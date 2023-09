TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Hot girl" Bella bị bắt vì nghi trộm xe máy; bắt trăn "khủng" nuốt cả con dê

"Hot girl" Bella bị tạm giữ vì nghi trộm cắp xe máy ở Thanh Hóa

Ngày 4/9, một lãnh đạo UBND xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan Công an huyện Hậu Lộc đang điều tra, làm rõ vụ việc một người dân trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập lấy cắp chiếc xe máy.

Nữ nghi phạm được xác định là Đoàn Thúy Hà (SN 1986, trú xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Đoàn Thúy Hà có biệt danh nổi tiếng trên mạng xã hội là "hot girl" Bella.

Nghi phạm Đoàn Thúy Hà (có biệt danh nổi tiếng trên mạng xã hội là "hot girl" Bella) tại cơ quan công an. (Ảnh: Fanpage Hậu Lộc). Nguồn: Dân Trí



"Đối tượng lấy cắp chiếc xe máy đã được bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc xử lý. Thông tin ban đầu xác định người phụ nữ này được dân mạng gọi là Bella", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Trước đó, đêm 3/9, người dân xã Đại Lộc phát hiện một người phụ nữ ăn mặc kỳ dị lẻn vào nhà dân trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha.

Chiếc xe máy, tang vật vụ án. (Ảnh: Fanpage Hậu Lộc). Nguồn: Dân Trí

Sau khi bị tạm giữ, những hình ảnh của "hot girl" Bella được lan truyền khắp mạng xã hội. Đây cũng là nhân vật từng xôn xao cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị, thường xuyên đi xe máy chở theo nhiều đồ đạc đi khắp các địa phương.

Đặc biệt, năm 2018, Bella từng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi thường xuyên đưa con đi lang thang khắp nơi. Thậm chí, người phụ nữ này còn bị nhiều người "tố" hay ăn quỵt ở các quán ăn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt trăn "khủng" khi đang nuốt cả con dê

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/9, ông Mai Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, người dân trên địa bàn vừa bắt được con trăn nặng 25kg, dài hơn 4 mét khi nó đang nuốt một con dê.

Con trăn dài hơn 4 mét, nặng 25kg chuyên bắt dê và bê của người dân. Ảnh: Anh Vũ

Theo đó, trong lúc đi làm tại vùng rừng keo lá tràm ở thôn Phan Xá Phường (xã Cam Thành, gần khu vực hồ Nghĩa Hy, cách khu dân cư khoảng 1km), ông Trần Chất ở thôn Phan Xá Phường đã phát hiện một con trăn nêu trên, liền hô hoán mọi người đến bắt và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Thời điểm phát hiện, con trăn đang nuốt nửa chừng một con dê của người dân trong vùng với trọng lượng khoảng 10 kg. Người dân ở đây cho biết, con trăn này thường xuyên ăn dê và bê của người chăn thả ở vùng rừng này nên mỗi khi vào rừng ai cũng cảm thấy lo lắng.

Hiện tại, con trăn "khổng lồ" đang được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ để làm thủ tục thả về môi trường tự nhiên.

Điều tra nguyên nhân tử vong của nghi can trộm chó khi bị công an mời làm việc

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin ban đầu từ Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết, sáng 2/9, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an huyện Đức Linh phát hiện 2 đối tượng có hành vi trộm chó.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận. Ảnh: CTV

Tổ tuần tra yêu cầu dừng để kiểm tra, nhưng 2 đối tượng trên không chấp hành chấp hành và tăng ga bỏ chạy hướng vào xã Vũ Hòa. Quá trình truy đuổi, các đối tượng đã vứt bỏ lại 2 con chó đã trộm được và dùng cây chích điện, chích vào người của đại úy Nguyễn Đức Phương, thành viên Tổ liên quân 506 và trung úy Đoàn Ngọc Quảng, cán bộ Công an thị trấn Võ Xu, rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị trấn Võ Xu, Công an xã Vũ Hòa lập biên bản sự việc, khám nghiệm hiện trường, xác minh và truy bắt các đối tượng. Qua xác minh tại Công an xã, xác định được Bùi Văn Hải (SN 1995) và Lưu Công Mạnh, 1985, cùng trú tại thôn 2, Vũ Hòa, huyện Đức Linh. Cả 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ.

Công an huyện Đức Linh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Vũ Hòa mời Bùi Văn Hải đến trụ sở Công an xã Vũ Hòa để làm việc. Đến 22 giờ 10 phút ngày 2/9, buổi làm việc kết thúc, lực lượng chức năng cho gia đình bảo lãnh Hải về, còn Lưu Công Mạnh bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xác định được Mạnh đang trốn tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Công an huyện Đức Linh đã cử 1 tổ công tác 4 người đến tỉnh Bình Phước đưa đối tượng lên cơ quan công an làm việc.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận. Ảnh: CTV

Bước đầu, Lưu Công Mạnh đã thừa nhận hành vi cùng Bùi Văn Hải thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ vào rạng sáng 2/9.

Để củng cố thêm các tài liệu, chứng cứ, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 3/9, Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục mời Bùi Văn Hải về trụ sở Công an huyện để làm việc. Tại đây Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi đang làm việc, đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt, khó thở, nên Công an huyện đã đưa Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận khám, trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong.

Tiếp nhận thông tin trên, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã cử đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng trực tiếp đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời làm việc với Công an huyện để điều tra rõ vụ việc.

"Ngay sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra nguyên nhân tử vong của Bùi Văn Hải, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ có thông tin sớm nhất đến các cơ quan báo chí. Công an tỉnh tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội...", đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định.

Thanh niên tưới xăng, châm lửa tự thiêu trước cổng trụ sở Công an TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một thanh niên tự tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt cháy trước cổng trụ sở Công an thành phố Thủ Dầu Một.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Minh.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, thanh niên đi bộ đến trước khu vực cổng trụ sở Công an thành phố Thủ Dầu Một, rồi bất ngờ lấy bịch nilon chứa xăng ném vào chốt gác bảo vệ cổng của Công an thành phố Thủ Dầu Một.

Sau đó, thanh niên này lấy 1 bịch nilon xăng khác tự tưới lên người và châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng dập lửa, kịp thời đưa thanh niên đi cấp cứu.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ.

"Chúng tôi đang trích xuất camera để làm rõ, xác định nam thanh niên trên có mâu thuẫn với ai không. Về nghi vấn người bị cháy là cán bộ chiến sĩ là không đúng. Người bị cháy đã được đưa đi cấp cứu", đại tá Tạ Văn Đẹp nói.

Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi lái ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ thiếu niên 16 tuổi lái ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), ngày 4/9, nguồn tin từ Công an huyện Tuy Phong cho biết, đã có kết quả giám định thương tích, tài sản thiệt hại trong vụ việc.

Theo Công an huyện Tuy Phong, kết quả định giá tài sản đối với 5 xe máy bị tai nạn có tổng trị giá hơn 42,3 triệu đồng.

Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ thương tích khoảng 50%.

Ô tô do thiếu niên 16 tuổi lái tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1 được đưa về cơ quan công an để điều tra theo quy định pháp luật. Ảnh: CTV

Công an huyện Tuy Phong cho biết, quá trình điều tra nhận thấy, vụ tai nạn chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí H. (16 tuổi, người lái xe ô tô gây tai nạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và Nguyễn Chơn Tiên (người cha - 41 tuổi, trú ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo Công an huyện Tuy Phong, còn phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại. Sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu đủ tỷ lệ từ 61% đến 121% theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Do vậy, Công an huyện Tuy Phong đã đưa vụ tai nạn giao thông trên vào tin báo tố giác tội phạm tiến hành điều tra theo luật định.

Công an cũng yêu cầu em Nguyễn Chí H. và ông Nguyễn Chơn Tiên làm giấy cam đoan để về gia đình và khi cơ quan chức năng triệu tập phải chấp hành đến làm việc.

Riêng phương tiện gây tai nạn là chiếc ô tô hiện vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: DP

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 6h30 phút ngày 2/9, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang biển số 60A - 668.00 với 5 xe máy. Hậu quả của vụ tai nạn làm nhiều người bị thương phải cấp cứu.

Chiếc xe gây tai nạn là sở hữu của ông Nguyễn Chơn Tiên (cha của Nguyễn Chí H., 16 tuổi). Làm việc với các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Chơn Tiên cho biết, trước đó ông chở gia đình từ Đồng Nai đi Ninh Thuận du lịch.

Khi tới địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do buồn ngủ nên ông Tiên đã giao quyền điều khiển xe ô tô cho con trai là Nguyễn Chí H. Khi H. điều khiển được một đoạn thì tông vào một số xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân do H. không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông. kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, H. không vi phạm.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn là bà N.T.X.N (ngụ Liên Hương, Tuy Phong), sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hiện đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Riêng 4 người còn lại bị thương nhẹ.