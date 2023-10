Người phụ nữ bị cướp trên phố Hà Nội, ngã ra đường tử vong

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt giữ Đoàn Văn Lợi (34 tuổi) và Nguyễn Hồng Dung (36 tuổi, cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hồng Dung. Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/10, Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, nhận trình báo về việc bà V.T.T. (61 tuổi) bị cướp giật tài sản.

Trình báo thể hiện, rạng sáng cùng ngày, bà T. điều khiển xe máy từ Tam Trinh đi Kim Ngưu thì bị một đôi nam nữ đi xe máy áp sát, giật chiếc túi bà đang đeo ở bụng.

Bị tác động bất ngờ, bà T. ngã ra đường. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 7/10, lực lượng chức năng bắt giữ được Lợi và Dung.

Tại trụ sở điều tra, 2 nghi phạm khai vì thiếu tiền mua ma túy nên đi cướp giật tài sản. Mục tiêu của chúng là những người phụ nữ đi bán hàng sớm, ít có khả năng phòng vệ.

Nhà chức trách cho hay, Lợi đã có 4 tiền án, một tiền sự; còn Dung có 1 tiền án.

Ngọc Trinh "dính" bao nhiêu lỗi vi phạm, bị phạt bao nhiêu tiền khi lái môtô dang hai tay ở Thủ Thiêm?

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ người mẫu Ngọc Trinh (tên đầy đủ Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi) lái môtô thả 2 tay, nằm trên yên trong khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cơ quan chức năng đã xác minh và có những thông tin về vụ việc.

Công an xác định nữ người mẫu Ngọc Trinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở hai địa điểm.

Cụ thể, tại khu vực cầu Ba Son, phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), Ngọc Trinh lái môtô mang biển số 59AA-001.51 vi phạm lỗi điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.

Người mẫu Ngọc Trinh lái môtô phân khối lớn, đứng dang hai tay ở khu đô thị Thủ Thiêm, bi CSGT TP.HCM xử phạt. Ảnh: M.H

Tại khu vực đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), đoạn gần nóc hầm sông Sài Gòn, người mẫu này lái môtô mang biển số 59AA-000.74 vi phạm lỗi nằm trên yên điều khiển xe, không có giấy phép lái xe.

Hôm qua (9/10), Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Thủ Đức đã đến nhà riêng của nữ người mẫu này lập biên bản các lỗi vi phạm trên, và tạm giữ 2 môtô, dưới sự chứng kiến của công an địa phương.

Việc lập biên bản vi phạm giao thông tại nhà riêng là do nữ người mẫu trong quá trình lái xe bị tai nạn, không thể di chuyển, và đồng ý làm việc tại tư gia.

Một cán bộ Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, quá trình lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, người vi phạm sẽ chịu mức phạt trung bình.

Hình ảnh ghi lại Ngọc Trinh lái môtô phân khối lớn, dang hai tay, đứng dậy ở khu đô thị Thủ Thiêm. Clip: MXH

Như vậy, với lỗi không có bằng lái môtô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, Ngọc Trinh vi phạm 2 lần, bị phạt 9 triệu đồng. Lỗi vi phạm nằm trên yên xe điều khiển xe bị xử phạt 7 triệu đồng. Điều khiển phương tiện che lấp biển số bị xử phạt 350.000 đồng và không có giấy đăng ký xe bị xử phạt 900.000 đồng.

"Tổng mức phạt Ngọc Trinh phải chịu khi lái 2 môtô vi phạm là 17.250.000 đồng. Ngọc Trinh không có bằng A2 (điều khiển xe có dung tích xi lanh 175cm3 trở lên) nhưng lái 2 môtô ở hai địa điểm và thời điểm khác nhau, sẽ bị tính 2 lần vi phạm", cán bộ Phòng PC08 cho biết thêm.

Trước đó, ngày 8/10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu Ngọc Trinh lái môtô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Người này thực hiện những động tác nguy hiểm, như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao.

Bắt quả tang "tú bà" vừa môi giới, vừa bán dâm

Công an huyện Mê Linh (TP.Hà Nội) vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy. Nguồn: ANTĐ

Theo tài liệu điều tra, tối 3/10, Công an huyện Mê Linh kiểm tra hành chính nhà nghỉ K (tại khu Hà Phong, Mê Linh) đã bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm nên đưa tất cả về trụ sở để điều tra.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, Nguyễn Thị Thúy là đối tượng đứng ra trực tiếp bán dâm và “điều hành” gái bán dâm cho khách.

Cụ thể, chiều 3/10, Thúy nhận điện thoại từ một người đàn ông không quen biết đặt vấn đề anh ta và bạn có nhu cầu mua dâm, yêu cầu Thúy bố trí thêm một gái bán dâm nữa đến phục vụ.

Sau khi trao đổi, Thúy đồng ý bán dâm với giá 3 triệu đồng/lượt. Đối với gái bán dâm do Thúy đưa tới, đối tượng lấy 500 nghìn tiền công môi giới.

Tối cùng ngày, Thúy và “đồng nghiệp” đến gặp hai vị khách tại nhà nghỉ K trên địa bàn huyện Mê Linh và lấy hai phòng nghỉ để mua bán dâm. Trong lúc đang thực hiện hành vi phạm pháp thì bị công an kiểm tra, phát hiện bắt giữ.

Phá đường dây ma túy liên tỉnh do Hải "mặt rỗ" cầm đầu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/10, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ gần 1kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Trước đó, qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn do Trần Minh Hải (biệt danh Hải “mặt rỗ”, 36 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

Đường dây này hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi, đối phó với cơ quan chức năng. Hải “mặt rỗ” đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền sự về ma túy.

Hải móc nối với đối tượng Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để hoạt động mua bán ma tuý liên quận trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Lúc 10h30 ngày 8/10, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Hồng Phúc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khám xét tại phòng ở của Phúc, Công an thu thu giữ 100 viên ma túy dạng thuốc lắc và 2,5gr ma túy dạng ketamine.

Mở rộng điều tra, đến 19h cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Bạch Đằng (quận Hải Châu), lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Minh Hải về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 50gr ma túy loại katemine. Khám xét 2 nơi ở của Hải, Công an thu giữ thêm 850gr ma túy loại katemine, 1 gói ma túy đá, 1 cân tiểu ly và một số tang vật liên quan…



Tổng số ma tuý thu giữ trong vụ án là hơn 900gr ma tuý loại ketamin, 100 viên thuốc lắc, 3 điện thoại, 1 xe máy, 2 cân tiểu ly, nhiều dụng cụ phân chia ma tuý.

Qua thử test nhanh, Hải và Phúc đều dương tính với các chất ma tuý.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và 16 đồng phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Từ 8 giờ sáng 10/10, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Phiên toà dự kiến được xét xử trong 3 ngày (10-12/10) do thẩm phán Tạ Duy Ước làm chủ toạ.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh - nơi diễn ra phiên xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Thành

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh; Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh và Hà Huy Long, cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND) truy tố tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh và các đồng phạm được dẫn giải vào phiên tòa. Clip: Bùi My

Ngoài ra, VKSND Tối cao còn truy tố Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch NSJ Group, Trần Ngọc Thắng, cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF, Trần Thị Thanh Xuân, cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF, Ngô Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF, Lê Long Hải, cựu Giám đốc Quan hệ khách hàng Khu vực 3, Công ty NSJ, Lê Đại Tấn, nhân viên quan hệ khách hàng Khu vực 3, Phạm Việt Anh, cựu Phó phòng Dự án, Công ty MQF, Hoàng Thị Minh Tâm, nhân viên Phòng Dự án Công ty MQF; Vũ Ngọc Minh, cựu Giám đốc Công ty Gia Lộc, Hà Thị Thu Huyền, thẩm định viên Công ty Gia Lộc, Phạm Đức Chính, nhân viên thẩm định Công ty Gia Lộc, Trần Phú Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và thẩm định giá AIC và Nguyễn Anh Tuấn, Công ty CP đầu tư và thẩm định giá AIC cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khai báo tại phiên tòa, sáng 10/10. Ảnh: Hoàng Thành

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga có mối quan hệ quen biết Vũ Liên Oanh. Đầu năm 2016, khi biết có chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở GDĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Nga đến gặp Oanh trao đổi để các công ty trong nhóm NSJ Group trúng các gói thầu theo giá mà Nga ấn định trước.

Vũ Liên Oanh đồng ý và giới thiệu Nga gặp Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh, cùng các nhân viên cấp dưới.

Bên cạnh đó, cựu Giám đốc Sở còn chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Nga thực hiện các thủ tục lập, triển khai dự án, tổ chức đấu thầu.

Sau đó, Ngô Vui đã giao cho Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh cùng là Phó phòng Kế hoạch Tài chính trực tiếp liên hệ, làm việc với Nga và nhóm nhân viên Công ty NSJ.

Hoàng Thị Thúy Nga giao cho nhân viên Ban Quan hệ khách hàng, Phòng Dự án, Phòng Sản phẩm Công ty NSJ phối hợp với Ngô Vui, Hà Huy Long, Phạm Thị Hạnh để triển khai thực hiện các gói thầu; lập hồ sơ cho quân xanh, quân đỏ.

Nga còn chỉ đạo Ban hàng hóa thuộc Công ty NSJ liên hệ với các hãng sản xuất và công ty trung gian để mua hàng hóa thiết bị qua các công ty trung gian, từ đó nâng giá các thiết bị giáo dục trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Mức giá này cao hơn nhiều lần so với giá bán mà các hãng sản xuất báo giá để bán trực tiếp cho Công ty NSJ, MQF và gần bằng với mức giá trúng thầu. Các bị can gọi là hợp đồng nối, đẩy giá.

Để tránh bị phát hiện Công ty NSJ vừa là đơn vị tư vấn lập dự án, vừa tham gia đấu thầu, Hoàng Thị Thúy Nga và Vũ Liên Oanh đã bàn và thống nhất chỉ định Công ty VNNew làm tư vấn lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi hợp thức hồ sơ thầu cả 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục.

Công ty AIC và Công ty Gia Lộc được chỉ định là đơn vị thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá do Hoàng Thị Thúy Nga ấn định trước. Những việc làm này nhằm đảm bảo để Công ty NSJ và các Liên danh NSJ - Toàn Thịnh trúng qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: P.V

Cơ quan tố tụng cho biết, mặc dù nhóm NSJ trúng 6 gói thầu, nhưng do không thu thập được tài liệu xác định giá gốc của từng năm nên Cơ quan điều tra chỉ xác định được thiệt hại Nhà nước trong 2 gói thầu (số 05/2019 và gói thầu số 06/2019) thuộc các dự án bổ sung thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, trường tiểu học trong năm 2019 là 80 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, Vũ Liên Oanh nhận 14 tỷ đồng, Ngô Vui nhận 14,8 tỷ đồng, Hà Huy Long nhận 1,36 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017 đến cuối năm 2019 đầu năm 2020 (các thời điểm trước Tết âm lịch), sau khi thực hiện xong mỗi dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục tại Sở GDĐT Quảng Ninh, Hoàng Thị Thúy Nga đã 4 lần đến gặp Vũ Liên Oanh (3 lần tại cơ quan, 1 lần tại nhà của Oanh) và đưa cho cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh tổng số 14 tỷ đồng để "cảm ơn" và "chúc Tết".

Quang cảnh phiên tòa sáng nay. Ảnh: P.V

Cụ thể, vào dịp giáp Tết âm lịch năm 2017, Hoàng Thị Thúy Nga đi một mình đến phòng làm việc của Vũ Liên Oanh đưa cho Oanh 1 tỷ đồng đựng trong túi giấy. Tiếp đó, dịp giáp Tết âm lịch năm 2018, Nga đến phòng làm việc và đưa cho Oanh 3,5 tỷ đồng (đựng trong 2 túi giấy). Tiếp đó, dịp giáp Tết âm lịch năm 2019, Nga cũng đến phòng làm việc và đưa trực tiếp cho Oanh 5 tỷ đồng (dựng trong 2 túi giấy).

Lần cuối vào dịp giáp tết âm lịch năm 2020, thời điểm này Oanh đã nghỉ hưu, Nga đi cùng Nguyễn Thùy Dung (Thư ký của Nga) đến nhà riêng của Oanh mang theo 1 vali để "chúc Tết". Khi Nga về, Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, hành vi nhận tiền của các bị can Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long tuy không có bàn bạc, thoả thuận từ trước song lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn ra sau mỗi lần tạo điều kiện cho NSJ trúng thầu trái pháp luật.

Số tiền này, bà Oanh khai đã mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân hết. Đối với ông Vui, gia đình bị can đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.