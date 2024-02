Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Bảo hỗ trợ gia đình nạn nhân 270 triệu đồng

Theo thông tin từ lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo, ngay sau khi biết tin vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở xã Cổ Am, chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, nhằm động viên và mong muốn các thân nhân sớm ổn định tâm lý, cố gắng vượt qua khó khăn mất mát, ổn định cuộc sống, ngành Giáo dục huyện Vĩnh Bảo đã kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Văn Thành - Trưởng phòng Giáo dục Vĩnh Bảo cho biết, sau 1 ngày kêu gọi, ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo đã hỗ trợ gia đình nạn nhân với số tiền 270 triệu đồng. Hiện nay, toàn bộ số tiền này đã được trao đến gia đình nạn nhân trong vụ cháy.

Ông Đoàn Văn Thành - Trưởng phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo đã đến thắp hương và trao số tiền 270 triệu đồng đến gia đình nạn nhân. Ảnh: ND

Trước đó, sáng 1/2, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Bảo cũng đã gặp gỡ, chia sẻ với gia đình nạn nhân. UBND TP.Hải Phòng hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, huyện Vĩnh Bảo hỗ trợ 30 triệu đồng, Công ty Mai táng Hải Phòng hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng cho các nạn nhân, UBND xã Cổ Am hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội LHPN huyện Vĩnh Bảo hỗ trợ 3 triệu đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 2h30' sáng 1/2, trên địa bàn xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo xảy ra vụ cháy tại gia đình anh Nguyễn Hữu Duấn (vợ là Phạm Thị X), quê quán tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, thuê nhà của gia đình ông Hoàng Đình Tíu, thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo (khi cháy có 4 người ở bên trong nhà).

Hiện trường vụ cháy nhà trong đêm ở Hải Phòng, 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Đội PCCC Công an huyện Tiên Lãng đã triển khai lực lượng chữa cháy, cứu hộ.

Ngay sau đó, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng (Công an huyện Vĩnh Bảo, Y tế, Uỷ ban nhân dân xã Cổ Am, Công an xã Cổ Am…) tổ chức triển khai cứu chữa.

Đến 3h45' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang nhà dân liền kề.

Vụ cháy đã làm 3 người chết gồm chị Phạm Thị X, sinh năm 1981 - vợ của anh Nguyễn Hữu Duấn; cháu Nguyễn Hữu Thành Đ, sinh năm 2016, là con đẻ; cháu Nguyễn Phạm Ngọc D, sinh năm 2018, là con đẻ; 1 người bị thương (cháu Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh năm 2008, con đẻ của anh Nguyễn Hữu Duấn) đã được đưa đi điều trị.