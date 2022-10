Xôn xao clip trói 3 con ruột vào tảng đá, quay clip gửi video "dọa vợ"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông dùng dây trói 3 trẻ em vào tảng đá, sau đó dùng điện thoại để quay lại clip gây xôn xao dư luận.

Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh của Dân Việt, clip được quay tại một điểm thuộc xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đảng ủy xã Thạnh Bình xác nhận, đơn vị đã nắm được sự việc trên sau khi bà L.T.N (sinh năm 1980) đến công an trình báo về việc 3 đứa cháu ngoại bị cha ruột cột dây thừng vào người và quay clip lại.

Theo bà L.T.N, cha của 3 đứa trẻ đã quay lại hai video clip và gửi cho vợ (mẹ ruột các cháu) để yêu cầu gửi tiền về.

Quá lo lắng, người vợ gửi 2 đoạn video clip cho bà L.T.N để cầu cứu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh Bình cho biết đã chỉ đạo UBND, Công an xã xác minh. Theo đó, người đàn ông quay video clip tên N.V.H (SN 1991), cha ruột của 3 cháu nhỏ.

Vào ngày 16/10, H quay lại video clip cảnh cột dây thừng vào 3 người con (2 con gái 7 tuổi, 5 tuổi và 1 con trai 4 tuổi), nói với con là: "Mẹ con nay chỉ gửi tiền cho bà ngoại, không gửi tiền về cho cha con mình nữa" và gửi video clip cho vợ.

Sau đó, vợ của H chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của H. Tuy nhiên, 3 ngày sau, chị L.T.B.T (SN 1998, vợ H) không liên lạc được với H nên đã nhờ mẹ ruột là bà L.T.N đến trình báo Công an xã.

Chiều 21/10, Công an xã Thạnh Bình mời H lên làm việc. H cho biết mình quay video clip gửi cho vợ mục đích là dọa để chị T gửi tiền về.

Qua buổi làm việc, H đã nhận thức được việc làm sai trái của mình, đồng thời hứa sẽ không tái phạm.

Lời khai của người phụ nữ đánh ghen, đạp vỡ kính ô tô, cắn đứt tai cô gái

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan tới vụ việc người phụ nữ tại thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) leo lên xe ô tô, đạp vỡ kính xe, cắn đứt tai cô gái ngồi trong xe, Công an thị trấn Nông Cống cho biết, người phụ nữ tên H (SN 1992, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã tới trình diện công an.

Cảnh người phụ nữ đạp vỡ kính xe, xông vào cắn đứt tai cô gái ngồi trong xe. Ảnh cắt từ clip.

Tại cơ quan công an, H khai hai vợ chồng H đang có mâu thuẫn tình cảm với nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc là chiều 22/10, khi H đang đi siêu thị thì bắt gặp chồng H chở theo một cô gái ngồi trong xe ô tô.

H đã nổi cơn ghen, leo lên xe ô tô dùng chân đạp liên tiếp vỡ kính xe rồi tiếp tục mở cửa xe, túm tóc cô gái ngồi trong xe và cắn đứt một phần tai.

"Hiện công an thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển công an huyện Nông Cống để tiếp tục điều tra, làm rõ" - đại diện lãnh đạo Công an thị trấn Nông Cống cho biết.

Cô gái ngồi trong xe ô tô ngay lập tức được đưa xuống Bệnh viện Hợp Lực sơ cứu sau đó phải chuyển ra Hà Nội điều trị.

Vụ thiếu niên 13 tuổi bị đâm chết: Bắt 5 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm 5 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả khiến em C.H.T (13 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tử vong vào ngày 22/10.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ gồm: Nguyễn Thái Tú (14 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi), Đoàn Văn Khang (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bảo Khiêm (16 tuổi, đều ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Trần Văn Luân (17 tuổi, ngụ phường Trảng Dài).

Theo đó, đêm 22/10 Nguyễn Thái Tú có mâu thuẫn với Nguyễn Đồng Hiệp (Trảng Dài) nên đã nhắn tin cho Hiệp, hẹn đến đường hẻm ở KP.4C, Trảng Dài để nói chuyện.

Nhóm đối tượng bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó Hiệp dùng xe máy chở em C.H.T đến điểm hẹn, còn Nguyễn Thái Tú gọi thêm các đối tượng: Hiếu, Khang, Khiêm, Luân chuẩn bị dao bấm, mã tấu cùng đến điểm hẹn để gặp Hiệp và em T.

Khi gặp nhau, giữa Hiệp, Tú và em T có cự cãi dẫn đến xô xát. Lúc này Hiếu dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng T, còn Luân dùng dao chém một nhát vào tay T.

Sau khi gây án, Tú cùng cả nhóm lên xe bỏ chạy về nhà Luân cách hiện trường khoảng 100m để cất giấu hung khí rồi bỏ trốn.

Còn em T sau khi bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng công an vào cuộc điều tra và nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.

Đánh gãy chân tình địch rồi nói “bản lĩnh phải như tao”

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/10, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (SN 1979, ở Hoài Đức, Hà Nội) án 10 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ là một người đàn ông khác, cùng quê bị cáo.

Theo cáo trạng, Tình kết hôn năm 2001 với chị H, có 4 con chung nhưng sau đó cuộc sống hôn nhân mâu thuẫn nên người vợ xin ly hôn và ra ngoài ở riêng năm 2021.

Bị cáo khai đánh gãy chân "tình địch" vì quá bức xúc. Ảnh: T.P

Thời gian này, chị H có quan hệ tình cảm với anh V (ở Hoài Đức) nên mâu thuẫn của vợ chồng Tình thêm nặng nề. Bị cáo không đồng ý ly hôn và muốn ngăn cản mối quan hệ giữa vợ mình và anh V.

Tháng 8/2021, Tình và anh V gọi điện, thách thức đánh nhau nhưng hai bên không gặp mặt. Trưa 22/11/2021, bị cáo đang đi đường liền thấy anh V chở vợ mình trên xe máy, cùng đi còn có con trai của Tình.

Nghĩ vợ mình đang "công khai tình cảm với anh V" nên Tình bực tức, nhặt một cây gậy gỗ rồi phóng xe đuổi theo. Tới một quán nước, Tình thấy vợ mình vào trước, anh V và con trai mình đứng trước cửa.

Bị cáo liền xông tới, dùng gậy vụt liên tiếp vào người anh V khiến nạn nhân nằm bất tỉnh. Anh ta sau đó vào trong quán, dùng gậy đánh vợ mình nhiều nhát, chỉ dừng lại khi con trai chạy đến can ngăn.

Khi ra ngoài cửa quán, Tình nói với anh V khi đó đang nằm dưới đất rằng: "Bản lĩnh phải như tao". Anh V được đưa đi cấp cứu nên qua khỏi nhưng tổn hại tới 80% sức khỏe gồm chấn thương sọ não và gãy xương cẳng chân cả 2 bên.

Tối hôm đó, bị cáo Tình tới cơ quan công an đầu thú và bị tạm giam lập tức. Tại tòa, anh ta khai đã "không thể kiềm chế" vì nạn nhân V thường xuyên có những tin nhắn, lời lẽ xúc phạm mình.

Bắt giữ thanh niên táo tợn đi vào nhà dân giật điện thoại của 2 bé gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/10, Công xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin vừa bắt giữ thành công đối tượng Phan Văn Hào (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về hành vi cướp giật tài sản.



Đây là đối tượng đã gây ra một số vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn xã Phú An và địa bàn lân cận. Trong đó có vụ vào nhà dân cướp giật điện thoại của 2 bé gái gây xôn xao trong dư luận.

Đối tượng Hào.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 9/2022, để có tiền tiêu xài, Hào đã lên kế hoạch cướp giật tài sản của người dân.

Ngày 20/9, đối tượng đã sử dụng xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn xã Phú An để tìm "con mồi".

Camera an ninh ghi lại cảnh Hào giật 2 điện thoại của 2 bé gái.

Sau khi phát hiện 2 bé gái đang ngồi trước nhà sử dụng điện thoại, Hào đã tìm cách tiếp cận vờ bắt chuyện với 2 bé gái.

Lợi dụng lúc sơ hở của 2 bé gái, Hào đã ra tay cướp giật 2 điện thoại trên và nhanh chân rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera nhà dân ghi lại.

Sau thời gian truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Phú An đã bắt được Hào khi đối tượng đang tìm sơ hở của người dân để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hào khai ngoài thực hiện vụ trên, đối tượng đã thực hiện thêm 2 vụ cướp giật khác.