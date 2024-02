TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người mẫu Ngọc Trinh lĩnh án; đi đòi tiền còn bị con nợ lừa thêm nửa tỷ đồng

Người mẫu Ngọc Trinh lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/2, TAND TP.HCM tổ chức xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi). Trong vụ án này, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh), bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng", theo điểm a khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Bị can Trần Xuân Đông bị VKSND TP.HCM truy tố với 2 tội "Gây rối trật tự công cộng", "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Phiên tòa bước vào phần tuyên án, HĐXX tuyên phạt Ngọc Trinh 1 năm tù treo với đánh giá hậu quả của hành vi phạm tội hạn chế, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Trần Xuân Đông (ngồi sau Ngọc Trinh) bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Ảnh: Chinh Hoàng

Đối với Trần Xuân Đông, HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Trước đó, nói lời sau cùng tại tòa, Ngọc Trinh bày tỏ ăn ăn hối hận, cho biết trong thâm tâm vẫn nghĩ mình phải làm theo quy định của pháp luật, nhưng chỉ vì phút bốc đồng đã phạm tội lúc nào không hay.

"Khi nhận ra sai trái thì đã quá muộn. Đây là bài học quá lớn đối với bị cáo - điều mà bị cáo chưa bao giờ nghĩ tới vì bất cứ lý do gì", Ngọc Trinh nói.

Ngọc Trinh bị HĐXX tại TAND TP.HCM tuyên phạt 1 năm tù treo. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt Ngọc Trinh mức án 6-9 tháng tù (thấp hơn rất nhiều so với khung hình phạt); bị cáo Đông 12 - 21 tháng tù về 2 tội danh.

VKSND TP.HCM cho rằng cần có mức án nghiêm khắc đối với Trần Thị Ngọc Trinh để răn đe. Tuy nhiên, các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự.

Đặc biệt, bị cáo Ngọc Trinh là người có nhiều đóng góp cho xã hội, có nhiều hoạt động từ thiện. Bị cáo Trần Xuân Đông có gia đình có công với cách mạng.

Ngọc Trinh tại TAND TP.HCM. Clip: Chinh Hoàng

Cụ thể, VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh mức án từ 6-9 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Bị cáo Trần Xuân Đông bị đề nghị mức án 12-21 tháng tù cho 2 tội danh "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Trước đó, khi được đại diện VKS hỏi, bị cáo Ngọc Trinh khai mình chỉ có bằng lái ô tô chứ chưa có bằng lái xe máy. Bị cáo Trính nói có xem một số clip trên mạng với các động tác khó nên thích thú, bộc phát, tự tin thái quá, tin mình làm được nên nhờ bị cáo Đông hướng dẫn dù được khuyến cáo rất nguy hiểm.

Bị cáo Ngọc Trinh còn khai mục đích đưa các clip lên mạng là do thói quen thường ngày và chỉ nhằm để giữ làm kỷ niệm.

Sau khi đăng tải các clip lên mạng xã hội được 3 ngày đã bị phản ứng và nhận ra việc làm sai trái của mình nên bị cáo Ngọc Trinh đã xóa clip.

Về mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và bị cáo Đông, bị cáo khai Đông là thầy dạy lái xe cho mình và có hợp đồng với giá 40 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe 150cc (bằng A2), nhưng từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, như thả 2 tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe...

Các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm của Trinh được chính cô biên tập và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội Tiktok "Ngoc Trinh" 5 video, và tính đến 10 giờ ngày 12/10/2023 đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận. Tài khoản Facebook "Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng)" thu hút 5.900 lượt tương tác; Fanpage Facebook "Ngọc Trinh" video lái xe phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương… Đến ngày 19/10/2023, Ngọc Trinh và Đông bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đi đòi tiền còn bị con nợ lừa thêm nửa tỷ đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 2/2, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức (31 tuổi trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Nguyễn Văn Đức tại cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh. (Ảnh CAHT). Nguồn: CAND

Trước đó, từ năm 2021 đến tháng 3/2022, Đức đã vay mượn tiền của nhiều người trong đó có chị N.T.T. Số tiền vay mượn, Đức nướng sạch vào chiếu bạc trên Internet.



Chị T. nhiều lần yêu cầu Đức trả tiền nợ nhưng Đức luôn thể hiện đang còn tài sản và hứa hẹn sẽ trả. Sau đó, lấy lý do “cần tiền làm thủ tục mua bán xe ô tô”, Đức tiếp tục hỏi mượn chị T. 500 triệu đồng. Số tiền này, Đức lại đem đánh bạc trên mạng và thua trắng.

Sau nhiều lần đòi lại tiền bất thành, biết mình bị Đức lừa, chị T. đã trình báo Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ phát hiện thi thể quấn trong chăn ở Bình Thuận: Nạn nhân là người nước ngoài

Sáng 2/2, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định thi thể nam giới quấn trong chăn ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) là người nước ngoài.

Nguồn tin cho cho biết, tại hiện trường thi thể nam giới được quấn trong túi ni lông đen và phía bên ngoài là chiếc chăn. Thi thể nam giới quấn trong chăn, trên đầu có vết thương, hai chân bị cột bằng chiếc áo mưa...

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

Lực lượng công an đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1/2, trong lúc đi rẫy, người dân bất ngờ phát hiện thi thể nam giới được quấn trong chăn nên trình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Phan Thiết đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường nằm trên thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp.

Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân cao khoảng 1.9 mét, khoảng 30 tuổi, ở trần, mặc quần đùi. Thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện từ 3 đến 5 ngày.

Vì sao Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị vụ bé gái 3 tuổi bị bố dượng, mẹ bạo hành tử vong?

Như Dân Việt đã thông tin: Mới đây VKSND Tối cao quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội về phần quyết định hình phạt với với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) về tội Giết người.

Theo bản án, bé Nguyễn Ngọc M.M là con của Lan Anh với người chồng đầu tiên. Sau khi ly hôn, bé Minh ở với bà ngoại. Năm 2018, Lan Anh kết hôn với Tuấn. Tháng 10/2019, Lan Anh và Tuấn thuê căn hộ ở phường Phương Liên, quận Đống Đa để sinh sống, mua ma tuý về cất giấu và sử dụng dần.

Ngày 5/3/2020, hai người đón bé Minh về sống chung, song thường xuyên đánh, phạt. Sáng 29/3/2020, cháu Minh đòi ăn bánh gạo trong bữa sáng, nên bị Tuấn phạt quỳ trong chậu nhựa đến khi xin lỗi mới được tha. Từ 8h ngày 29/3 đến đến 2h sáng hôm sau, Tuấn và Lan Anh sau khi sử dụng ma túy đã nhiều lần dùng cán chổi nhựa, kim loại, kim khâu đánh khắp người cháu M. Sau 2h sáng, cháu M mới được cho đi ngủ.

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.

Sáng 30/3/2020, Tuấn và Lan Anh tỉnh dậy thấy cháu M thân nhiệt cao bất thường, khó thở, người nóng nhưng chân tay lạnh. Khi thấy cháu Minh lịm dần, Tuấn và Lan Anh đưa cháu đi bệnh viện thì được xác định đã tử vong ngoại viện. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 19/11/2020, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội Giết người, 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là tử hình.

Nguyễn Thị Lan Anh bị tuyên phạt chung thân về tội Giết người, 18 tháng tù vê tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là tù chung thân.

Đến ngày 23/11/2020, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 14/12/2020, anh Trần Ngọc Sơn là đại diện người bị hại có đơn kháng cáo đề nghị giảm hình phạt cho các bị cáo. Do đơn kháng cáo của anh Sơn quá hạn luật định, Tòa án cấp phúc thẩm đã mở phiên họp xét kháng cáo quá hạn; tại quyết định số 04/2021/HSPT-QĐ ngày 2/2/2021, TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo quá hạn của anh Trần Ngọc Sơn.

Tuấn và Lan Anh tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại bản án hình sự phúc thẩm ngày 20/9/2022, TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Lan Anh và đại diện người bị hại, sửa bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, xử phạt Nguyễn Minh Tuấn tù chung thân về tội Giết người, 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là tù chung thân.

Nguyễn Thị Lan Anh xử phạt 20 năm tù về tội Giết người, 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 21 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, VKSND Tối cao xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm b, n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 40 (đối với Tuấn); Điều 39 (đối với Lan Anh); Điều 55; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình, Nguyễn Thị Lan Anh tù chung thân đều về tội "Giết người" là có căn cứ, đúng pháp luật, tương xứng với tính chất hành vi giết người mang tính tra tấn mà các bị cáo đã thực hiện, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận xã hội; có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung đôi với hành vi đánh đập, tra tấn trẻ em đang ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây.

Đến cấp phúc thẩm, các bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, nhưng Tòa án lại chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Minh Tuấn tù chung thân, Nguyễn Thị Lan Anh 20 năm tù đều về tội Giết người, là không có căn cứ pháp luật, đánh giá không đúng tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo, thuộc căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm quy định tại khoản 3 Điều 371 Bộ luật tố tụng hình sự.

Cụ thể: Thứ nhất, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh thực hiện hành vi giết cháu bé với nhiều tình tiết định khung tăng nặng "giết người dưới 16 tuổi" và "có tính chất côn đồ", hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài. Cụ thể từ ngày 9/3/2020 đến ngày 28/3/2020, các bị cáo đã thường xuyên có hành vi dùng đũa gỗ, dùng tay đánh cháu Minh.

Từ 8h ngày 29/3/2020 đến 2h ngày 30/3/2020, Nguyễn Minh Tuấn đã 7 lần dùng cán chổi inox, nắm tay đánh, đấm liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và khắp cơ thể cháu M; Lan Anh đã 3 lần dùng chổi nhựa, đũa gỗ đánh cháu M, dùng kim khâu chọc vào nhiều vị trí trên người cháu.

Thứ hai, trong vụ án này, đối tượng tác động là trẻ em gái mới 3 tuổi, mọi khả năng tự vệ, chống trả đều chưa có, sức chịu đựng hết sức non nớt, yếu đuối, nên việc các bị cáo thực hiện hành vi đánh đập, tra tấn cháu bé trong nhiều ngày càng thuận lợi, dễ dàng hơn so với đối tượng tác động là người có khả năng tự vệ, chống trả.

Lan Anh bật khóc tại tòa khi được HĐXX xét hỏi.

Thứ ba, hành vi phạm tội của các bị cáo thực chất là hành vi tra tấn cháu M. Tuấn và Lan Anh đã bắt Minh quỳ, ngồi trong chậu nhựa kéo dài nhiều ngày trong tháng 3/2020, bắt đầu từ ngày 9/3 cho đến rạng sáng ngày 30/3; những ngày cháu M phải quỳ nhiều nhất là từ 8h ngày 29/3 đến 2h ngày 30/3. Trong ngày 29/3, các bị cáo không cho M ăn, khi cháu đòi uống nước và sữa nhưng Tuấn, Lan Anh không cho uống; thay nhau canh chừng không cho cháu ngủ; khi cháu ngủ gật trong chậu, Lan Anh đã dùng kim khâu chọc vào nhiều vị trí trên cơ thế cháu M để phải thức.

Các bị cáo, nhất là Tuấn đã dùng các hung khí như cán chổi inox, đũa gỗ, nắm tay đánh, đấm liên tiếp nhiều phát trong 1 lần và đánh nhiều lần trong ngày 29/3 vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể cháu M; hành vi của các bị cáo đã gây ra cho cháu bé sự đói, khát, đau đớn âm ỉ kéo dài, chảy máu não và tử vong.

Thứ tư, Lan Anh là mẹ ruột và Tuấn là bố dượng cháu M, nên các bị cáo phải là người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc M, nhưng đã không thực hiện trách nhiệm đó, mà còn phạt, đánh đập, tra tấn đối với cháu M trong thời gian dài, dẫn đến tử vong. Hơn nữa, một trẻ em gái mới 3 tuổi thì chưa biết tỏ thái độ, bướng hay khó dạy như lời khai của các bị cáo.

Thứ năm, trong vụ án này, việc ủy quyền của đại diện người bị hại là không đảm bảo khách quan, cụ thể theo lời khai của Nguyễn Thị Lan Anh thì khi Lan Anh mang thai cháu M, Lan Anh và chồng là Trần Ngọc Sơn đã sống ly thân.

Sau khi xảy ra vụ án, ngày 3/4/2020, anh Sơn viết giấy ủy quyền cho bà Vũ Thị Dự là mẹ ruột của bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh, thay mặt anh Sơn tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Ngày 20/11/2020, ba Vũ Thị Dự có đơn kháng cáo với tư cách là đại diện người bị hại, đề nghị giữ nguyên hình phạt tại bản án hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Tuấn.

Ngày 1/12/2020, bà Vũ Thị Dự lại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh. Ngày 9/12/2020, bà Vũ Thị Dự có đơn xin rút đơn kháng cáo, vì tự nhận thấy bản thân mình không có quyền kháng cáo cho Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Sơn vắng mặt, bà Vũ Thị Dự có mặt và được xác định tham gia tố tụng với tư cách là đại diện người bị hại theo ủy quyền. Tại phiên tòa này, bà Dự có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt về tội Giết người cho các bị cáo. Nhận thấy, bà Dự là mẹ ruột của bị cáo trong vụ án, nên ý kiến của đại diện người bị hại theo ủy quyền trong trường hợp này là không khách quan. Hơn nữa, bà Dự cũng đã nhiều lần thay đổi nội dung kháng cáo, sau đó lại rút kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm lại có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là không nhất quán.

Thứ sáu, theo hướng dẫn tại điểm a mục 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4/8/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong trường hợp chỉ gây tổn hại về sức khỏe, gây thiệt hại về tài sản thì được xác định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội Giết người, người bị hại đã chết, nên khi đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo không được xem xét, không được xác định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là tình tiết giảm nhẹ mới, nên đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo là không có căn cứ pháp luật.

Vì các lẽ trên, Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án hình sự phúc thẩm, giữ nguyên hình phạt tại bản án sơ thẩm.

Giả danh công an để nhận tiền "chạy án"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Kim Hùng (41 tuổi, trú xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để tiếp tục điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một đối tượng giả danh công an để lừa "chạy án" nhằm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, chiều 30/1, khi Trần Kim Hùng đang tiếp cận và nhận 20 triệu đồng tiền mặt từ người nhà của một bị can thì công an triệu tập về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Kim Hùng khai trước đây có nhiều lần gặp anh L.T.D. (trú tỉnh Thanh Hóa) và Hùng tự giới thiệu mình là "phó trưởng phòng thanh tra pháp luật thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an".

Đối tượng Trần Kim Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hùng còn khoe có nhiều mối quan hệ quen biết trong lực lượng công an và có thể giúp xử lý được các vụ việc liên quan đến các vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thụ lý, điều tra.

Tin là thật nên ngày 30/1, anh D. vào Đà Nẵng để gặp Hùng và nhờ "chạy án". Khi Hùng đang nhận tiền của bị hại thì lực lượng cảnh sát hình sự bắt quả tang, thu giữ các tang vật liên quan.

Với thủ đoạn tương tự, Hùng còn khai đã thực hiện thành công hai vụ tại tỉnh Bình Phước và thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Nhận tiền xong, Hùng không thực hiện các nội dung như đã nói mà dùng để tiêu xài cá nhân.