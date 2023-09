Trưa 5/9, Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết, đã xác định nhóm thanh niên tay cầm hung khí chạy vào một nhà dân ven lộ để hành hung người trong gia đình. Do được can thiệp kịp thời nên chỉ có một người bị đánh, tài sản chưa bị thiệt hại, nhóm này đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 1 giờ 10 ngày 1/9, nhóm thanh niên gần 10 đối tượng cởi trần, tay cầm mã tấu, dao, chạy bộ từ ngoài đường vào thẳng nhà ông Võ Văn Ngữ (70 tuổi), ngụ ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước tìm người để hành hung.

Lúc này, chỉ có ông Ngữ và một người bạn lớn tuổi cùng xóm ngồi uống trà trước sân, phát hiện đám côn đồ quá manh động nên cả hai chạy vào bên trong để trốn.

Băng nhóm xông vào nhà ông Võ Văn Ngữ (70 tuổi, ngụ xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An) hành hung gia đình. Ảnh: Thiên Long

Cùng lúc, 4 đối tượng cầm dao chạy trước rượt theo, một thanh niên tới gần dùng tay đánh mạnh vào một người đàn ông, sau đó còn xô rất mạnh làm người gần như muốn té nhào vào tường. Chỉ hơn 2 phút sau, nhóm 4-5 đối tượng khác kéo tới, lao vào lớn tiếng gây sự đòi đập phá đồ đạc, nhưng rất may người dân gần đó kịp thời sang can ngăn.

Trước khi ra về, các đối tượng luôn đe dọa một số người có mặt.

Theo anh Võ Văn Thông (32 tuổi, ngụ ấp Minh Thiện), nhóm thanh niên nói trên sinh sống khu dân cư cùng ấp, ban ngày hay đêm tối rất nhiều lần chạy xe máy nẹt pô, lạng lách trên tuyến lộ giao thông, gây bức xúc cho người dân. Có thời điểm chiều tối nhiều trẻ em đang vui chơi ven đường thì nhóm chạy tốc độ cao, nẹt pô bất chấp nguy hiểm nên đã bị nhắc nhở.

Bực tức cho rằng gia đình ông Ngữ dám "khuyên can" nên dám côn đồ đã tìm đến để hành hung.

Hiện công an xã đã làm việc với một số đối tượng liên quan sự việc.