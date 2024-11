Vụ xe chở gạch 30 tấn làm sập cầu 5 tấn: Củng cố, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Chiều 14/11, liên quan đến vụ xe tải chở 30 tấn gạch đi qua cầu 5 tấn làm sập cầu T6, xe rơi xuống sông ở An Giang, ông Nguyễn Văn Bé Tám – Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Sập cầu T6. Ảnh: CTV

Theo Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, đến chiều cùng ngày toàn bộ số gạch trên xe ô tô tải bị rơi xuống sông đã được đưa lên bờ, chiếc xe tải cũng đang chuẩn bị được trục vớt.

"Ngày mai (15/11) phía điện lực cấp điện, chúng tôi sẽ khởi công cầu tạm để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân" - ông Bé Tám chia sẻ.

Ngoài ra, do đây là trục chính ra vào xã Vĩnh Phước, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an cùng các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông hướng đi từ các xã Lương An Trà, Lạc Quới và Lương Phi qua xã Vĩnh Phước thay cho hướng Đại Đội – Vĩnh Phước.

Hiện trường vụ sập cầu T6. Ảnh: CTV

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can", Chủ tịch UBND huyện thông tin.

Theo phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tri Tôn: Nguyên nhân nhận định ban đầu vụ sập cầu, do tài xế V điều khiển xe tải vượt quá tải trọng cho phép của cầu

Cầu T6 được xây dựng năm 2009 (kết cấu cầu được làm bằng sắt) với kích thước chiều dài cầu là 42m, chiều rộng là 3,2m, hai bên cầu có biển báo hạn chế tải trọng là 5T. Tuy nhiên, qua kiểm tra và làm việc với tài xế và các ngành chức năng, xác định xe ô tô tải biển số 68C-112.10 có khối lượng bản thân là 10,32 tấn, trên xe đang chở khoảng 30 tấn hàng.