TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ sinh đại học ở Hà Nội mất tích đã tử vong; bắt PGĐ sở vì nhận hối lộ

Phát hiện nữ sinh đại học ở Hà Nội mất tích đã tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin nữ sinh đại học ở Hà Nội mất tích được phát hiện tử vong trong nhà trọ được Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết chiều 31/5. Nhà chức trách cho hay, hiện chưa phát hiện dấu hiệu án mạng trong vụ việc.

Nữ sinh Đại học Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi chuyển phòng trọ

Cô gái xấu số sinh năm 2000, quê Thanh Hóa và hiện đang học năm 4 tại một trường đại học ở Hà Nội. Thi thể nữ sinh này được phát hiện trong một phòng trọ, sau 3 ngày mất liên lạc.

Anh trai của nữ sinh cho hay, từ 17h ngày 29/5, gia đình không gọi được cô. "Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy", anh này nói và cho biết thêm rằng bạn bè của cô cũng không ai biết thông tin hay liên lạc được.

Theo anh, nữ sinh đi thực tập từ đầu tháng 5 và sau đó đã chuyển chỗ trọ nhưng gia đình không nắm được thông tin về nơi nữ sinh thực tập cũng như địa chỉ thuê trọ mới của cô.

Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được làm rõ.

Bắt Phó Giám đốc sở để điều tra hành vi nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/5, ông Đặng Văn Thủy (SN 1970), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang bắt để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".

Đây là diễn biến mới trong vụ án "Vi phạm quy định về thăm dò, nghiên cứu, khai thác tài nguyên" xảy ra tại thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Vụ án được khởi tố tháng 11/2021 với 5 bị can, trong đó có Lê Khả Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm.

Phó Giám đốc sở Đặng Văn Thủy bị cáo buộc nhận hối lộ của doanh nghiệp khai khoáng trái phép. Ảnh: Công an Hà Giang

Cảnh sát cáo buộc, điểm mỏ khai thác khoáng sản này đã hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014. Chính quyền đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa mỏ theo quy định nhưng phía doanh nghiệp không chấp hành, vẫn tiến hành khai thác trái phép gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động xấu đến môi trường tự nhiên.

Trong vụ, ông Đặng Văn Thủy bị cáo buộc với vai trò là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tự ý ký giấy mời triệu tập các thành viên thuộc các cơ quan như Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Bắc Quang và UBND xã Đồng Tâm tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ Đồng Tâm.

Lê Khả Châu muốn hoãn thời gian kiểm tra nên tìm gặp ông Thủy. Ngày 6/10, vị Phó Giám đốc sở nhận tiền từ Châu và đồng ý yêu cầu này.

Công an điều tra vụ nữ tài xế bị đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, đang điều tra, xác minh vụ nữ tài xế bị đàn ông hành hung sau va chạm giao thông tại phố Nhân Hòa.

Theo nguồn tin, nạn nhân trong vụ việc đã đến trụ sở cơ quan chức năng để trình báo và đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc trên. Theo đó, tối 30/5, một phụ nữ lái ôtô đến một giao lộ ở phố Nhân Hòa thì va chạm với giao thông với một người phụ nữ khác đi xe máy điện.

Nữ tài xế bị đàn ông hành hung sau va chạm giao thông. Nguồn: Zing

Sau đó cãi vã nổ ra, người phụ nữ đi xe máy điện gọi 2 người đàn ông khác đến hiện trường vụ va chạm.

Ngay khi vừa tới hiện trường, lời qua tiếng lại, 1 trong 2 người đàn ông tiến tới tát mạnh vào mặt lái xe ô tô sau đó đạp vào người nạn nhân. Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy 2 người đàn ông có dấu hiệu hành hung nữ tài xế ô tô. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân tiến tới can ngăn. người đàn ông khác đến hiện trường vụ va chạm.

Sau khi tới hiện trường, người đàn ông áo đen liên tục tát, đạp vào người nữ tài xế ô tô (áo xanh). (Ảnh: Cắt từ video). Nguồn: vtv.vn

Sau khi clip ghi lại toàn bộ vụ việc được đăng tải trên các mạng xã hội, nhiều người dùng đã tỏ ra bức xúc với cách hành xử của 2 người đàn ông trên.



Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đà Nẵng: Ông Đàm Quang Hưng - nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu bị tố nhận bao nhiêu tiền hối lộ?

Như Dân Việt đã đưa tin vào chiều qua (30/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Đàm Quang Hưng nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu vì hành vi nhận hối lộ.

Trước khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng có cuộc họp xem xét kỷ luật vào đầu tháng 4 vừa qua, ông Đàm Quang Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận hối lộ số tiền 500 triệu để nhận làm “sổ đỏ” cho lô đất có nguồn gốc mua bán không đúng quy định pháp luật của bà Trần Thị Phương Dung (1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để bán lô đất này cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương, một Việt kiều Belarus. Do Dung và Minh không làm được "sổ đỏ" như cam kết nên bà Hương đã tố cáo đến Cơ quan Công an.

Ông Đàm Quang Hưng - nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Đình Thiên

Theo tài liệu của PV Dân Việt, qua xác minh tại Ngân hàng Vietcombank và hỏi cung bị can xác định, vào ngày 5/3/2018, Nguyễn Thị Thanh Hương chuyển vào tài khoản của Tôn Thất Minh Huy số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng để mua đất. Đến lúc 10h27 phút ngày 6/3/2018, Tôn Thất Minh Huy rút số tiền 500 triệu đồng trong tài khoản này để đưa cho Nguyễn Thị Thanh Hương để vào gặp ông Đàm Quang Hưng.

Cùng với lài khai của bị can Trần Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Hương có đủ cơ sở xác định số tiền Trần Thị Phương Dung và Nguyễn Thị Thanh Hương đưa cho ông Đàm Quang Hưng là 500 triệu đồng.

Qua kết luận số 12-/BKL-VP của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng: Tuy không lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Thanh Hương vì bà Hương đang ở Belarus nên không thể xác định ai đưa tiền trực tiếp cho ông Đàm Quang Hưng, chỉ xác định được cả Trần Thị Phương Dung và Nguyễn Thị Thanh Hương trực tiếp gặp và đưa tiền cho ông Hưng.

Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Cãi nhau vì đỗ xe trước cửa, tài xế “chở” người phụ nữ nằm trên nắp capo

Như Dân Việt đã thông tin: Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1996, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngày 31/5 bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, chiều 20/6/2021, Thanh mượn xe ô tô rồi đến nhà bạn gái ở phố Ngô Sỹ Liên (Hà Nội) chơi. Tận 21h20 cùng ngày, anh ta mới cùng bạn gái ra xe và bị bà Lam (SN 1963) to tiếng vì đỗ xe trước cửa, làm cản trở sinh hoạt gia đình bà.

Nguyễn Ngọc Thanh tại tòa. Ảnh: X.A.

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, bà Lam yêu cầu đôi nam nữ xuống xe nói chuyện nhưng không được. Người phụ nữ dùng tay đập xe rồi trèo lên, nằm úp trên nắp capo ô tô.

Thanh bực tức vì bị chửi bới nên điều khiển xe chạy về hướng phố Quốc Tử Giám, mặc cho bà Lam vẫn nằm trên đầu xe. Được một đoạn, bị cáo dừng xe, yêu cầu người phụ nữ đi xuống nhưng bà Lam nhất định nằm im.

Lúc này, có nhiều người chạy bộ đuổi theo xe nên Thanh tăng tốc bỏ chạy. Tới ngã rẽ từ phố Ngô Sỹ Liên sang Quốc Tử Giám, anh ta đánh tay lái rẽ phải với tốc độ cao khiến bà Lam bị hất văng từ nắp capo xuống đường.

Bị cáo này không dừng lại mà bỏ chạy, cùng bạn gái đi thuê nhà nghỉ để ngủ rồi bị cảnh sát bắt giữ vào chiều hôm sau. Vụ việc khiến bà Lam bị thương tích nặng, tổn hại 63% sức khỏe.

Trong vụ, cảnh sát xác định Thanh không có giấy phép lái ô tô hợp lệ nên đã có văn bản đề nghị xử phạt hành chính theo quy định. Chiếc ô tô do anh ta mượn của người khác nên đã được cơ quan điều tra trao trả cho chủ.