gi phát hiện Tạ Hoàng Lâm đang có mặt tại một quán trà sữa trên đường Nguyễn Trường Tộ thuộc phường Tân An, thị xã La Gi nên triển khai lệnh bắt. Do quá bất ngờ, nên đối tượng trốn lệnh truy nã đã tra tay vào còng số 8.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tạ Hoàng Lâm khai nhận, sau khi trộm cắp tài sản đã trốn qua nhiều địa phương rồi lên tỉnh Lâm Đồng cùng bạn mở quán cà phê. Sau Tết Quý Mão – 2023, Lâm về thăm nhà thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, sáng 10/2, Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận bắt đối tượng có lệnh truy nã là K' Văn Thắng, thường trú ở thôn 3, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Công an đã di lý K'Văn Thắng về Công an huyện Hàm Thuận Bắc để phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định những ngày gần đây, Thắng xuất hiện ở xã Đông Giang nên lên phương án bắt giữ.

Sáng 10/2, các trinh sát đã ập vào bắt K'Văn Thắng đang ở trong nhà của người tình ở xã Đông Giang. Ngay sau đó, công an đã di lý K'Văn Thắng về Công an huyện Hàm Thuận Bắc để phục vụ điều tra.

Theo quyết định truy nã và hồ sơ vụ án, Thắng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, liên quan đến vụ chém người xảy ra vào ngày 20/9/2022 tại thôn 2, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc.

Thời điểm này, ông Nguyễn Minh Thành đang ngồi nhậu với bà Bờ Đam Thị Điệp thì K' Văn Thắng (chồng hờ của bà Điệp) gọi cho bà Điệp.

Trong lúc K' Văn Thắng gọi nói chuyện với bà Điệp thì ông Thành có xen vào nói chuyện. Lời qua tiếng lại qua điện thoại, khoảng 20 phút sau, K' Văn Thắng cầm kiếm tự chế chạy đến chỗ nhậu và chém trúng tay của ông Thành.

Bị chém, ông Thành bỏ chạy, sau đó vấp té thì Thắng rượt theo và tiếp tục chém ông Thành 1 nhát vào chân. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả giám định thương tích của ông Nguyễn Minh Thành là 36%.

Cuối tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định truy nã đối với K' Văn Thắng.

Hai phụ nữ giao nộp 200 đồ chơi tình dục không nguồn gốc, xuất xứ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay thu giữ hàng trăm đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc của hai phụ nữ để xử lý theo quy định.

Số đồ chơi tình dục không nguồn gốc bị cảnh sát thu giữ.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện một số tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh quảng cáo bán các sản phẩm "đồ chơi tình dục" nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng sau đó xác định các chị Phí Thị M (SN 1987, ở Tân Yên, Bắc Giang) và Cao Thị H (SN 1996, ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có hoạt động kinh doanh mặt hàng "nhạy cảm" trên.

Cả 2 phụ nữ khai với công an, số hàng hoá đồ chơi tình dục được họ mua trôi nổi trên thị trường thông qua các trang mạng xã hội, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ để rồi tiếp tục bán lại cho các đầu mối khác kiếm lời.

Các chị M và H đã giao nộp gần 200 sản phẩm hàng hoá đồ chơi tình dục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp cho cơ quan chức năng.