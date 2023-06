TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Triệt phá đường dây "gái gọi" liên tỉnh; người phụ nữ bị sát hại cạnh Quốc lộ 5

Triệt phá đường dây "gái gọi" liên tỉnh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Diệp (SN 2002, trú tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Diệp là đối tượng sử dụng nickname "Boss Long Xuyên" để điều hành đường dây "gái gọi" liên tỉnh.

Đối tượng Trần Ngọc Diệp. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, sau thời gian theo dõi, khoảng 21h ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra 2 nhà nghỉ "Hà Nội" và "Nhất Phương 1" trên địa bàn phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, phát hiện bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai cặp nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ "Hà Nội" bị lực lượng công an bắt quả tang. Ảnh: Tiến Tầm

Qua đấu tranh, khai thác nhanh, xác định Trần Ngọc Diệp là người môi giới cho 3 cặp nam nữ trên mua bán dâm.

Ngay sau đó, lực lượng hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng bắt giữ Diệp đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Diệp khai nhận: Thông qua mạng xã hội, Diệp đã gửi hình ảnh nhiều gái bán dâm cho nhiều người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá.

Sau đó, người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn tin số phòng để Diệp điều gái bán dâm đến hoạt động mua bán dâm. Khi Diệp điều 3 gái bán dâm đến 2 nhà trọ trên để thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Người phụ nữ bị sát hại cạnh Quốc lộ 5

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nông Văn Nhàn (SN 1990, trú xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Hiện trường vụ án.

Nhà chức trách cho biết rạng sáng 11/6, gia đình chị Nguyễn Thị Nga (SN 1980 ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) phát hiện người phụ nữ này tử vong tại quán bán nước ven đường Quốc lộ 5 chiều Hải Phòng – Hà Nội. Gia đình cho biết nạn nhân bị mất 1 điện thoại iPhone và 1 đôi hoa tai.



Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định trên vùng cổ và mặt, tay chân nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tụ máu. Ngày 14/6, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời truy xét, nhanh chóng bắt đối tượng gây án.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nông Văn Nhàn (SN 1990, trú xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

19h ngày 15/6, cảnh sát bắt giữ Nhàn khi đang lẩn trốn tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Nhàn khai đã dùng tay bóp cổ, bịt mũi, bịt miệng đến khi chị Nga tử vong. Sau đó, nghi phạm lấy điện thoại iPhone, đôi hoa tai bằng vàng tây và 2,04 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chủ nợ đâm chết "con nợ" rồi cầm dao cố thủ trong nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ UBND huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) xác nhận trên địa bàn huyện này vừa xảy ra một vụ án mạng, làm một người chết và một người bị thương.

Hiện trường vụ án mạng tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, khoảng 11 giờ 05 phút ngày 16/6, án mạng xảy ra tại Quốc lộ 47 cũ khu vực trước cổng nhà Lê Hữu Thuận (SN 1964) ở thôn 1 Tuyên Hóa, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Lê Hữu Thuận đã dùng dao đâm chết tại chỗ chị L.T.H (SN 1987) ở KP Thống Nhất, TT Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và làm trọng thương cháu L.T.H (SN 2007) ở KP Thống Nhất, TT Rừng Thông, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, do trong quá trình làm ăn, mua bán, từ tháng 12/2022 đến nay chị L.T.H nợ đối tượng Lệ Hữu Thuận khoảng 650 triệu đồng. Thuận đã đòi tiền nhiều lần nhưng chị H chưa trả.

Vì vậy, vào sáng 16/6, Thuận gọi điện thoại cho chị H đến nhà Thuận. Sau khi nghe điện thoại, chị H và cháu H đi chiếc xe mô tô BKS 36B8-327.71 đến nhà Thuận. Khi đến cổng nhà Thuận thì xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Thuận dùng dao bầu nhọn đâm vào người chị H tử vong tại chỗ.

Thuận tiếp tục dùng dao gây thương tích cho cháu H. Sau đó, đối tượng Thuận cầm dao vào nhà, khóa cửa và có ý định tự sát. Tuy nhiên, lực lượng Công an huyện Đông Sơn và Công an xã Đông Khê đã thuyết phục và đưa đối tượng về Công an huyện để làm việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá điều tra làm rõ.

Bắt 2 người liên quan vụ xây dựng 680 căn nhà trái phép ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, liên quan đến vụ xây 680 căn nhà trái phép ở khu dân cư Tân Thịnh (thuộc xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai), Công an Tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị Trảng Bom), ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị Trảng Bom), để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an đọc lệnh bắt ông Nghĩa. Ảnh Công an Đồng Nai

Ngoài ra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng TNMT Trảng Bom.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 3 bị can nêu trên. Quá trình khám xét thu giữ được một số tài liệu chứng cứ quan trọng.

Trước đó, vào ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm xảy ra tại khu dân cư Tân Thịnh.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Kết luận thanh tra số 01/KT-UBND về việc thanh tra toàn diện dự án KDC Tân Thịnh. Qua công tác thanh tra xác định, sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Công ty CP đầu tư LDG (chủ đầu tư dự án) không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định.

Từ năm 2018-2020, LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở.

Công an đọc lệnh bắt ông Triều. Ảnh: Công an Đồng Nai

Công ty còn thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.

Kết luận thanh tra cũng xác định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận trên trang 4 của 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung “chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư LDG” diện tích hơn 16.000 m2, trong đó có hơn 12.000 m2 đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk từng đột nhập doanh trại Lữ đoàn đặc công, định cướp súng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, đại diện Bộ Công an cho biết, vụ tấn công tại các xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) hôm 11/6 làm tổng cộng 9 người chết gồm 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân; hai người khác bị thương.

Vũ khí thu được từ nhóm tấn công trụ sở các xã Ea Tiêu, Ea Ktur. Ảnh: CAND.

Tại xã Ea Tiêu, nhóm khủng bố có khoảng 10 người, mang vũ khi gồm cả súng quân dụng và bom xăng. Khi vào trụ sở UBND, chúng đốt phá khu vực một cửa, nơi làm việc của xã đội, dân quân, công an xã. Hai cán bộ công an xã hy sinh khi can thiệp.

Nhóm người này còn bắn chết Chủ tịch UBND xã. Sau đó, chúng ra ngoài, đến khu vực ngã 3 quốc lộ 27, các đối tượng khống chế một xe ô tô bán tải và giết chết tài xế.

Tại địa bàn xã Ea Ktur, nhóm 30 đối tượng mang súng đạn, bom xăng đã chặn một xe tải loại 2 tấn, buộc dừng xe chắn ngang đường cạnh UBND xã. Chúng sau đó sát hại tài xế, ném bom xăng lên ca bin.

Trong UBND xã, nhóm khủng bố đập phá, đốt, tấn công làm 2 cán bộ công an xã hi sinh, 2 người bị thương. Chúng còn chém tử vong Bí thư xã và người dân rồi khống chế 3 người khác làm con tin.

Theo đại diện Bộ Công an, 2 đồng chí Bí thư và Chủ tịch 2 xã nói trên là người "hết sức trách nhiệm". Họ khi nghe tin có chuyện đã vội chạy về ủy ban chỉ đạo và trong quá trình di chuyển, họ gặp các đối tượng, bị giết.

Cơ quan công an còn xác định, trước khi xảy ra vụ việc ở Ea Tiêu, nhóm các đối tượng nói trên lên kế hoạch phá, đột nhập doanh trại Lữ đoàn đặc công 198 tại huyện Krông Pắc; mục tiêu là cướp vũ khí.

Chúng đã đột nhập vào doanh trại vào ban đêm nhưng phát hiện có người mở cửa, đứng ở ban công nên sợ lộ, chúng rút ra.

Về vụ việc tại các xã Ea Tiêu, Ea Ktur, ngay sau khi xảy ra Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã họp trực tuyến với công an các tỉnh Tây Nguyên và lân cận để chỉ đạo giải quyết vụ việc và phân công Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp vào Đắk Lắk để trực tiếp giải quyết vụ việc; huy động toàn bộ lực lượng tham gia truy bắt các đối tượng, bảo vệ người dân.

Đến nay, công an đã trực tiếp bắt được trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia; giải cứu tuyệt đối an toàn 3 con tin.

Số bị bắt giữ gồm nhiều đối tượng trẻ, thực hiện hành vi do bị xúi giục, kích động qua không gian mạng; lấy cớ đòi đất do tổ tiên để lại, ảo tưởng được ra nước ngoài. Mục tiêu của chúng là khuếch trương, tạo tiếng vang khi tấn công trụ sở xã, cướp vũ khí của dân quân, công an.