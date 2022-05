TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhân viên dùng clip "nóng" tống tiền bồ nhí của Giám đốc; xử vụ bỏ lọt tội phạm

Nhân viên dùng clip "nóng" tống tiền bồ nhí của Giám đốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Dương Bảo (32 tuổi, trú thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để tiếp tục điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định này.

Đối tượng Trịnh Dương Bảo. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu, Trịnh Dương Bảo là nhân viên kỹ thuật phụ trách bộ phận camera của Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ H.M. (địa chỉ tại huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) do ông N.Đ.M. (43 tuổi, trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ.

Khoảng tháng 9/2021, qua hình ảnh camera giám sát tại công ty, Bảo phát hiện ông M. và chị T.T.N. (31 tuổi, trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, là nhân viên làm chung với Bảo) có quan hệ bất chính với nhau, nên lưu đoạn clip nhạy cảm giữa ông chủ và nữ đồng nghiệp vào điện thoại và một USB.

Sau đó, Bảo dùng tài khoản Zalo nhắn tin cho chị N. để thông báo đang giữ đoạn clip nhạy cảm và gửi kèm hình ảnh nhằm đe dọa sẽ gửi cho vợ ông M., nếu chị N. không chịu chuyển cho Bảo 300 triệu đồng. Đổi lại, khi chị N. chuyển tiền, Bảo sẽ đưa USB có chứa đoạn clip cho chị N.

Chị N. nói không đủ tiền nên xin Bảo chỉ đưa số tiền 250 triệu đồng và Bảo đồng ý. Do Bảo còn thiếu nợ chị N. số tiền 10 triệu đồng và nợ công ty số tiền hơn 10,5 triệu đồng nên chị N. yêu cầu trừ số tiền trên vào tổng số tiền 250 triệu đồng và Bảo đồng ý. Sau đó, chị N. đã chuyển cho Bảo số tiền 249,4 triệu đồng vào tài khoản D.T.T.T (là cô của Bảo). Sau khi nhận được tiền, Bảo đã giao trả lại USB (bên trong có chứa nội dung quan hệ bất chính giữa ông M. và chị N.) cho chị N.

Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, Bảo tiếp tục nhắn tin cho chị N. thông báo vẫn còn giữ đoạn clip nhạy cảm trên và có người đòi mua. Do đó, Bảo yêu cầu chuyển chị N. phải chuyển thêm cho mình 50 triệu đồng thì mới xóa toàn bộ video và hình ảnh.

Do lo sợ nên chị N. tiếp tục chuyển cho Bảo số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản của N.H (là vợ của Bảo). Ngày 7/3, chị N. làm đơn tố giác hành vi của Bảo đến cơ quan công an.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bảo khai đã rút toàn bộ số tiền gần 270 triệu đồng do chị N. chuyển để tiêu xài hết vào mục đích cá nhân.

Con nuôi Đường "Nhuệ" đánh người: Cựu Phó Trưởng Công an huyện đã thỏa thuận điều gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (5/5), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở lại phiên xét xử sơ thẩm, xét xử 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát viên huyện Vũ Thư trong vụ bỏ lọt tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Thư vào năm 2018.

Phiên tòa này đã được mở vào ngày 7/4/2022, tuy nhiên đã bị hoãn do vắng mặt một số luật sư của các bị cáo.

5 bị cáo bị đưa ra xét xử hôm nay gồm: Vũ Đức Tuấn (cựu thiếu tá, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư), Hoàng Hồng Hạnh (cựu trung tá, đội trưởng đội thi hành án hình sự), Nguyễn Bằng Giang (cựu thiếu tá, Phó Trưởng Công an xã Song An, Vũ Thư), Phạm Thị Thu Hiền (cựu kiểm sát viên sơ cấp, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư), Nguyễn Hoàng Hà (cựu kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND huyện Vũ Thư).

Tất cả các bị cáo bị đưa ra xét xử với tội danh "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư và một lãnh đạo khác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư bị bắt, truy tố trong vụ bỏ lọt tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện này vào năm 2018. Ảnh: Hà Nhân

Cơ quan truy tố cáo buộc, trong quá trình giải quyết nguồn tin anh Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, Bồng Lai, Vũ Tiến, Vũ Thư, lái xe ô tô 9 chỗ ngồi, tuyến Vũ Thư, Thái Bình, Hà Nội vào 2h chiều hàng ngày) bị một số đối tượng đến nhà, dùng hung khí đánh gây thương tích trong đêm 22/5/2018, bị can Hoàng Hồng Hạnh – điều tra viên, bị can Nguyễn Bằng Giang – cán bộ điều tra, sau khi báo cáo bị can Vũ Đức Tuấn – Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về việc các đối tượng vụ gây thương tích xin tạo điều kiện xử lý hành chính và sẽ cảm ơn, Vũ Đức Tuấn đồng ý.

Để có cơ sở không xử lý hình sự đối với các đối tượng có hành vi gây thương tích, trong đó có đối tượng Phạm Văn Sáng (SN 1991, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình), các bị can đã không thực hiện đúng quy trình tố tụng hình sự, mục đích để không xử lý hình sự các đối tượng đã gây ra thương tích cho anh Trần Ngọc Hoàng.

Vũ Đức Tuấn được phân công chỉ đạo giải quyết vụ việc, biết cán bộ cấp dưới thực hiện những hành vi sai phạm, nhưng do đã đồng ý xử lý hành chính vụ việc nên bị can Tuấn đã ký kết luận xác minh có nội dung sai sự thật, ký ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự, sau đó cùng Hoàng Hồng Hạnh tham gia lập các biên bản khống đưa vào hồ sơ để tránh bị phát hiện sai phạm.

Tháng 10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Tiến "trắng" 8 năm tù và tuyên phạt các đồng phạm khác mức án tương xứng trong vụ án gây thương tích đến 44% cho anh Trần Ngọc Hoàng. Ảnh: PH

Bị can Phạm Thị Thu Hiền – Phó Viện trưởng và Nguyễn Hoàng Hà – kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc giải quyết nguồn tin, mặc dù đã trực tiếp xác minh, biết rõ các sai phạm của Cơ quan điều tra nhưng do đã thống nhất không xử lý hình sự vụ việc, nên không thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định mà ban hành công văn, thống nhất với điều tra viên quan điểm đồng ý kết quả xác minh, không khởi tố vụ án hình sự có nội dung sai sự thật.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao phát hiện, tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình. Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", con nuôi Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình)) cùng đồng bọn gây thương tích cho anh Trần Ngọc Hoàng từ năm 2018 nhưng không bị xử lý hình sự.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, khoảng tháng 4/2018, Tiến "trắng" và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng, yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa bọn chúng 3 triệu đồng, đón khách sau 15 giờ hàng ngày. Trước yêu cầu này, anh Hoàng không đồng ý.

Khoảng 19h30 ngày 22/5/2018, Phạm Văn Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nhà anh Hoàng.

Tại đây, Sáng dùng dao chém nhiều nhát, làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân.

Sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, Đường Nhuệ đã đến nhà anh Hoàng, đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng, yêu cầu nạn nhân không đi giám định để không xử lý hình sự. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định.

Ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Với vụ việc này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Trước dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư.

Cơ quan này cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích", việc này để điều tra làm rõ hành vi vi phạm với các đối tượng trong vụ việc của nạn nhân Hoàng.

Bị đạp gãy chân, cảnh sát vẫn "sống chết" bắt bằng được tội phạm truy nã

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/5, thông tin Công an TP.HCM cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ vây bắt tội phạm truy nã, Trung tá Nguyễn Văn Trưởng (cán bộ trinh sát Cục Cảnh sát hình sự) bị chống trả quyết liệt dẫn đến gãy chân và bị đối tượng kéo lê trên đường.

Tuy nhiên, bằng sự gan dạ, dũng cảm, Trung tá Trưởng và đồng đội đã quyết tâm bắt được tên tội phạm truy nã.

Tội phạm truy nã bị khống chế, bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: A.X

Theo đó, trong quá trình thực hiện việc xác minh, truy bắt đối tượng truy nã của Cục Cảnh sát hình sự, vào ngày 1/5, Trung tá Nguyễn Văn Trưởng và Đại úy Nguyễn Việt Dũng (cán bộ trinh sát Cục Cảnh sát hình sự) tổ chức truy bắt đối tượng Vũ Hữu Tấn (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Đây là đối tượng phạm tội "Cố ý gây thương tích" với án phạt 4 năm tù nhưng không chấp hành, bỏ trốn.

Khoảng 15h cùng ngày, hai trinh sát phát hiện người có ngoại hình giống đối tượng Tấn đang di chuyển bằng xe máy trên đường Kênh 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Khi bám theo đến đến đường Kênh 2, Trung tá Nguyễn Văn Trưởng và Đại úy Nguyễn Việt Dũng xác định người này chính xác là đối tượng truy nã Vũ Hữu Tấn nên đã áp sát để khống chế bắt giữ.

Tuy nhiên, do đối tượng biết có công an đuổi bắt nên chống trả quyết liệt, vùng dậy bỏ chạy, đạp ngã xe của hai trinh sát khiến anh Trưởng gãy gập cổ chân phải, anh Dũng bị thương ở bàn tay phải và chân.

Dù vậy, hai trinh sát vẫn nén đau, lao lên quật ngã Tấn, khóa tay trái của đối tượng vào còng số 8. Vì đối tượng to khỏe, chống trả rất quyết liệt nên không thể còng thêm tay phải.

Khi phát hiện Trung tá Trưởng gãy chân, đối tượng Tấn càng giằng co, chống cự hết sức để hòng thoát thân. Đối tượng đã kéo lê anh Trưởng trên một đoạn trên đường.

Với sự quả cảm, kiên cường, anh Trưởng cố giữ chặt còng số 8 đã khóa vào tay trái đối tượng, cương quyết không để đối tượng chạy thoát. Trong thời điểm căng thẳng, Trung tá Trưởng đã dùng biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục khóa được còng số 8 vào tay phải và cùng đồng đội khống chế thành công đối tượng.



Sau đó, lực lượng Công an xã Tân Thới Nhì đã kịp thời có mặt để hỗ trợ, phối hợp đưa 2 trinh sát đến Bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi cấp cứu.

Đại úy Nguyễn Việt Dũng được sơ cứu và về điều trị tại nhà, còn Trung tá Nguyễn Văn Trưởng được chuyển đến Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) để tiếp tục điều trị.

Chiều 4/5, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đến Bệnh viện 30/4 thăm hỏi, động viên, tặng quà Trung tá Nguyễn Văn Trưởng. Đồng thời, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cũng chuyển phần quà và gửi lời hỏi thăm đến Đại úy Nguyễn Việt Dũng.

Giám đốc và 2 cán bộ CDC Hà Giang nhận 770 triệu đồng tiền "hoa hồng" từ Việt Á: Kiến nghị công an điều tra

Như Dân Việt đã thông tin: Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa có kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 và việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh kit test liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á ở địa phương này.

Kết luận nêu sau khi thanh tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang, cơ quan thanh tra ghi nhận việc ông Nguyễn Trần Tuấn (Giám đốc CDC Hà Giang) và 2 thuộc cấp là Phan Thị Nga (Trưởng khoa Xét nghiệm) và Tô Minh Huệ (Kế toán trưởng) thừa nhận đã nhận tổng số tiền 770 triệu đồng từ Việt Á.

Ông Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang.

"Toàn bộ số tiền trên, Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vào ngày 6/4/2022. Việc các cá nhân nêu trên nhận tiền của Công ty Việt Á là đơn vị tham gia thực hiện 4 gói thầu cung cấp hàng hóa cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là trái quy định, vi phạm khoản 1, Điều 89 Luật Đấu thầu 2013", Thanh tra tỉnh Hà Giang chỉ rõ.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Việt Á đã tặng hơn 5.000 kit test trị giá hơn 210 triệu đồng cho CDC Hà Giang. Số hàng này, CDC Hà Giang đã nhập kho và sử dụng toàn bộ cho công tác phòng chống dịch.



Việt Á không có văn phòng đại diện kinh doanh kit test ở Hà Giang và cũng không bán mặt hàng này tại đây. Khi dịch bùng phát, Việt Á thực hiện 4 gói thầu cung ứng sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm PCR cho CDC Hà Giang, trị giá hơn 6,1 tỷ đồng.

Trong đợt thanh tra này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, CDC tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang bị phát hiện ngoài sai phạm về mua sắm kit test Việt Á còn vi phạm về nguồn thu tiền dịch vụ xét nghiệm Covid-19. Tiền thu từ 2020 đến 31/12/2021 hơn 23 tỷ đồng, nhưng 2,9 tỷ đồng thu với mức giá chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với việc Giám đốc CDC Hà Giang và 2 thuộc cấp thừa nhận đã nhận 770 triệu đồng từ Công ty Việt Á, Thanh tra tỉnh Hà Giang kiến nghị Công an tỉnh này điều tra, xác minh làm rõ.



Trong đại án liên quan đến Việt Á, Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo lời khai của Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Việt Á), doanh nghiệp này đã chi hoa hồng gần 800 tỷ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit. Riêng số tiền công ty này thu lợi là hơn 500 tỷ đồng .

Vụ nam thanh niên tử vong vì truy đuổi cướp ở TP.HCM: Bắt 2 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, nguồn tin từ Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng cướp giật điện thoại khiến nạn tử vong khi truy đuổi.



Hai đối tượng này là Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ Hóc Môn).

Hai đối tượng cướp giật tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Theo cơ quan công an, tối 27/4, anh C.X.Đ (19 tuổi, quê Nghệ An) đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì bị Huy và Thành giật mất điện thoại iPhone 12. Anh C.X.Đ lái xe chạy đuổi theo hai tên cướp và gặp nạn, tử vong.

Nhận tin báo, Đội CSHS Công an quận 12 đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, truy xét. Hai đối tượng Huy và Thành nhanh chóng bị bắt giữ.

Được biết, cả hai đối tượng đều có tiền án về ma túy và trộm cắp tài sản. Cơ quan công an cũng đã thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại iPhone 12 của nạn nhân. Ngoài ra, biển số xe bị rơi tại hiện trường là biển số phương tiện Huy và Thành sử dụng gây án.

Trước đó, đêm ngày 27/4, rạng sáng 28/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quá khiến một nam thanh niên tử vong.

Thời điểm này, người dân xung quanh đường Nguyễn Văn Quá phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy biển số Nghệ An đuổi theo hai thanh niên khác với tốc độ cao theo hướng từ đường Trường Chinh về Chợ Cầu. Vừa chạy theo, nam thanh niên vừa hô cướp, cướp.

Khi đi đến trước số 539A Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12), thanh niên này bị hai người nghi là cướp giật ép sát sang lề trái nên va quệt vào xe của một học sinh đi hướng ngược lại.

Lúc này, nam thanh niên tiếp tục vừa điều khiển xe với tốc độ cao vừa dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 đối tượng nên mất thăng bằng ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Chiếc xe gắn máy của nạn nhân trượt dài trên đường khoảng 15m và găm vào đầu chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Hai tên cướp liên quan đến vụ việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ người nhà, nạn nhân C.X.Đ vừa vào TP.HCM để giúp đỡ bố trong công việc gia đình. Tối hôm xảy ra sự việc, nạn nhân xin bố đi ra ngoài mua đồ ăn thì gặp nạn. Đêm 29/4, thi thể nạn nhân đã được đưa về Nghệ An để an táng.