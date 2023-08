Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ chủ trại heo đầu độc cả gia đình khiến 4 người chết ở Khánh Hoà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải (SN 1971) để điều tra hành vi Giết người, liên quan vụ 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm.

Video người thân, hàng xóm đến thắp hương chia buồn.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn. Ảnh: Công Tâm

Lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp cũng được Viện KSND cùng cấp phê duyệt. Cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục xuất viện cho ông Hải để điều tra liên quan sự việc. Theo đó, ông Hải bị điều tra khi sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Hiện trường vụ 4 mẹ con tử vong. Ảnh: Công Tâm

Bước đầu làm việc với cảnh sát, ông Hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo, song làm ăn thất bại, nợ nần không có khả năng chi trả.

Trong cơn thiếu thốn, ông ta đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Cụ thể hơn, ông Hải tìm hiểu rồi lên mạng mua bình khí CO, sau đó tham khảo cách sử dụng.

Khi vợ con đang ngủ, người chồng đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết.

Trước đó, vào trưa 23/8, khi một người thân trong gia đình điện thoại cho vợ chồng ông Hồ Xuân Hải nhưng không ai nghe máy, nên mới đến nhà kêu cửa nhiều lần nhưng bất thành. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người thân phá cửa vào bên trong nhà mới phát hiện ông Hồ Xuân Hải cùng vợ và 3 người con gái đang nằm bất động trên giường và tấm nệm trong một phòng ngủ.

Ngay sau đó, ông Hải được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh. Các lực lượng chức năng cũng có mặt điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Công an bắt 3 kẻ đánh đập dã man người đàn ông dù đã nằm bất tỉnh trên quốc lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phối hợp điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng hành hung dã man một nam thanh niên trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa. Các đối tượng gồm: Lê Văn Định (SN 1978), Lê Văn Ba (SN 1973) ở xã Tân Phúc và Nguyễn Hoàng Dương (SN 1976) ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.



Đối tượng Lê Văn Định (x) và 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung người trên Quốc lộ 1A. Ảnh: Công anh Thanh Hoá

Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đã bàn giao 3 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông liên tục dùng chân đá vào người nạn nhân dù nạn nhân dường như đã hoàn toàn bất tỉnh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trên mạng xã hội loan truyền một đoạn clip gây phẫn nộ có nội dung ghi lại cảnh hai người đàn ông (một mặc áo xanh nhạt, một mặc áo trắng) đá, đạp vào đầu vào người đang nằm quằn quại dưới đường, người này dường như bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Đáng nói, người mặc áo trắng, đi giày thể thao này còn lấy mũ bảo hiểm và dùng hết sức đập thẳng vào người nạn nhân khiến nạn nhân giật lên.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21/8, trên tuyến QL1A qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Nạn nhân là anh nhân Nguyễn Danh Sơn (SN 1992) ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thầy giáo vụ nam sinh lớp 9 tử vong trong bể bơi ở Hà Nội bật khóc và lời hối hận muộn màng

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ nam sinh tử vong tại bể bơi Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với Trần Lâm Thắng (SN 1999, giáo viên môn bơi lội, Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngồi tại phòng hỏi cung, Thắng bật khóc khi phóng viên nhắc lại sự việc xảy ra chiều 22/8. Thắng cho biết chiều hôm đó có tiết dạy bơi lội cho lớp 9A1. Đây là buổi thực hành bơi lội đầu tiên dưới bể bơi của lớp này.

Thắng bày tỏ do bản thân sơ ý, không quan sát học sinh, sử dụng điện thoại trong giờ dạy, nên để xảy ra sự việc đau lòng. Theo lời của Thắng, nhà trường quy định mỗi tiết dạy bơi thực hành sẽ có 1 giáo viên phụ trách bộ môn và 2 nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, chiều 22/8, do quá tự tin vào bản thân, khi chưa có nhân viên cứu hộ ở bể bơi, Thắng vẫn cho nhóm học sinh xuống bơi tự do. Thắng cũng không phát áo phao bơi cho học sinh nên để xảy ra vụ việc.

"Hôm đó là buổi bơi thực hành đầu tiên của lớp 9A1, tôi chưa nắm được học sinh nào biết bơi, học sinh nào chưa biết bơi. Tôi chỉ quan sát học sinh và dựa vào năng lực của mình để phán đoán" Thắng lau vội nước mắt và cho biết rất ân hận về sự thiếu trách nhiệm của mình.

Trần Lâm Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: X.H.

Thắng chia sẻ với tư cách là giáo viên đứng lớp, Thắng rất buồn và cắn rứt lương tâm khi xảy ra sự việc không mong muốn với em H.A.

"Tôi rất ân hận, muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình nạn nhân, chia sẻ nỗi đau với gia đình", Thắng bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Ngô Ngọc Nam (Phó đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hà Đông), cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, để xảy ra hậu quả đau lòng.

"Thầy giáo dạy môn bơi đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng các quy định. Trong quá trình học sinh bơi dưới bể, thầy giáo không quản lý giám sát chặt chẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra", trung tá Ngô Ngọc Nam nói.

Trước đó, chiều 22/8, lớp 9A1 trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (ở phường Dương Nội, quận Hà Đông) có giờ học bơi lội do Thắng phụ trách. Sau đó, Thắng dẫn nhóm khoảng 11 học sinh vào bể để học bơi (trong đó có em P.H.A, SN 2008).

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, Thắng không phổ biến, hướng dẫn, mà ngồi ở ghế đầu bể bơi, để cho các em học sinh tự do xuống bể. Thắng không quản lý, giám sát, chỉ ngồi một vị trí, thường xuyên sử dụng điện thoại di động nên không phát hiện việc em P.H.A bị chìm xuống bể.

Đến khoảng hơn 14h cùng ngày, nhân viên dọn vệ sinh bể mới phát hiện em H.A. chìm dưới đáy bể. Khi đưa tới bệnh viện, nạn nhân được xác định đã tử vong ngoại viện.

Tạm giữ hình sự nghi phạm xâm hại bé gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/8, Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Võ Mạnh Đông (18 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra làm rõ hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đối tượng Võ Mạnh Đông tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 15/8, Công an huyện Vĩnh Cửu nhận được tin báo của gia đình em N.T.M.T. (15 tuổi, quê Long An) về việc cháu đã bị đối tượng Đông dụ dỗ bỏ nhà đi đến xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu từ ngày 6/8.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định vào khoảng tháng 7/2023, thông qua ứng dụng hẹn hò, Đông đã nhắn tin làm quen với cháu T., sau đó cả hai chuyển qua mạng xã hội Facebook để nói chuyện, nhắn tin.

Sau nhiều lần nói chuyện với nhau, cả hai nảy sinh tình cảm. Đầu tháng 8/2023, Đông chủ động hỏi xin địa chỉ của T. để đến gặp. Đến ngày 4/8, Đông đi xe máy xuống Long An để gặp cháu T. và đã thực hiện hành vi xâm hại tại đây.

Đến ngày 6/8, cháu T. đã bỏ nhà đi lên nhà của Đông ở xã Phú Lý và ở lại. Do gia đình của Đông thường xuyên vắng nhà, nên Đông tiếp tục dụ dỗ cháu T. thực hiện hành vi xâm hại tình dục vào các ngày 11/8 và 13/8.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu xác định tại thời điểm Đông quan hệ với cháu T., Đông đã đủ 18 tuổi, còn cháu T. chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy hành vi của Đông có dấu hiệu của tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Vụ bé trai tử vong ở Bình Phước: Người tình của mẹ ruột khai gì với công an?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé trai tử vong trên địa bàn xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.



Nạn nhân được xác định là bé trai tên Ổi (hơn 1 tuổi, chưa làm giấy khai sinh nên chưa đặt tên).

Nguyễn Thanh Tuấn thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Qua điều tra ban đầu, bé trai là con riêng của chị Trần Thị T.X (24 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa). Đầu năm 2023, chị X và Tuấn có tình cảm, sống với nhau như vợ chồng, cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Sáng 21/8, chị X đi làm cách nhà vài trăm mét nên nhờ Tuấn trông coi con trai.

Tối cùng ngày, Tuấn bế bé Ổi rồi nói bị sặc sữa nên mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái.

Tại phòng khám ở huyện Bù Đốp, các bác sĩ khẳng định bé trai đã tử vong. Sau đó, sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện cơ thể cháu bé có tác động của ngoại lực nên trưng cầu khám nghiệm pháp y.

Qua kết quả giám định, bé trai bị tụ máu não, đầu bị bầm, vỡ cơ hoành… dẫn đến tử vong. Cảnh sát nghi ngờ bé trai bị bạo hành nên mời những người liên quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, khoảng 16h ngày 21/8, sau khi ngủ dậy, Ổi đến tủ lạnh uống sữa rồi nằm xuống nền nhà để uống.

Sau đó, Tuấn bế bé trai lên giường uống sữa. Uống xong, bé trai lấy đồ trong tủ lạnh phá nên Tuấn đánh vào giữa ngực, bụng, vùng trán của bé Ổi.

Bị đánh, bé Ổi ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế lên giường. Lúc này, Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa nên lấy khăn lau.

Thấy bé thở gấp, Tuấn đã hô hoán và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Ngoài ra, Tuấn khai nhận trước đó đã "dạy dỗ" con trai vợ hờ vì bé không chịu ăn.