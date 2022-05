Tiếp tục khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á. Ảnh: DV

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với: Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Lời khai nghi phạm giết 3 người ở Phú Yên

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ “ Bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Phú Yên ” như đã thông tin, tối 29/5, nghi phạm Đoàn Minh Hải (SN 1988, ngụ tỉnh Phú Yên) đã có khai báo chi tiết về nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng gây xôn xao dư luận.

Tại trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an, nghi phạm Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai năm 2018 quen biết và kết hôn với chị Ng.Th.D. (SN 1994). Sau khi lấy nhau, Hải và vợ sinh sống ở gần cha mẹ vợ khoảng 400m ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Nghi phạm giết 3 người ở Phú Yên - Đoàn Minh Hải khai báo tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quá trình này, Hải làm nghề thợ hồ ở địa phương. Khoảng 1 năm, vợ Hải sinh được cháu V. (SN 2019). Quá trình sinh sống với vợ, Hải khai không hề mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, Hải lại nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ vợ là ông Ng.C. (SN 1962), bà L.Th.L. (SN 1964, vợ ông C.) và anh Ng.H. (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Phú Yên, là em trai của vợ).



Sau khi vợ sinh được vài tháng thì Hải và chị D. ly hôn. Chị D. mang con về nhà cha mẹ vợ sinh sống. Nhiều lần Hải tìm sang con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp con. Chính vì thế Hải bức xúc nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai.

Trưa 28/5, Hải mang theo búa, dao đi từ nhà tới nhà cha vợ với mục đích nếu gặp cha mẹ vợ và em trai của vợ thì sẽ ra tay. Lúc này, trong căn nhà chỉ có vợ chồng ông C. – bà L. cùng chị D. và cháu V.. Hải tới ngồi trước cửa nhà và vợ chồng ông C. – bà L. cũng không hỏi han gì Hải.

Lúc này, Hải tay cầm búa chạy thẳng vào nhà đánh vào đầu ông C. khiến ông này gục tại chỗ. Bà L. cùng chị D. chạy lên hô hoán thì Hải dùng búa đánh vào đầu cả 2. Gây án xong, Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào vợ chồng ông C. – bà L. và chị D. dẫn tới tử vong.

Hải ôm con gái là cháu V. đi về nhà của mình. Sau đó, Hải tiếp tục quay trở lại căn nhà vợ để nhìn mặt vợ lần cuối. Hải định đi tìm anh H. để ra tay nhưng nghe tin người này đang đi làm ở xa.

Đến 3 giờ 30 cùng ngày, Hải chạy xe máy từ tỉnh Phú Yên vào TP.HCM. Đến 1 giờ ngày 29/5, Hải tới TPHCM dừng ở quán ăn sáng, uống cà phê. Sau vài giờ, Hải tự chạy xe máy tới nhà bạn ở đường Liên Khu 4-5, quận Bình Tân.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, Hải lấy xe máy chạy ra Quốc lộ 1A, quận 12 thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Sau đó, Hải được di lý về trụ sở Cục C02, Bộ Công an phía Nam lấy lời khai. Hai dự tính trong sáng sớm 30/5 sẽ bỏ trốn sang Campuchia. Qua xác minh, Hải có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong tối 29/5 và rạng sáng 30/5, Cục C02 đã bàn giao đối tượng Hải cho Công an tỉnh Phú Yên di lý về địa phương để phục vụ việc điều tra.

Mâu thuẫn khi uống cà phê, 1 người bị chém tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường 12, TP.Vũng Tàu.

Đối tượng Âu khi bị bắt. Ảnh: Công an

Nạn nhân tử vong trong vụ án là Huỳnh Thanh H. (SN 2001, quê An Giang).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Dương Hải Âu (SN 1997, ngụ phường 12) là bạn bè với anh Huỳnh Thanh H. (SN 2001, quê An Giang).

Cuối tuần rảnh rỗi, tối 29/5 Âu và H. hẹn nhau đi uống cà phê tại một quán cà phê gần hẻm 1610 đường 30/4, phường 12.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, trong quá trình nói chuyện, Âu và H. xảy ra mâu thuẫn rồi xảy cãi vã. Bất ngờ anh H. bị Âu đuổi chém gây tử vong, tại một phòng trọ đầu hẻm 1610 đường 30/4.

Sau khi gây án, Âu bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng dùng phương tiện cơ giới phá rừng bao ở Phú Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/5, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, trong 2 ngày 26 và 27/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT đã tống đạt Quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố 7 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng, để điều tra về hành vi "Hủy hoại rừng".

Các đối tượng gồm: Thạch Văn Bảo (SN 1989), Nguyễn Văn Huynh (SN 1982), Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987), Phạm Long Rin (SN 1986), Trần Quốc Việt (SN 1986), Lê Văn Chiến (SN 1972) và Bùi Hoàng Tranh (SN 1964), trú và tạm trú tại các xã Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Dương, Dương Tơ (TP.Phú Quốc).

Trước đó, các lực lượng chức năng TP.Phú Quốc đã phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra tại các hiện trường, xác định diện tích rừng bị phá hơn 35.000m2 tại các Tiểu khu 76, 77, 96, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Phú Quốc.

7 bị can bị bắt tạm giam trong 4 vụ án phá rừng bao chiếm đất ở Phú Quốc. Ảnh: Văn Vũ

Theo kết quả điều tra, trong 7 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc bắt giam thì có đến 6 bị can được các đối tượng khác thuê để phá rừng, với tiền công từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Mặc dù biết hủy hoại rừng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên họ bất chấp mà vi phạm, có đối tượng còn đem cả phương tiện cơ giới vào để phá rừng.

Điển hình như vào chiều ngày 13/4, Hạt Kiểm lâm TP.Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc và một số đơn vị chức năng tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 77 rừng phòng hộ ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Thạch Văn Bảo (SN 1989), Nguyễn Văn Huynh (SN 1982), cùng ngụ tỉnh Cà Mau và Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987), ngụ tỉnh Trà Vinh (cả 3 người đều tạm trú tại TP.Phú Quốc để làm thuê) đang điều khiển phương tiện máy đào bánh xích, hủy hoại rừng và đào mương chôn cây rừng vừa đốn hạ nhằm xóa dấu tích. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản và tạm giữ tang vật.

Qua kiểm tra xác định diện tích rừng bị hủy hoại là 5.215m2, thuộc rừng phòng hộ Phú Quốc.

Trước đó, Phạm Long Rin (SN 1986, ngụ xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc) được một người tên Sỹ (không rõ lai lịch) thuê phá rừng phòng hộ, thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, với giá mỗi ngày là 800.000 đồng.

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 14/1, Sỹ dẫn Rin đến chỉ ranh khu vực rừng để phá. Sau đó, Sỹ đưa cho Rin một cây cưa máy và phân công cho Rin sử dụng cưa để cưa phá toàn bộ cây khu vực rừng. Đến 6h sáng cùng ngày, trong lúc Rin phá rừng thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện bắt quả tang. Qua đo đạc xác định Rin đã hủy hoại diện tích rừng là 12.798m2, thuộc rừng phòng hộ.

Trong khi đó, Bùi Hoàng Tranh (SN 1964, ngụ xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, là người dân địa phương có nhà ở gần bìa rừng) đã lén lút lên khu rừng tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc) chặt phá cây rừng rồi bao chiếm gần 1,5ha.

Sau khi bị bắt giữ, Tranh khai nhận, vào khoảng tháng 6 và 7 năm 2015, ông bắt đầu vào phía trong vượt cột mốc ranh giới rừng đốn hạ cây bao chiếm đất. Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành, Tranh đã trồng hoa màu và cất nhà rồi ở canh giữ hàng ngày.

Đến ngày 9/12/2021, Tranh bị lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện, mời làm việc lập biên bản về hành vi phá rừng và xác định diện tích rừng bị Tranh phá hoại là hơn 14.592m2.

Trung tá Lê Minh Chánh – Phó trưởng Công an TP.Phú Quốc cho biết: "Gần đây từ khi Phú Quốc mở cửa đón khách trở lại kéo theo đó giá đất lại có xu hướng tăng thì một số đối tượng xấu đã vào đất rừng, đất dự án, đất của người dân không người trông coi quản lý để bao chiếm, lấn chiếm, phá rừng bao chiếm đất. Trong đó, tập trung ở những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất do nhà nước quản lý".

"Đa số các đối tượng từ nơi khác đến, lợi dụng lúc kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tuần tra vừa đi khỏi thì lén lút vào chặt phá. Thủ đoạn của bọn chúng là thuê mướn nhiều đối tượng khác nhau, lợi dụng đêm khuya chia ra từng khu để tiến hành cưa cắt chặt phá cây rừng. Khi phát hiện cơ quan chức năng thì chúng chạy vào rừng lẩn trốn", ông Chánh thông tin.

Để chủ động phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ rừng như trong thời gian qua, Công an TP.Phú Quốc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án, kế hoạch, huy động lực lượng tổ chức tuần tra, tổ chức bắt giữ nếu phát hiện các đối tượng vi phạm.

3 người bị thương khi xe ô tô lao thẳng vào rạp đám tang

Ngày 30/5, xác nhận với phóng viên Dân Việt, ông Trần Danh Lợi - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết: "Khoảng 22 giờ ngày 29/5, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn hi hữu, một chiếc xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào đám tang khiến 3 người bị thương phải đưa đi bệnh viện".

Một chiếc xe ô tô con lao thẳng vào rạp đám tang ven đường khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Cắt từ từ clip

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 38B thuộc phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Chiếc xe ô tô được xác định mang biển kiểm soát 35A-165.32 do ông Dương Ngọc Cương điều khiển bất ngờ lao vào rạp đám tang. Hậu quả khiến 3 người trong đám tang bị thương.

Qua biển số xe từ hệ thống Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, xe ô tô biển kiểm soát 35A-165.32 mang nhãn hiệu Hyundai, được đăng ký lần đầu vào năm 2019. Chủ phương tiện là Dương Ngọc Cương, ngụ ở Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nhận được tin báo chính quyền thị trấn Thiên Tôn, lực lượng Công an huyện Hoa Lư đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện, vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.