Bình Thuận: Phiên tòa xử giang hồ Thảo "lụi" và đàn em về tội hủy hoại tài sản diễn ra 3 ngày

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Thảo - tức Thảo "lụi" (SN 1965, ngụ TP Phan Thiết); Nguyễn Thị Thu Phương ( SN 1970); Phạm Quốc Cường ( SN 1987); Phan Anh Kim (SN 1973); Lê Danh Thuận (SN 1979) và Lê Minh Khôi (SN 1982).



Thảo"lụi" khi bị bắt ở một khách sạn tại TP.HCM. Ảnh: CACC

Các bị cáo trên bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật hình sự.

Theo Quyết định này, dự kiến thời gian mở phiên tòa vào sáng 17 đến 19/10.

Theo điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào tháng 10/2019, ông M.T.P (SN 1975, ngụ TP.HCM) thuê thợ hồ xây dựng tường rào quanh thửa đất 4.000m2 mới mua tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Khi nhóm thợ hồ đang xây dựng tường rào thì lần lượt các đối tượng trong nhóm của Thảo kéo đến khu đất này gồm: Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường (người được Phương thuê trông coi đất cho ông Thảo) và ông Nguyễn Văn Thảo dẫn theo Lê Minh Khôi, Lê Thuận Danh cùng 2 đối tượng khác tới quậy phá.

Tại đây, Thảo "lụi" ra lệnh cho Phương "đập hết đi" thì Phương nói với Cường, Khôi, Danh và 2 đối tượng khác: "đập bỏ đi".

Nói xong, Phương và 5 đối tượng dùng chân và gạch đập phá vách tường rào vừa xây dài 38m gây sụp đổ hoàn toàn.

Chưa dừng lại, Cường còn qua phần đất của người khác, gần chỗ tường rào vừa đập để đập phá đồ đạc trong chòi. Sự việc được ông M.T.P trình báo Công an phường Phú Hài có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc.

Công an khám xét nhà Thảo "lụi" tại TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NL

Sau khi có kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Phan Thiết, ngày 28/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/12/2022, hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can nên Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Ngày 2/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án; đồng thời, tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo và Phạm Quốc Cường về tội "Hủy hoại tài sản" do VKSND cùng cấp phê chuẩn. Sau đó, các đối tượng Phương, Khôi, Danh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội trên.