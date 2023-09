Bắt khẩn cấp nghi phạm vụ nữ chủ quán nhậu bị đâm thủng tim tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/9, Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt khẩn cấp nghi phạm là Lê Văn Quấn (49 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, hiện tạm trú ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Lê Thị Mỹ L. (56 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông), chủ quán nhậu Cẩm Tiên, sống một mình trong căn nhà.

Quán nhậu Cẩm Tiên, nơi bà Lê Thị Mỹ L. (56 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) bị đâm thủng tim tử vong. Ảnh: CACC

Khoảng 17 giờ 3/9, tại quán của bà L. có một nhóm nữ và nam được cho là bạn của gia chủ tổ chức cuộc nhậu kéo dài nhiều giờ nhưng vẫn chưa kết thúc.

Khoảng 0h ngày 4/9, một số hộ dân liền nghe nhiều tiếng cự cãi bên trong, sau đó là tiếng ly chén rơi mạnh xuống nền gạch. Do đêm khuya nên không ai "tò mò" đến xem, sự việc im lặng kéo dài tới sáng. Lúc này, có đàn ông trung niên đi ngang qua thấy cửa quán không khóa, bước vào trong, phát hiện đồ vật bị xáo trộn.

Nghi có điều chẳng lành, ông này đi ra phía sau chứng kiến bà L. nằm chết dưới nền gạch, thi thể có vết đâm, máu đọng khô trên quần áo và nền gạch.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do vết đâm thủng tim bằng vật nhọn.

Công an phong tỏa hiện trường để truy tìm vật chứng vụ án. Từ dấu vết và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ nghi phạm Lê Văn Quấn để phục vụ điều tra.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng, nhiều học sinh bị thương

Ngày 5/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng phòng GDĐT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá xác nhận có 7 học sinh tại Trường Tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Định bị thương ở vùng tay do bóng bay nổ.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng, nhiều học sinh bị thương tại Trường Tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: NDCC

"Nhà trường có chuẩn bị 2 chùm bóng bay cột ở hai bên để chào mừng năm học mới. Sau khi khai giảng xong có một số học sinh vào lấy bóng. Có một người hút thuốc gần đó, do tàn thuốc bay vào gây nổ làm 7 cháu bị thương ở tay", bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng phòng GDĐT huyện Yên Định thông tin thêm.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Khuyên, sau khi nắm được thông tin, Phòng GDĐT huyện đã tới trực tiếp hiện trường.

Các học sinh đã được đưa đi cấp cứu lại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định. Ban đầu các cháu có biểu hiện chóng mặt, vùng tay bị tím đỏ…

Hiện các học sinh đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe.

Chặn đánh bạn nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận đối tượng Quách Trần Khánh Duy (29 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Quách Trần Khánh Duy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, vào đêm 1/9, Duy cùng bạn và anh N.C.T. tổ chức ăn nhậu tại nhà 1 người bạn ở ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Tuy nhiên, trong quá trình ăn nhậu, giữa Duy và anh T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau.

Sau đó, Duy ra xe ô tô chạy về thì bị anh T. dùng xe ô tô cá nhân đuổi theo chặn đường và dùng côn nhị khúc để đánh nhiều phát vào đầu và người. Bị tấn công, Duy đã rút 1 con dao bấm trong túi quần và đâm nhiều nhát vào người anh T. rồi bỏ chạy lên xe đi về nhà.

Riêng anh T. nằm gục trên đường, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Khi biết được thông tin anh T. đã tử vong, đến gần 2h sáng 2/9, Duy đã đến Công an huyện Xuân Lộc để đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Sau đó, Công an huyện Xuân Lộc đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng lái ô tô trộm chó, xịt hơi cay, rải đinh thép xuống đường ngăn cản cảnh sát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/9, Công an TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Tạ Minh Tân (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Đặng Hữu Thức (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.



Qua điều tra xác định, khoảng 1h cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường Khánh Bình phát hiện ô tô, bên trong có 3 đối tượng có hành vi dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó tại đoạn đường Khánh Bình 6, thuộc khu phố Khánh Tân.

2 đối tượng bị khống chế. Ảnh: CACC

Lúc này, tổ công tác phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an TP.Tân Uyên vây bắt các đối tượng trên.

Khi phát hiện bị lực lượng tuần tra truy đuổi, các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về hướng TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tang vật cơ quan chức năng thu được. Ảnh: A.X

Mảnh đinh thép các đối tượng tự chế rải xuống đường để ngăn cảnh sát truy đuổi. Ảnh: A.X

Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát. Bên cạnh đó, các đối tượng rải các mảnh thép lớn xuống đường khiến 1 phương tiện của tổ công tác bị bể bánh xe.

Thiếu tá Châu Văn Khảo, Phó trưởng Công an phường Khánh Bình, TP.Tân Uyên cho biết, sau đó, các đối tượng đã manh động dùng súng điện tự chế bắn vào tổ tuần tra.

Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, lực lượng công an truy đuổi khoảng 15km đến đoạn đường thuộc phường Thuận Giao, TP.Thuận An thì ô tô của các đối tượng lao vào tường.

3 đối tượng mở cửa xuống xe bỏ chạy được khoảng 100m thì lực lượng công an bắt giữ được 2 đối tượng. Tang vật cảnh sát thu giữ là 1 ô tô, bột ớt, súng bắn điện tự chế, 6 con chó cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi bắt trộm chó của người dân.

Được biết, Tân có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản, Thức có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Hiện Công an TP.Tân Uyên đang truy xét đối tượng còn lại.

Mâu thuẫn khi đến nhà một phụ nữ chơi, rút dao đâm người tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Khi đến nhà một phụ nữ chơi, hai người đàn ông đã xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm Tòng Văn Lún (sinh năm 1977) đã rút dao mang theo người đâm một nhát vào vùng ngực trái anh Lường Văn Soan (sinh năm 1981), khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Tòng Văn Lún tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 3/9, Công an xã Thanh An, huyện Điện Biên tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Lường Văn Thoa (sinh năm 1987, trú tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên), là bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi anh Thoa đang trực tại Trung tâm Y tế huyện thì người dân chở một bệnh nhân có vết thương ở vùng ngực đến cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân này được xác định đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế.



Sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh An đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Công an huyện Điện Biên. Lực lượng công an đã xác minh vụ việc, làm rõ nhân thân người bị hại, khám nghiệm hiện trường, triệu tập và lấy lời khai những người có liên quan. Sau hơn 1 giờ điều tra, xác minh, kết quả xác định, bị hại là anh Lường Văn Soan (sinh năm 1981, trú tại bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và nghi phạm gây án là Tòng Văn Lún (sinh năm 1977), cùng trú tại bản Noong Hẹt với nạn nhân.

Qua đấu tranh, Tòng Văn Lún khai nhận, vào thời điểm tối 3/9, đối tượng đến nhà chị Lò Thị Minh (sinh năm 1980, trú tại bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên) và có gặp anh Lường Văn Soan. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Tòng Văn Lún đã rút dao mang theo người đâm một nhát vào vùng ngực trái anh Soan, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.